Srbija u raljama trgovaca oružjem, nove sankcije zavise od reakcije vlasti

Sankcije koje su Sjedinjene Američke Države (SAD) uvele pojedinim izvoznicima oružja iz Srbije, iako su se na toj listi našle privatne kompanije i pojedinci, a ne državna preduzeća ili funkcioneri, direktan su propust srpskih bezbednosnih službi, pravosuđa, ali i dokaz da politički vrh u Srbiji štiti krijmčare oružja i kriminalce, kažu sagovornici Glasa Amerike.

Marinika Tepić, potpredsednice Stranke slobode i pravde (SSP), u utorak je iznela dokument američke ambasade, za koji tvrdi da je s njim duže vreme bio upoznat bio i državni vrh Srbije, te da “oni mesecima kriju taj dokument”. U tekstu se jasno ističe da je Slobodan Tešić, trgovac oružjem, prekršio međunarodne sankcije i da je direktno ili indirektno davao mito zvaničnicima u cilju dogovora trgovine oružjem u više zemalja.

“Svi su bili upoznati, ali je ključno da su čelni ljudi bili upoznati sa ovim dokumentima, tu prvo mislim na Aleksandra Vučića i ministra Ivicu Dačića. Vučić je lično na velika vrata vratio Slobodana Tešića u posao izvoza naoružanjem 2013. godine, kada ga je na lični zahtev ubacio u državnu delegaciju Republike Srbije. Rame uz rame je taj čovek sedeo sa najvećim generalima sa jedne strane stola, a sa druge strane je bila libijska delegacija. Ponavljam, Vučić je u to vreme bio ministar odbrane, dakle direktno u njegovoj ingirenciji. I to u trenutku kada je Tešić još uvek pod embargom i na crnoj listi Ujedinjenih nacija”, kaže za Glas Amerike Tepić i dodaje da je on nekoliko meseci kasnije skinut sa te liste, te potom dobija diplomatski pasoš, što je tada i potvrđeno od državnih organa.

Tepić navodi da je dokument koji je ona iznela u javnost ove nedelje upozorenje Ambasade SAD zvaničnom Beogradu i da sadrži izuzetno važnu rečenicu o uticaju delovanja Slobodana Tešića na politički sistem u Srbiji.

Prema njenim rečima, Tešić od 2013. godine neometano počinje da se vraća u posao te navodi slučaj firme Kalidus Trade, koji je preimenovan u Tehnoglobal System, i sa druge strane Partizan Arms, koja se preimenuje u Partizan Tech, a onda se prošle godine Tehnoglobal System i Partizan Tech spajaju u jednu firmu.

“Tu vidite jednu hobotnicu, a to je samo jedan detalj i pravac jedne mreže i ne treba imati nikakvu dilemu da je Vučić mozak te operacije, čiji scenario treba da vodi ka privatizaciji naše namenske industrije”, navodi Tepić i dodaje da svi koji su uključeni urušavaju namensku industriju da bi je za sitne pare privatizovali.

"To je poslednji ekser, koji pokušavaju da zakucaju u ozbiljne sisteme ove zemlje, jer im je pored namenske preostao samo EPS. Ove indicije nisu improvizacija, ja se nisam informisala od nekih tajnih izvora, već jednostavno čitam. Vi imate Tešića na listi Sekretarijata za finansije SAD od 2017. godine", nastavlja Tepić.

Novinar NIN-a Vuk Cvijić, koji i sam prati ovu temu, kaže da sada već znamo da je sadašnja vlast itekako lobirala da se Tešić skine sa sankcija UN, sa američkih nije i to je sada potvrđeno. Ono za šta redakcija nedeljnika NIN ima podatke jeste da su Tešićeva preduzeća poslovala i sa Krušikom, zbog čega je, između ostalog i Aleksandar Obradović, uzbunjivač iz ove kompanije, u kućnom pritvoru.

Cvijić takođe ne misli da se može očekivati neka reakciju od domaćeg pravosuđa, pogotovu kada se zna da je Tešić bio deo državne delegacije, koja je vodila pregovore dok je Vučić bio ministar odbrane.

Državni vrh Srbije se još nije oglasio na ovu temu, a sagovornici Glasa Amerike i ne očekuju da se nešto bitno promeni.

No, službe koje su zakazale su ponovo pravosuđe i službe bezbednosti, a Tepić kaže da od Bezbednosno-informativne agencije (BIA) ne očekuje nikakve poteze i reakcije, jer “kako to očekivati od nekoga ko je direktno upleten u to”? Ona podseća i da je Bratislav Gašić koji je sada direktor BIA, bio ministar odbrane posle Vučića, i da je “nastavio ono što je Vučić započeo”.

Radoslav Milojičić, član Odbora Narodne skupštine za kontrolu službi bezbednosti, kaže da je potpuno zloupotrebljena aktivnost ovog odbora, kao što su zloupotrebljene sve institucije u kojima se nalazi Srpska napredna stranka (SNS) i da je taj odbor još jedno pomagalo u cirkusu koji se zove vladavina SNS.

“Džabe mi govorimo kako bi agencija trebalo da reaguje. Podaci kojima ja raspolažem govore da druge agencije iz drugih zemalja, pogotovu iz Rusije, vrlo rade na terenu koja se zove Srbija, a da ona ne odgovara na adekvatan način, jer nema političkog kapaciteta. Srbija je u ozbiljnom bezbednosnom problem. Mi imamo situaciju da Srbiji prete sankcije SAD zbog pojedinih tajkuna koji finasiraju SNS. Sama činjenica da je usvojen novi zakon o BIA, bez kvalitetne javne rasprave, kojim Bratislav Gašić može da otpušta, zapošljava i određuje visinu plate kako on lično želi, stavlja sve pripadnke BIA u direktno potčinjeni položaj Gašiću,” kaže poslanik Demokratske stranke koji je i član Odbora za kontrolu službi bezbednosti. Milojičić se boji da će sve to što se dešava da se obije o glavu građanima Srbije i onima iz SNS.

On takođe ne veruje da će se srpska administracija ozbiljnije pozabaviti problemom Tešića i drugih osam lica koja su se našla na crnoj listi Kancelarije za kontrolu inostranih sredstava, Sekretarijata za finansije SAD jer kako kaže “to su lica koja su finansijeri SNS”. Da je država zaista ozbiljna, prvo je trebalo da se pozabavi ruskim vršlljanjem i uticajem ruskih službi na teritoriji Srbije", naglašava Milojičić.

Na pitanje kako će se ova situacija odraziti na odnose sa SAD i da li možemo očekivati jasnije opomene i sankcije, Tepić kaže:

“Verujem da je to odnos koji mora da bude isključivo vezan za odgovorna lica, ne samo Slobodana Tešića, nego za sve državnike i političare koji su mu omogućili takvo delovanje, ali ne u smislu da Srbija, svi mi građani, koji se time protivimo treba da budemo sankcionisani i kažnjeni. Ja verujem da SAD pravi distinkciju u tome".

Novinar NIN-a Cvijić kaže da ne može da prognozira u kom smeru će se nastaviti odnosi između Srbije i SAD i da li će biti nekih drugih sankcija.

“Ovo su do sada bile samo opomene, ali je definitivno da ide ka gradaciji. Sada imamo potvrdu od ambasade SAD da su više puta urgirali i skretali pažnju na problem sa Tešićem, a kada se to podigne na javni nivo, prosto govori da stvar narasta”, navodi Cvijić.