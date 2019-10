Filips: Izbori na Kosovu pokazali da ljudi ne žele pregovore o razgraničenju

Rezultati vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu pokazali su da birači ne žele pregovore sa Srbijom o razgraničenju, već o normalizaciji odnosa unutar postojećih granica, ocenio je za albanski servis Glasa Amerike Dejvid Filips, direktor Programa za izgradnju mira i ljudska prava na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku.

Komentarišući izbore na Kosovu na kojima su najviše glasova dobili pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija i Demokratski savez Kosova Ise Mustafe, Dejvid Filips kaže da su mlađe generacije glasača pokazale da žele promene i da su umorne od starih kandidata, a da nove sada očekuje težak rad u formiranju vlade i pozicioniranju u budućim pregovorima sa Beogradom.

“Očigledno je da Aljbina Kurtija poštuje biračko telo, a sada mora da izgradi neke mostove i radi na formiranju koalicione vlade. Takođe mora odluči kako će da radi sa Srpskom listom i odredi poziciju u pregovorima sa Beogradom. Mora se ponovo proći kroz 33 do sada postignuta dogovora i na osnovu toga preporučiti kako da se implementiraju. Korekcija granica nije na stolu, Kurti to ne podržava, niti velike partije. Vlada Kosova može da ima dijalog sa Beogradom, ali o normalizaciji odnosa unutar postojećih granica, neće biti razgovora o podeli“, kaže Filips.

Glas Amerike: SAD su saopštile da žele da razgovori o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova počnu čim se formira nova vlada Kosova. Koliko je to realno?

Filips: "Naravno da mora biti razgovora o normalizaciji, svi to podržavaju i žele da idu ka tome. Ali mora postojati agenda, a to bi trebalo da bude primena postojećih sporazuma, pregovori ne treba da se vode o razmeni teritorija ili razgraničenju. Ljudi na Kosovu to ne žele, nijedna od vodećih partija to ne želi. Ideja koju su „skuvali“ Hašim Tači i Aleksandar Vučić je mrtva, treba je ostaviti po strani i fokusirati se na vršenje pritiska na Beograd da prizna Kosovo, da se normalizuju odnosi, da se reši pitanje nestalih i da obe zemlje mogu da napreduju kao susedi, u postojećim granicama, jedna pored druge, u miru i prosperitetu".

„SAD moraju da prihvate da Kosovo nije njihova kolonija“

Glas Amerike: SAD su godinama bile zabrinute zbog nekih stavova Aljbina Kurtija. Posle izbora je omekšao retoriku i ublažio stavove. Mislite li da će ih promeniti kada dođe na vlast, u odnosu na ranije kada je bio lider opozicione stranke ili pokreta?

Filips: "Aljbina Kurtija poznajem decenijama i video sam kako je napredovao i kao čovek, i kao političar i očekujem da tako nastavi. On podržava dijalog sa Beogradom, ali moramo imati jasnu agendu: on isključuje, kao i mnoge druge političke partije na Kosovu, ideju o podeli ili korekciji granica. Očekujem da se američki zvaničnici prilagode novoj realnosti...

Kosovo nije kolonija SAD. Ne prima naređenja od Vašingtona. Dani kada je američki ambasador u Prištini diktirao kuda se ide su iza nas. Specijalnom izaslaniku za Zapadni Balkan i specijalnom izaslaniku za Srbiju i Kosovo je potreban pristup baziran na realnosti. Ne mogu da donose odluke u Vašingtonu i govore Aljbinu Kurtiju šta da radi, nego moraju da ga slušaju. Mora da bude istinskog dijaloga. Kosovo je suvereno, nezavisno, izabralo je Samoopredeljenje kao vodeću partiju i SAD treba da razviju produktivne odnose sa Vladom Kosova. Takođe treba priznati i da rezultat izbora u nedelju znači odbacivanje predloga o podeli Kosova i odbacivanje Hašima Tačija. Glasačima na Kosovu je bilo dosta njegove vladavine, koja je bila neefikasna i korumpirana, završili su sa njegovim prijateljskim vezama sa Beogradom. Žele vladu koja će predstavljati interes naroda na Kosovu, a ne interese Rusije, Srbije. Vreme je za povratak u realnost".

Glas Amerike: Očekujete li da će nova vlada ukinuti tarife na robu iz Srbije i BiH?

Filips: "Prema mom uverenju, tarife su potpuno opravdane, bazirane na agresivnim potezima Srbije prema Kosovu. Potezi Srbije u Interpolu (da blokira članstvo Kosova u toj organizaciji, prim. aut) naterali su tadašnjeg premijera Ramuša Haradinaja da uvede takse. Srbija je lobirala kod zemalja da povuku prizanje nezavisnosti Kosova i pogoršavala odnose. Mislim da će tarife verovatno biti ukinute, ali to mora biti povezano sa ponašanjem Srbije. Nema više superiornosti u odnosu, izigravanja starijeg brata, tretiranja kosovskih Albanaca kao da su manje važni. Potrebno je da svi imaju jednake šanse i SAD to treba da podrže, kao i izbornu volju naroda na Kosovu“.