Četiri policajca povređena u pokušaju deblokade prilaza podgoričkom aerodromu

Četiri pripadnika crnogorske policije povrijeđena su u pokušaju deblokade kružnog toka u blizini aerodroma Podgorica od strane demonstranata koji se protive novom Zakonu o slobodi vjeroispovijesti, potvrdila je Glasu Amerike portparolka Uprave policije Marija Žugić.



Prehodno je grupa građana blokirala saobraćajnicu koja vodi od Podgorice prema aerodromu i južnom dijelu primorja, što je izazvalo zastoj i formiralo kolone automobila na tom dijelu puta, saopštila je policija.

Iz policije su saopštili da je do incidenta došlo nakon što je policijska patrola pokušala da legitimiše grupu građana “koja se sumnjivo ponašala”, što su oni odbili i kamenovali dvojicu policajaca i njihovo vozilo.

Prema saopštenju policije, grupa građana je zatim blokirala saobraćaj na kružnom toku prema Aerodromu Podgorica a na lice mjesta je odmah upućena Interventna jedinica policije, čije su pripadnike prilikom intervencije demonstranti gadjali kamenicama.



Prema navodima UP, tom prilikom je pripadnik policije Dalibor Živković zadobio povrede glave i njega je jedan građanin odvezao u Urgentni centar na ukazivanje pomoći, nakon što Hitna medicinska pomoć nije mogla da pridje blokiranoj raskrsnici.



UP navodi da su osim Živkovića, još tri policajca zadobila lakše tjelesne povrede u ovom incidentu.



“Blokada koji su građani uspostavili je otklonjena i saobraćaj se odvija normalno”, kažu u UP i dodaju da su u toku mjere i radnje na identifikaciji i procesuiranju lica koja su napala policijske službenike.



Uprava policije ukazala je “na činjenicu da pozivi vjerskih velikodostojnika dovode do narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanja imovine i do povrjeđivanja policijskih službenika.



“Za ovakve buduće incidente smatraćemo da su odgovorni organizatori ovih aktivnosti, uključujući i crkvene velikodostojnike”, poručili su iz policije.

Nekoliko stotina demonstranata prošetalo je večeras od Sabornog Hrama vaskrsenja Hristovog vaskrsenja do centra Podgorice, prije nego što ih je policija zaustavila ispred Višeg državnog tužilaštva i upozorila da se razidju ili će primijeniti silu, nakon čega su se okupljeni vratili u pravcu hrama.

Kod hrama u Podgorici policija je upotrijebila suzavac kako bi rastjerali demonstrante, a nekoliko očevidaca potvrdilo je Glasu Amerike da je incident izazvala grupa mladića koji su kamenovali policajce.



Protesti su ponovo organizovani i u drugim gradovima, a grupa građana Plužina blokirala je još jedan od važnih puteva koji spajaju taj grad sa Nikšićem i ostatkom Crne Gore, dok su šetnje u Beranama i Andrijevici protekle mirno i bez blokade puteva.



U medjuvremenu se oglasio i Episkopski savjet SPC u Crnoj Gori, koji je pozvao vjernike da se sabiraju u hramovima na molitvama, a policijske snage da ne primjenjuju silu - čak i nad episkopima - “koji se mirno okupljaju radi odbrane svojih vjerskih prava.