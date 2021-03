Palmer i Godfri: Međusobno priznanje Srbije i Kosova, uz EU integracije - najbolje rešenje

Specijalni izaslanik američkog Stejt departmenta za Zapadni Balkan Metju Palmer i ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Entoni Godfri izjavili su u ponedeljak uveče da su uvereni da će sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine otvoriti put ka evropskim integracijama Srbije i Kosova, koji će u EU postati partneri.

U razgovoru sa građanima, organizovanom preko Fejsbuk stranice Ambasade SAD, njih dvojica su poručili da Vašington podržava posredovanje Evropske unije u tom dijalogu, pošto, kako je rekao Palmer, "Srbija i Kosovo žele da postanu članice EU, a ne 51. i 52. država SAD", uz šaljivi dodatak da je uveren da bi Kosovo verovatno i to volelo da postane.

Upitan da li je na današnjem sastanku predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem govorio o Kosovu, Palmer je rekao da "kada gledamo u proces normalizacije odnosa Srbije i Kosova, verujemo da će samo međusobno priznanje u osnovi postaviti ovu temu 'u retrovizor' za sve. I to bismo voleli da vidimo". Palmer je dodao da to ne znači da SAD ne bi podržale manje korake i dogovore koji idu u tim smeru, pominjući primer nestalih osoba.

"Na kraju, nadamo se da bi sporazum o normalizaciji otvorio put ka EU i za Srbiju, i za Kosovo. Srbija i Kosovo biće partneri u Evropskoj uniji. To partnerstvo će u nekom trenutku zahtevati spremnost da sednu i razgovaraju jedni sa drugima i postignu sporazum da priznaju jedni druge kao partnere. To je dugoročna vizija i dugoročan cilj i to e nešto što će, osećamo, stvoriti najbolju budućnosti i za Srbiju, i za Kosovo", rekao je Palmer.

Ambasador Godfri je nastavio da bi SAD volele da vide i druge sporazume na tom putu - sporazum o slobodnom kretanju ljudi, dobara i usluga i međusobno priznavanje dokumenata, kako bi se ubrzala trgovina među svima u regionu.

Kancelarija DFC u Beogradu nastavlja sa radom

Odgovarajući na pitanje iz Fejsbuk publike, obojica su rekli da kancelarila Američke razvojne finansijske korporacije (DFC) u Beogradu, čiji je direktor nedavno smenjen posle promene administracije u Vašingtonu, nastavlja sa radom.

"DFC je važan deo američke politike i onoga što pokušavamo da radimo ovde. Ekonomska normalizacija je vrlo važan deo naše politike", kazao je Godfri, podsećajući da je državni sekretar Entoni Blinken i u svom svedočenju u Senatu pre potvrđivanja izbora rekao da kancelarija nastavlja sa radom i da će to biti "napor koji će Bajdenova administracija nastaviti, na šta smo veoma ponosni".

Izražavajući žal zbog toga što je dosadašnji direktor kancelarije u Beogradu smenjen i uz opasku da promena administracije u demokratiji podrazumeva i promenu u liderstvu, on je zaključio da SAD nastavljaju saradnju sa srpskim vlastima o raznim projektima koje je započeo dosadašnji direktor.

Palmer je ponovio je da je DFC važna za saradnju SAD i Srbije, ali i SAD sa čitavim regionom kroz infrastrukturne projekte. Kao posebno zanimljiv za region vidi sektor enegetike, kao i transporta i komunikacije.

Da li su SAD ostavile prostor za Rusiju i Kinu na Balkanu

Odgovarajući na pitanje o prisustvu Rusije i Kine na Zapadnom Balkanu, Godfri je rekao da su Srbija, kao i Zapadni Balkan, odredili svoje sopstvene politike i da su SAD primile k znanju da se Srbija opredelila za vojnu neutralnost.

"Njen glavni spoljnopolitički cilj ostaje Evropska unija i njeno članstvo u Uniji, a SAD podržavaju to opredeljenje i to je naša glavna politika ovde. Kina i Rusija imaju drugačiju viziju za region, a mi smo uvereni da je EU najbolji dugoročni cilj za region i stabilnost u njemu", rekao je ambasador SAD.

Palmer je primetio da se SAD dugo bave Balkanom, ali da to nije na isti način kao što je to bio slučaj 1990-ih, kada je Zapadni Balkan punio naslovne strane novina u SAD i po Evropi.

"To se promenilo, s razlogom, koji je dobar. Nasilje je prestalo, ratovi su prestali", kazao je on i zaključio da je dobro što su sada stvari više rutinske, da se obavljaju regularnije, na nižem nivu i da je to očigledno otvorilo prostor za veće prisustvo Rusije i Kine, ali i da bi te dve zemlje svakako bile prisutne u ovom regionu.

"Zemlje Zapadnog Balkana treba da prepoznaju partnere koji podržavaju njihove ciljeve", kazao je Palmer ponavljajući da je članstvo regiona u EU cilj i SAD.

SAD zabrinute zbog bezbednosti novinara u Srbiji

Obojica američkih diplomata izrazili su zabrinutost zbog bezbednosti novinara u Srbiji i dodali da su mediji jedna od osnovnih komponenti demokratskog društva.

"Mediji su esencijalni deo svake demokratije i vrlo smo ponosni što podržavamo slobodne medije u Srbiji. Iskeno, bio sam više nego malo zabrinut kad sam video naslovnice tabloida usmerene protiv istraživačkih novinara", kazao je on i naglasio da je vrlo srećan zato što je reagovala i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković po tom pitanju.

Palmer je rekao da je medijsko okruženje u Srbiji izazovno i da SAD žele da vide sa se zemlja kreće napred ka Evropi, a da to zahteva da se otvori za medije i da ima poštovanje za slobodne i nezavisne medije, što podrazumeva i za ulogu koju imaju istraživački novinari koji vladu čine odgovornom.

"Novinari su čuvari društva i ako Srbija želi da ide dalje na svom evropskom putu, moraće da implemetira nephodne reforme koji podrazumevaju i medijski prostor", zaključio je Palmer.