SPC da traži zaštitu u Strazburu

Povodom situacije koja u Crnoj Gori traje već nekoliko dana, srpski akademik i pisac Matija Bećković kritikovao je potez crnogorski vlasti, ali i izostanak reakcije od strane vlasti u Beogradu.

„Tim zakonom je ozakonjeno nezakonje, da bi se po zakonu otela imovina crkvi, koja je odvojena od države. Srpski narod u Crnoj Gori ima samo svoju crkvu, pa ako im uzmu i crkvu poriču i njegovo postojanje. Srbija već odavno ne štiti svoj narod u Crnoj Gori, a ni svoju crkvu, tako da je i ovog puta njena reakcija bila mlaka, zato što svi više brinu o sebi, nego o svojoj crkvi. Videćemo da li će jedna proći ovakva provokacija koja se događa o Božiću i katoličkom i pravoslavnom, a taj praznik nije slučajno izabran za takvu jednu nehrišćansku demonstraciju,“ kaže Bećković u izjavi za Glas Amerike.

Istoričar Dejan Ristić, koji je doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu na temi „Odnos novih vlasti i SPC u poratnom periodu“ kaže da jeste bilo slučajeva oduzimanja pokretnosti i nepokretnosti SPC od strane drugih vlasti kroz agrarne reforme i druge oblike, ali nisu posegali za ukidanjem SPC.

„Iz ugla nauke, iz ugla istoričara ovaj zakon je brutalan atak na istoriju i crkveno pravo. Zasniva se na nepravu, što je strašno. U pitanju je ozbiljno kršenje međunarodnih konvencija i Ustava Crne Gore. Ono što je pokušano ovim zakonom do sada nije poznato u istoriji Evrope. Ovaj zakon je uperen protiv SPC iz prostog razloga što su sve druge tradicionalne verske zajednice dobile mogućnost da sa državom potpišu ugovor o regulisanju međusobnih odnosa, što nije slučaj sa SPC. Dodatno, jedan član zakona kaže da sedište crkve mora da bude na teritoriji Crne Gore, a u našem slučaju je to nemoguće. Istorijsko sedište SPC je u Peći, a sada je u Beogradu. Takođe se traže i matični brojevi osnivača crkve po novom zakonu, a onda bi Sveti Sava trebao da donese svoj matični broj,“ objašnjava istoričar Ristić.

On dodaje da je SPC bila spremna da potpiše ugovor sa Crnom Gorom, ali da je potpisivanje odugovlačeno i da su se vlasti služile „marufetlucima“ da ugovor ne bi bio potpisan.

Drugačije viđenje stvari i destabilizacija Crne Gore

Bivši đakon i monah SPC, otac Serafim, svetovno ime Bojan Jovanović, ima malo drugačiji pogled na ovu temu i kaže da se U Crnoj Gori nije se desio zakon - nego narod.



„Crna Gora je međunarodno priznata država nastala voljom svog naroda i normalno je da taj narod ima svoja nacionalna obeležja među kojima je i Crkva. Istorijski gledano, crnogorski narod je imao samostalnu crkvu kada SPC nije ni postojala. To pisano i argumentovano potvrdjuju i srpski teolozi dr.Nikodim Milaš. Crnogorska crkva je bila samostalna i nezavisna do 1918. i to je istorijska činjenica o kojoj i ne treba polemisati. Ne vidim ništa sporno u obnavljanju te verske organizacije i vraćanju svih svetinja koje su bile njihove,“ kaže Jovanović i dodaje da i SPC u Srbiji traži povrat svoje imovine.

Prema rečima istoričara Ristića, srpska crkva bi mogla da zatraži rešavanje problema pred međunarodnim sudovima.



„Ono što se može uraditi je da se podnese inicijativa pred Ustavnim sudom Crne Gore za ocenu ustavnosti zakona. Ali tu ne očekujem da će sud doneti drugačiju odluku nego što je to odluka političke elite, jasno je da se radi o političkoj odluci. Sa druge strane, moguće je tražiti i zaštitu pred međunarodnim organizacijama, što svakako treba uraditi,“ kaže Ristić.

U regionu su u međuvremenu javne ličnosti, među kojima su istoričarka Latinka Perović, bivši predsednik Predsedništva SFRJ i predsednik Hrvatske Stjepan Mesić, bivši predsednik Slovenije Milan Kučan, advokat Azem Vlasi, reditelj Veljko Bulajić, košarkaški trener Bogdan Tanjević i mnogi drugi, uputili apel svim političkim akterima u međunarodnoj zajednici i regionu da „nedvosmisleno osude destabilizaciju Crne Gore i regiona koju kreira i podstiče zvanični Beograd“.

„Strateg, pokrovitelj, logističar i naredbodavac poslednjeg pokušaja destabilizacije Crne Gore je zvanični Beograd, odnosno vlasti Srbije, Srpska pravoslavna crkva i najveće opozicione stranke. I ovoga puta srpske elite konsensualno od vlasti u Srbiji zahtevaju radikalnu reakciju,“ navodi se u dokumentu.