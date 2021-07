Analitičari: Ankete pred izbore 2020. bile najnepreciznije u poslednjim decenijama

Gotovo devet meseci nakon prošlogodišnjih američkih predsedničkih izbora, postoji još jedan gubitnik - političke ankete - za koje nova analiza pokazuje da su istraživanja 2020. godine pre glasanja 3. novembra bila među najmanje tačnim u poslednjih nekoliko decenija.

Stručna organizacija anketne industrije, Američko udruženje za istraživanje javnog mnjenja, saopštila je da je pregledala 2.858 anketa, uključujući stotine anketa na nacionalnom i nivou država i da je utvrdila da su dosledno potcenjivale podršku tadašnjem predsedniku Donaldu Trampu, iako je izgubio izbore od demokrate Džoa Badena, sada 46. predsednika zemlje.

Grupa je otkrila da su ankete precenile razliku između Bajdena i Trampa za 3,9 procentnih poena na nacionalnom glasanju i 4,3 procentna poena u anketama rađenim po državama.

Organizacija za anketiranje saopštila je da je procenat grešaka "neobično velik", najveći u poslednjih 40 godina za nacionalne ankete o "popularnim" glasovima (na nivou SAD) i najveći u najmanje 20 godina za ankete na državnom nivou.

Ali ishod izbora po anketama bio je potpuno tačan na kraju dugotrajne kampanje, jer je svih 66 istraživanja sprovedenih u dve nedelje pre glasanja pokazalo da će Bajden pobediti Trampa. Ankete za takmičenja u Senatu bile su manje tačne, jer su predizborna istraživanja tačno pogodila samo dve trećine pobednika.

U stvarnom glasanju, Bajden je pobedio Trampa sa razlikom od 51,3 odsto prema 46,8 odsto, odnosno sa prebrojanih 81,3 miliona prema 74,2 miliona.

Anketarska grupa je saopštila da "bez obzira da li su se kandidati kandidovali za predsednika, senatora ili guvernera, marže na anketama u celini sugerišu da bi demokratski kandidati imali bolji rezultat, a republikanski kandidati lošiji u odnosu na konačno potvrđeno glasanje".

Anketari kažu da ne znaju zašto su istraživanja pre izbora bila izvan realne margine, iako je Bajden pobijedio, jer su ankete u mesecima pre izbora nagoveštavale nadmoćnu pobjedu Bajdena.

2016. anketari su potcenili Trampovu podršku u ključnim državama koje je neočekivano dobio na putu za četvorogodišnji mandat u Beloj kući. Anketari su nakon tih izbora zaključili da nisu uzeli u obzir obrazovnu podelu u američkim glasačkim navikama, da su glasači sa fakultetskim obrazovanjem skloniji da podržavaju demokrate više od republikanaca.

Autori analize javnog mnjenja za 2020. godinu kažu da nisu sigurni šta je uzrokovalo greške prošle godine, ali sugerišu da bi pad odaziva među ispitanicima, posebno republikancima, mogao biti ključni faktor.

Tramp je često napadao ankete koj su pokazivale da n gubi, lažno ih proglašavajući "lažnim" ili govoreći da im je cilj suzbijanje entuzijazma za njegov ponovni izbor.

Anketari kažu da je nemoguće znati razloge zbog kojih ljudi ne učestvuju u anketama kada uopšte ne odgovaraju na pitanja anketara, odnosno da je nemoguće prema dostupnim podacima utvrditi zbog čega su ankete preuveličavale stvarnu razliku između demokrata i republikanaca.