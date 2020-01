Tači, Meta i Voker na komemoraciji povodom 21 godine od masakra u Račku

U selu Račak, u opštini Štimlje, brojni građani i zvaničnici Kosova odali su počast Albancima, koji su ubijeni na današnji dan 1999. godine. U Račku su bili i predsednik Albanije Ilir Meta i bivši šef verifikacione Misije OEBS-a Vilijem Voker.

Selo Račak na Kosovu u svetu je postalo poznato po tome što je na današnji dan pre 21 godinu tu ubijeno 45 Albanaca, što je prema nekim tvrdnjama, bio direktan povod za bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije.

Više od dve decenije zvanična Priština tvrdi da se ovde “dogodio masakr nad civilima od strane srpskih bezbednosnih službi”, dok je stav zvaničnog Beograda, da je to bila “legalna policijska akcija i da su u borbi ubijeni naoružani teroristi, koji su kasnije preobučeni u civilnu odeću”.

Bivši šef verifikacione Misije OEBS-a Vilijem Voker takođe tvrdi ono što je i tada napisao u svom izveštaju - da je 15. januara 1999. godine počinjen masakr nad civilima. Voker je i danas, kao i prethodnih godina, obišao memorijalni centar u Račku.



“Osećam se isto svake godine, drago mi je što sve više ljudi dolazi ovde da vidi šta se desilo u ovom mestu, jer to predstavlja ono što se dešavalo širom Kosova. Masakri koji su se dogodili doveli su do slobode i nezavisnog Kosova. Ali svaki put kada dođem ovde sećam se 15. januara 1999. godine i sećanja su mi loša”, rekao je Voker danas u Račku.

Vence na spomenik ubijenim Albancima u Račku položili su i brojni kosovski političari.

Počast ubijenima u memorijalnom kompleksu zajedno sa predsednikom Kosova Hašimom Tačijem odao i predsednik Albanije Ilir Meta.

"Masakr u Račku je genocid koji je počinila država Srbija protiv naroda Kosova, ali to podiglo svest celokupne međunarodne zajednice da je Srbija počinila zločine protiv čovečnosti na Kosovu", rekao je Tači.

On se osvrnuo i na to što Beograd negira da se u Račku dogodilo ubistvo civila, rekavši da se “predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponaša u skladu sa mentalitetom Slobodana Miloševića, pokušavajući da negira zločine koje je Srbija počinila u Račku”.

"To je ponašanje pod mentalitetom Slobodana Miloševića, ali to ponašanje je došlo kao rezultat međunarodne tišine o masakru u Račku, to je bio podsticaj i ohrabrenje za srpske vlasti da negiraju zločine masakra u Račku", dodao je Tači.

Predsednik Albanije Ilir Meta rekao je da se, kako je kazao, masakr u Račku ne može preciznije opisati nego kako je to ocenio bivši ambasador OEBS-a Vilijam Voker - zločin protiv čovečnosti.

"To je bio čin koji se ne može sažeti preciznije od tri reči: zločin protiv čovečnosti. Bio je to čin koji je šokirao ceo svet, ali je pokrenuo zapadni svet, NATO intervencijom na Kosovu", rekao je Meta.

U okviru memorijalnog kompleksa u Račku pre tri godine izgrađena je statua Vilijema Vokera od strane kosovskih vlasti, a u znak, kako je tada rečeno , "zahvalnosti i poštovanja za doprinos Vokera u dokazivanju da su u Račku 15 januara 1999. godine ubijeni civili”.

Takođe jedna ulica u ovom mestu nosi ime Vilijema Vokera.