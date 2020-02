Kosovo dobilo novu vladu, Srbima dva ministarstva

Kosovski parlament izabrao je novu Vladu Kosova na čelu sa Aljbinom Kurtijem. Vlada će imati 15 ministarstava, od kojih su tri pripala manjinskim zajednicama. Iako ima dva ministarska mesta, Srpska lista nije podržala novu Vladu Kosova.

Za novu Vladu Kosova glasalo je 66 poslanika.

Od 15 ministarstava koliko broji nova Vlada Kosova, po šest će voditi predstavnici Pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova, dva su pripala Srpskoj listi, a jedno ministarsko mesto partijama iz ostalih manjinskih zajednica.

Iako Srpska lista koja ima svih 10 poslaničkih mandata rezervisanih za Srbe u kosovskom parlamentu, ne podržava novu Vladu Kosova, u ministarskoj fotelji nastaviće da sedi Dalibor Jevtić, koji je i u Kurtijevoj vladi zadužen za zajednice i povratak. Drugi srpski ministar je Ivan Milojević, dosadašnji direktor Kancelarije za zajednice, pri kabinetu premijera Kosova, koji će voditi ministarstvo za regionalni razvoj.

Pre glasanja, Aljbin Kurti je kratko je predstavio glavne tačke programa vlade.

Kada je reč o odnosu sa Srbijom, najavio je da je u potpunosti spreman da vodi dijalog sa Beogradom, ali i da će vlada primeniti potpuni trgovinski, ekonomski i politički reciprocitet sa Srbijom.

Kazao je i da će na osnovu međunarodnih pravnih propisa pripremiti tužbu protiv Srbije za ratni zločin, genocid i agresiju. Kurti je istakao i da će se nova vlada zalagati za red, zakon i bezbednost i najavio uvođenje služenja obaveznog vojnog roka od tri meseca. Na kraju svog obraćanja Kurti se osvrnuo na svoju političku karijeru.

"Ne smatram da sam najpametniji, sveznajući, ili najhrabriji u ovoj državi. Taj sam ko sam, jer sam zajedno sa drugima. Ovih dana navršavaju se 23 godine aktivnosti u politici. Danas sam ovde pred vama 23 godine kao opozicionar. Deli me samo jedno vaše glasanje od okončanja moje političke karijere kakva je bila do sada. Oni koji su me voleli kao opozicionara, verujem da treba da me vole sada i kao deo vlasti, oni koji me nisu voleli kao opozicionara, imaju veliku šansu da okončaju moju karijeru", kazao je Kurti.

Predstavnici sada opozicionih partija izneli su brojne kritike na račun novog premijera Kosova.

“Tražim da kažeš da li ćeš se boriti protiv Srbije i kako to da nemaš ni jednog patriotu u svom kabinetu. Moraš da kažeš da li ideš u pregovore bez prethodnog izvinjenja Srbije i da li ćeš ti ukinuti takse na srpsku robu”, poručio je Kurtiju predsednik Demokratske partije Kosova Kadri Veselji.

Fatmir Ljimaj kritikovao je Kurtija zato što - kako je kazao - nikad nije ustao kada je izvođena himna Kosova i što nije poštovao zastavu Kosova, ali mu je uputio i nekoliko saveta.

“Da spustiš glavu i da se ponašaš kao premijer Kosova. Skupština Kosova je najviša institucija i treba da budeš pažljiv, kada se obraćaš. Istorija Kosova ne počinje sa vama Aljbine, ali ni sa nama, Kosovo ima dugu tradiciju, poštujte druge i poštujte tradiciju Kosova. Sve što je dobro služi Kosovu, aroganicija i mržnja moraju da budu oktlonjeni. Počnite da lečite mržnju koju ste do sada širili, niste gledali na cenu kako bi ostvarili svoje ciljeve”, kazao je Ljimaj.

Predstavnik za medije Samoopredeljenja Arljind Mandžuka ocenio je da ponašanje opozicije u Skupštini Kosova predstavlja razumljivu muku, jer se - kako je napisao na svom Fejsbuk profililu - danas završava 20 godina krađe.

“Ova muka je prirodna. Danas se završava 20 godina krađe. Pored toga što više neće moći da kradu, videće i kako se vlada “, napisao je Mandžuka.

Pregovori Pokreta Samoopredeljenje i Demorkatskog saveza Kosova, partija koje su osvojile najviše glasova na proteklim izborima, o vladajućoj koaliciji trajali su nešto više od tri meseca.