Šta se i zbog čega dešava u redovima naprednjaka?

O tome se već neko vreme šuška, a od nedavno postalo je skoro pa zvanično - tri ministra našla su se na udaru predsednika SNS-a i teško je prognozirati kakva politička sudbina čeka ministre odbrane, zdravlja i državne uprave Nebojšu Stefanovića, Zlatibora Lončara i Mariju Obradović.

Premijerka Ana Brnabić danas je vešto izbegla pitanje o tri člana njene vlade, prepuštajući stranci da o njima odlučuje.

"To su neke stvari o kojima će biti diskusije u okviru stranačkih organa. Na kraju krajeva na Glavnom odboru, Izvršnom odboru, pa onda i na Predsedništvu, pa i na Skupštini SNS. Ja kao predsednica vlade sam tu da vodim vladu, a sve stranačke stvari, stranačke funkcije ostavljam za stranačke organe. Tako da bih te dve stvari u potpunosti razdvojila".

Praktično, premijerka nije rekla da se o njihovoj sudbini odlučuje na osnovu toga šta su i kako radili kao ministri, već da je stranka ta koja će presuditi. Sa takvom ocenom slažu se i sagovornici Glasa Amerike.

"Mi ovde vidimo jedan partijski sud kao iz vremena totalitarizma. Ne reaguju institucije, nego reaguje partija koja ispada kao da je jedina partija u Srbiji i ona donosi odluku. To su zvali nekada ranije 'vunena vremena' - pokrene se u nekom malom mestu partijsku sud i to se sada dešava Stefanoviću. Ja ne vidim da je to odgovor ili neko čišćenje redova, već mislim da je to samo jedna nova raspodela moći unutar te vladajuće klike", kaže novinar NIN-a Vuk Cvijić.

Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku ističe da ima dosta osnova da se postavi pitanje kako je Nebojša Stefanović radio, pre svega kao ministar unutrašnjih poslova.

"Ukoliko posmagtramo šta su istraživački novinari govorili o tome šta se sve dešavalo u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da su postojali neformalni centri moći koji su zapravo služili za prisluškivanje političke opozicije i svih onih koji su zapravo kritikovali ne Stefanovića, nego Vučića - onda mi imamo razloga da govorimo ne samo o smeni ministra Stefanovića, nego i smeni čitave vlasti naravno".

Vuk Cvijić primećuje da se u kritikama koje stižu iz naprednjačke baze vrlo malo ili vrlo uopšteno govori o stvarnim razlozima zbog kojih bi Nebojša Stefanović mogao da padne.

"Koliko ja vidim to nije odgovor ni na jednu aferu. On je bio u mnogim aferama uključen - od nelegalnog prisluškivanja, ne mislim ovde na predsednika, nego i iz same policije su podnosili krivične prijave da se nezakonito prate novinari, javne ličnosti i opozicioni političari. Pa do afere Krušik i oružja. Međutim, u svim tim aferama tragovi vode i do sadašnjeg i tadašnjeg predsednika SNS-a, tako da možda nije ni čudno što se te afere ne otvaraju".

Predrag Petrović ističe da bi po toj logici mnogi ljudi iz samog vrha Srpske napredne stranke mogli da dođu na tapet, jer su i oni umešani u mnoge afere:

"Mi imamo i ministra unutrašnjih poslova, ali imamo sa druge strane i ljude iz Bezbednosno-informativne agencije. Dakle, i na čelu BIA se nalazi verni partijski vojnik Bratislav Gašić, onda na čelu vojne bezbednosne agencije se nalazi Đuro Jovanić, koji je bio ađutant u vreme dok je Vučić bio ministar odbrane. Dakle, mi imamo jednu mrežu koja zapravo nije služila interesima građana, zaštiti nacionalne beznednosti, nego su oni služili za preusmeravanje sredstava i za obezbeđenje ličnih poslova Stefanovića, Vučića i ljudi koji su jako bliski partijskom vrhu", kaže Petrović.

Po mišljenju Vuka Cvijića vrlo je zanimljivo šta će se dešavati i sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarem, čije se ime takođe pojavljuje kao neko čijim radom predsednik SNS-a nije zadovoljan.

"On je vrlo značajan čovek u vlasti, poznat je i njegov veliki uticaj na BIA. A ono što se danas zna o Lončaru bilo je poznato i kada je prvi put bio imenovan za ministra zdravlja 2014. godine. Vučić, koji je predsednik SNS-a i predsednik Srbije, u tom trenutku je bio i premijer, i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednosti, i koordinator svih službi bezbednosti, pa je znao o Lončaru da se njegovo ime spominje presudi na primer za zemunski klan", podseća Cvijić.

Na pitanje zašto Nebojša Stefanović ćuti i ne odgovara na optužbe, Petrović smatra da aktuelni ministar odbrane odmerava svoje snage.

"On zna da ne uživa veliku popularnost među građanima Srbije i na šta jedino može da se osloni je prethodna vernost Vučiću, ali i to što je on takođe bio na izvoru tog tajnog znanja, informacija koje je mogao kao ministar unutrašnjih poslova, a kasnije i kao sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost mogao da poseduje i da prikuplja", ističe Petrović i dodaje da ne isključuje mogućnost da je Stefanović zaista sebi čuvao sebi leđa prikupljanjem raznih osetljivih i komprimitujućih informacija o ljudima iz vrha vlasti.

Na kraju, sagovornici Glasa Amerike se slažu i u oceni da sporni čelnici SNS-a neće snositi nikakve posledice, osim što će verovatno ostati bez nekih pozicija u vlasti ili u stranci. To je, kako kažu, i krajnji domet partijskog suda.