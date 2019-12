Amfilohije: Poslanici da ne dozvole usvajanje Zakona o slobodi vjeroispovijesti

PODGORICA - Sveštenici i monasi Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori okupili su se u utorak ispred Skupštine Crne Gore, gdje su ponovo pročitali proglas u kome su pozvali vlasti da odustanu od usvajanja predloženog Zakona o slobodi vjeroispovijesti uvrštenog u dnevni red sjednice koja počinje u utorak.

Predlog Zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji pored ostalog predviđa državno vlasništvo nad vjerskim objektima izgrađenim prije 1918, SPC smatra pokušajem otimanja imovine koju smatra svojom.

Mitropolit Amfilohije pozvao je poslanike da ne dozvole usvajanje zakona, ističući da ako zakoni nisu u saglasnosti sa zakonima savremenog svijeta, ne mogu biti ni “istinske” Crne Gore, već “mogu da se pretvore i bezakonje”.

“Ugrožavati biće te crkve božje, progoniti one koji ugrađuju svoju mladost i svoj život obnavljajući te svetinje, to može samo neko ko je izgubio razum i savjet, samo neko ko to radi svojih privartnih interesa, radi svoje vlasti i svoje slasti”, poručio je Amfilohije.

Nakon okupljanja ispred parlamenta, sveštenici i monasi Mitropolije crnogorsko-primorske i Eparhije budimljansko-nikšićke uputili su se prema Hramu vaskrsenja Hristovog u Podgorici, gdje će potpisati dokument o odanosti crkvi za čija prava će se, kako su istakli, boriti do kraja.

Skup sveštenstva i monaštva SPC održan je dok je u parlamentu trajala sjednica Zakonodavnog odbora Skupštine, koji raspravlja o ustavnosti i zakonitosti predloženog Zakona koji bi trebalo da zamijeni zastarjeli Zakon iz 1977.

Potpredsjednik Vlade Zoran Pažin rekao je na sjednici Zakonodavnog odbora da ne postoji odredba u Zakonu o slobodi vjeroispovijesti koja bilo koju vjersku zajednicu stavlja u podređen položaj.

Pažin je rekao da je Zakon isti za sve, kao i da Vlada nema druge namjere osim da ispuni obavezu da garantuje ista prava i vjernicima i onima koji to nisu.

Poslanik Demokratskog fronta, Milun Zogović, rekao je da predlog Zakona o slobodi vjeroispovijesti “mora biti temeljno prerađen, pa je jedino rješenje da bude vraćen predlagaču na doradu”, navodeći da predloženi tekst zakona ima “brojne nedostatke”.

Izvršni direktor Instituta Alternative Stevo Muk saopštio je da bi Vlada trebala da povuče Zakon o slobodi vjeroispovijesti, ocjenjujući da je preloženi zakon “naopak, nesaglasan sa postojećim pravnim sistemom, uvodi pravnu nesigurnost i suštinski nije pravičan”.

“Ova zakon, kao nedorečeni Lex specialis nije potreban da bi država sudski dokazivala pravo svojine, što priznaje I Venecijanska komisija, a od čega ne bježi ni SPC”, rekao je Muk, koji smatra da će eventualna primjena ovakvog zakona proizvesti novi krug društvenih sporova I kontaminirati javni dijalog.

Muk smatra da je “politički, nacionalni ivjerski projekat ozvaničen kongresnim dokumentom DPS-a, iz kojeg izvire ovaj predlog zakona, umjesto imtegracije o uključivanja, prijeti isključivanjem jedne nacionalne I vjerske zajednice, čineći tako dugoročnu štetu održivosti društva I države koju navodno brani”.

“Vlast svojom propagandno-političkom mašinerijom prisiljava cjelokupno društvo da se 2019. Igra komita i žandara, da se vrati 100 godina unazad dok nam budućnost jede korupcija…”, rekao je Muk.