Analitičari o aferi prisluškivanje: Pokrivanje slučaja Jovanjica ili sukob unutar SNS-a?

Novogodišnju atmosferu u Srbiji začinio je predsednik Aleksandar Vučić pričom o tome da ga prisluškuju strani i domaći faktori. Iako su tom prilikom upotrebljene i teške reči poput ugrožavanja bezbednosti ili državnog udara, sagovornici Glasa Amerike sa velikom rezervom uzimaju te tvrdnje i mnogo su više spremni da poveruju u tezu da je još jednom reč o političkoj, a ne bezbednosnoj priči:

"Isključivo politička priča. Ukoliko je bezbednosna priča onda to otvara čitav niz problema - šta su zapravo radile naše služne sve to vreme. Ako Vučić kaže da je državni udar, znači godinu i po dana traje državni udar", kaže Predrag Petrović iz BCBP-a-

"On je i ranije govorio da je prisluškivan i to su bile neistine ranije. Ali evo, da prihvatimo i tu manje verovatnu mogućnost - da je sve istina što je rekao, opet j epristupio na način koji je propaganda. Jer to nije dužnost predsednika, niti tabloida da to objavljuju i komentarišu, naročito kad je istraga tek počela", ističe novinar NIN-a Vuk Cvijić.

Vuk Cvijić je i sam bio predmet policijske obrade i prisluškivanja dok je istraživao slučaj ubistva na Ibarskoj magistrali, a najnovije optužbe Aleksandra Vučića da je prisluškivan, ukazuju, po njegovom mišljenju i na mogućnost da je predsednik Srbije upao u takovane makaze, to jest da je indirektno prisluškivan zbog kontakata koje je imao sa ljudima koje policija zvanično prati i nadgleda:

"Na primer, to je bio Goran Vesić u policijskoj akciji "maestro" on je imao kodno ime menadžer kao funkcioner Crvene zvezde. To je bila ozbiljna policijska akcija koja je zaustavljena sa promenom vlasti. Čuo se sa raznim ljudima iz sveta kriminala, navijača i on je upadao u te razgovore. Nije dokazao da je on bio predmet obrade", podseća Cvijić.

U Srbiji prisluškiovanjem mogu da se bave samo policija, BIA i VBA, a na čelu tih službi su ljudi koje je direktno postavio predsednik Srbije - Đuru Jovanića na čelo VBA, visokog partijskog funkcionera Bratislava Batu Gašića da vodi BIA, a na mestu ministra policije smenjivali su se Nebojša Stefanović i sad Aleksandar Vulin.

Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku ukazuje i na mogućnost da je reč o političkom obračunu unutar SNS-a:

"Vide se te frikcije na relaciji Stefanović-Vučić. Naravno, mi sada pretpostavljamo, ne znamo po dubini zaista ko je tu šta. Ali čak i da Vučić ima zaista te kadrove u policiji koji su njegovi, opet on koristi priliku za obračun sa Stefanovićem."

Ipak, Petrović je bliži stavu da je zapravo reč o pokrivanju jedne afere drugom. U konkretnom slučaju o pokušaju da se slučaj Jovanjica skloni iz vidokruga javnosti pričom o prisluškivanju:

"Postoje poprilično jasne veze izmešu državnih organa, nosiolaca državnih vlasti i gazdinstva Jovanjica. Sad je to teško, morate nekako da sanirate štetu. Ako ništa drugo da suzbijete tu priču o tim vezama nekakvom drugom, novom, ozbiljnijom pričom. Ozbiljnijom u smislu za obične građane. Uvel državni udar ili ugrožavanje bezbenosti predsednika ili ugrožavanje ustavnog poretka mnogo veća priča nego sad tamo neki organizovani kriminal".

"Sa druge strane imamo poskupljenja, vakcine kasne. Ovo je lepa prilika da se svo to prekrije", dodaje Cvijić.

Zanimljivo je da se domaći mediji nisu previše bavili optužbama da su neke strane službe prisluškivale predsednika Srbije. To je uostalom i posao stranih službi, a i tu se otvara drugo pitanje - šta su radile domaće kontraobaveštajne službe i kako nisu uspele da spreče takvo delovanje stranih obaveštajaca.