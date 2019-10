ZSO za Kurtija "mrtva", Srbi ga optužuju da gazi Briselski sporazum

Izjava lidera Pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija da je “Zajednica srpskih opština “mrtva” i da neće biti formirana, jer je to projekat države Srbije, a ne kosovskih Srba” izazvala je brojne reakcije na Kosovu i u Beogradu. Dok Srpska lista poziva Evropsku uniju da reaguje, pojedini analitičari smatraju da stav Kurtija o Zajednici srpskih opština nije nikakva novost.

Lider Samoopredeljenja Aljbin Kurti rekao je u intervjuu koji je prenela prištinska televizija T7 da je Zajednica srpskih opština mrtva i da ona ni na koji način neće biti stvorena u državi koju on vodi.

„Zajednica je mrtva. To je srpski projekat na Kosovu i to nije volja srpske manjine u zemlji. Na Kosovu ima 132.000 Srba, zašto nisu tražili Zajednicu? To je zato što oni to ne žele. Oni žele svoja prava, a ne projekte Srbije na Kosovu. Srbija traži da nešto izvuče iz naše zemlje”, rekao je Kurti.

Iako se Kurti već šest godina protivi formiranju Zajednice srpskih opština najnovija njegova izjava izazvala je reakcije Srpske liste i direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Marka Đurića. Oni su pozvali Evropsku uniju da reaguje povodom ovog stava Aljbina Kurtija.

„Gaženje sporazuma čiji je garant bila Evropska Unija, od strane Prištine uz ćutanje evropskih institucija u Briselu je poražavajuća činjenica koja pokazuje licemerje svih onih koji govore o vladavini prava i poštovanju potpisanih sporazuma. Postizborni sindrom od koga pati Aljbin Кurti i njegove pristalice je više nego opasan po budućnost političkih dešavanja na Кosovu i Metohiji, a ćutanje međunarodne zajednice indirektno šalje poruku odobravanja ovakvog delovanja”, reakcija je Srpske liste.

Đurić kaže da Aljbin Kurti ovakvim stavom o Zajednici srpskih opština ponovo gazi i ignoriše i volju srpskog naroda.

„Očigledno je da je Aljbinu Kurtiju mrtva želja za ikakvim dijalogom i da je kao političar prošlosti, nezainteresovan za mir i stabilnost u regionu i bolju budućnost i albanskog i srpskog naroda. Nipodaštavajući Zajednicu srpskih opština, Aljbin Kurti direktno nipodaštava Evropsku uniju uz čije posredovanje je postignut Briselski sporazum” , navodi se u saopštenju direktora Kancelarije za KiM.

Analitičar Fatmir Šeholi za Glas Amerike kaže da Kurtijev stav o Zajednici srpskih opština nije nikakva novost.

„Naravno da je on politiku svoju zasnivao upravo na tome i pobedio na ovim izborima. Kurti je sećamo se organizovao masovne proteste više puta upravo protiv Zajednice srpskih opština i on je izbore dobio i na osnovu toga. Mi moramo da prihvatimo tu realnost koju on govori sada".

Potpredsednik Srpskog nacionalnog foruma Živorad Lazić za Glas Amerike kaže da uopšte ne zna šta bi Zajednica srpskih opština donela Srbima na Kosovu, jer ih kako kaže niko nije ni pitao bilo šta u vezi te zajednice, za koju smatra da nikad neće ni biti formirana.

„Nažalost moram da konstatujem jedno činjenično stanje i jednu činjenicu - onda kada su bili pregovori između Kosova i Srbije, ni tada, niti bilo kada nas Srbe sa Kosova niko nikad ništa nije pitao. Ni šta nam odgovara, niti šta nam ne odgovara. To je odlučio Beograd i to je odlučila Priština i to je dakle jedno stanje u kome mi nismo imali nikakvog uticaja, niti učešća, niti bilo čega“, kaže Lazić.

Formiranje Zajednice srpskih opština deo je prvog sporazuma o normalizaciji odnosa Beogrda i Prištine, poznatijeg kao Briselski sporazum. Od 15 tačaka tog sproazuma prvih šest odnosi se na osnivanje Zajednice srpskih opština koja do danas nije formirana.