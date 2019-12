Košarkaški derbi (opet) u raljama politike

Košarkaši podgoričke Budućnosti i beogradske Crvene zvezde u ponedeljak u dvorani „Morača“, u prestonici Crne Gore, igraju meč trinaestog kola regionalne košarkaške ABA lige. Na utakmicu rivala, čiji susreti godinama, osim sportskim nabojem, obiluju političkim tenzijama – dodatnu senku bacili su događaji s kraja prethodne nedelje, kada je crnogorski parlament usvojio Zakon o slobodi veroispovesti.

Taj potez izazvao je burne reakcije Srpske pravoslavne crkve (SPC) i prosrpski orijentisane opozicije u Crnoj Gori oličene u višednevnim protestima organizovanim širom zemlje, ali i u Srbiji u kojoj značajan deo javnosti postupak crnogorskih vlasti tumači kao dozvolu za uzurpaciju imovine SPC i atak na pripadnike srpskog naroda u Crnoj Gori.

Crnogorski vicešampion ABA lige je u subotu u saopštenju pozvao navijače i javnost na, kako je ukazao, dostojanstvo i odgovornost - uoči gostovanja svog košarkaškog rivala.

“Molimo vas da kao i mnogo puta do sada, pokažemo odgovornost i dostojanstvo, da dočekamo goste u pravom sportskom maniru, kao što je to bio slučaj prilikom utakmice protiv Partizana. Naš klub će u organizacijskom smislu uložiti maksimalan napor da obezbedi da utakmica protekne bez bilo kakvih incidenata, a isto očekujemo i od svih prisutnih“, saopštilo je rukovodstvo podgoričkog kluba, dodavši i da će organizovanje meča propratiti specijalne mere bezbednosti.

„Svi vlasnici karata su po prvi put precizno evidentirani, tako da će u slučaju bilo kakvog neprimerenog i ekscesnog ponašanja snositi ličnu odgovornost“, istakla je uprava Budućnosti, koja je ove godine na međunarodnoj sceni nastupala u Uleb kupu.

Gost Budućnosti, učesnik elitnog evropskog košarkaškog takmičenja Evrolige i šampion ABA lige - beogradska Crvena zvezda, tražila je da se utakmica odloži za 22. februar naredne godine.

„KK Crvena zvezda kontaktirao je tim povodom nadležne bezbedonosne organe Republike Srbije, koji su konstatovali da se ne može isključiti mogućnost eventualnih incidenata na navedenoj utakmici, usmerenih prema igračima i stručnom štabu, upravi i simpatizerima KK Crvena zvezda, bez obzira na bezbednosne mere koje bi bile preduzete od strane domaćina. Zato smatramo da bilo kakav, i najmanji, a posebno incident, koji je vezan za neke druge, a ponajmanje sportske motive, može u ovom trenutku da nanese nesagledivu štetu očuvanju ABA lige“, ukazano je, između ostalog, u saopštenju koje je u nedelju objavilo rukovodstvo Zvezde.

U Budućnosti, pak, inicijativu o odlaganju ne prihvataju.

"Smatramo da ne postoji nijedan razlog za odlaganje planirane utakmice za čije nesmetano odigravanje su preduzete sve nephodne organizacione i bezbednosne mere od strane našeg kluba i nadležnih državnih organa. Shodno tome Vas obaveštavamo da je sve spremno za odigravanje planirane utakmice", navedeno je u odgovoru crnogorskog kluba.

Budućnost i Zvezda su dugogodišnji sportski rivali, čiji su mečevi u ovogodišnjem finalu ABA lige igranom aprila 2019, obeležili incidenti i napetosti. Crvena zvezda je u takmičenju, čiji je ulog nastup u prestižnoj Evroligi, savladala rivala iz Crne Gore sa 3:2 u utakmicama koje su obilovale nesportskim ponašanjem i navijanjem publike, kako u Podgorici, tako i u Beogradu.

Ostalo je zabeleženo, kako su objavile podgoričke Vijesti, da je uoči trećeg meča finalne serije dva rivala u Podgorici, sin ministra unutrašnjih poslova Crne Gore Amar Nuhodžić pljuvao igrače Crvene zvezde prilikom ulaska u dvoranu.

"Iako je punoletan i sam snosi odgovornost, žao mi je što je navijačku strast u jednom momentu iskazao na nesportski način. Ja to ne podržavam. Ali svestan sam da to nije trebalo da uradi, on se izvinio. Iz ovoga bi trebalo da izvučemo pouku da sport treba da zbližava, a ne svađa i razdvaja. Posebno ne nas u regionu, koji smo najbliži jedni drugima. Tome bi svi trebalo da damo doprinos", reagovao je na postupke svog sina Mevludin Nuhodžić, ministar u Vladi Crne Gore, zadužen za unutrašnje poslove.

Peti, odlučujući meč Zvezde i Budućnosti za titulu prvaka, kasnio je više od sat vremena pošto su navijači beogradskog kluba upali na teren tokom zagrevanja igrača, zbog čega su košarkaši Budućnosti napustili parket.

Finale je završeno pobedom Zvezde 97:54 čime je osvojila titulu, a rukovodstvo Budućnosti tražilo je da meč i čitava finalna serija ABA lige bude poništena, iznoseći tvrdnje o neregularnosti. Njihov zahtev rukovodstvo lige nije usvojilo.

Video: Hot sport

Kao jedan od nadrističnijih primera preplitanja politike i sporta na prostoru Balkana mogao bi se uzeti neodigrani derbi meč zagrebačkog Dinama i beogradske Crvene zvezde na stadionu Maksimir 13. maja 1990. Na utakmici tadašnje jugoslovenske fudbalske lige izbila je tuča između lokalne navijačke grupe „Bed blu bojsa“ i navijača Zvezde, kojih je oko 3.000, iz Beograda došlo u Zagreb. Nerede je obeležio trenutak u kojem je Zvonimir Boban, tadašnji fudbaler Dinama i kasnije jedna od najvećih hrvatskih fudbalskih zvezda, napao policajca Refika Ahmetovića koji je bio raspoređen na obezbeđivanju meča i intervenisao tokom sukoba navijača Dinama i Zvezde.

Navijačke sukobe „Bed blu bojsa“ i „Delija“, na zagrebačkom Maksimiru, značajan deo balkanske javnosti označio je uvodom u potonji rat i raspad bivše jugoslovenske federacije tokom devedesetih godina prošlog veka.