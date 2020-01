Mini Šengen - najbolje što se desilo regionu u ovom veku

BEOGRAD - Ljudi ovog regiona dele nestrpljenje predsednika SAD Donalda Trampa zbog nedostatka napretka po pitanju dijaloga Beograda i Prištine i angažovanju specijalnog izaslanika Ričarda Grenela, izjavio je u petak politički savetnik u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Beograd Dejvid Gehrenbek koji je ohrabrio dve strane da ekonomski sarađuju.

Govoreći na ekspertskoj debati posvećenoj značaju regionalne saradnje i "mini Šengenu", on je pozdravio napredak koji je postignut na dogovaranju ponovnog otvaranja direktne aivo-linije između Beograda i Prištine, kao i u razgovorima o obnovi železničkog saobraćaja.

Podsećajući da je strateški cilj Srbije članstvo u Evropskoj uniji, on je rekao da je stav Amerike po tom pitanju vrlo jednostavan: "Mi podržavamo taj cilj. Jednostavno govoreći, politika SAD je da pomogne Srbiji da postigne svoj cilj", kazao je on precizirajući da to predstavlja i širi interes SAD u celom regionu - integraciji zemalja Zapadnog Balkana u EU.

On je pozdravio regionalne inicijative koje pomažu ostvarenju tog cilja, posebno pomenuvši "mini Šengen", kao način da se maksimalno iskoristi ekonomski potencijal svih zemalja.

Potpredsednik Skupštine Srbije Vladimir Marinković ocenio je da ova godina predstavlja odličan trenutak za novu eru u odnosima sa SAD i da treba to iskoristiti kako bi se došlo do rešenja u odnosima Beograda i Prištine, što bi donelo dugo očekivanu stabilnost.

Siguran sam da će doći do nekog rešenja i kompromisa Beograda i Prištine i verujem da će Vašington biti pokrovitelj toga, rekao je Marinković ocenjujući da su srpsko-albanski odnosi ključni za region i da bi oni mogli da budu odnosi prijateljstva.

Kritikovao je Evropsku uniju i zbog toga što je tokom 2019. otvorila samo dva poglavlja u pregovorima sa Srbijom i što je, kako kaže, prelila unutrašnje probleme na proces integracija zemalja regiona.

"Da nije tog interesovanja Vašingtona za nas, mogu da zamislim šta bi sve moglo da se dešava pod tim malignim uticajem EU i kako bi to uticalo na proces saradnje", kazao je on zaključujući da je ideja "mini Šengena" nešto što se mora u potpunosti iskoristiti.

Direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić ukazala je da joj nije jasno kako se inicijative za uspostavljanje vazdušnog saobraćaja mogu nazvati "Pirovom pobedom", navodeći da je to bio jedan od razloga za organizovanje ove debate.

Nekadašnji generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović rekao je da podaci Privredne komore Srbije jasno govore da Srbija zarađuje od regionalne saradnje, pa mu nije jasno zašto bi se neko ovde protivio ideji mini šengena.

"Potencijal za ekonom saradnju unutar regiona je veći od onoga što imamo. Razmena sa EU je dobra i koliko god da raste postoji prostor za poboljšanje. Srbija ima ozbiljan interes. Drago mi je da je neko u Vladi Srbije pogledao gde zarađujemo pare. Mi tu zaista zarađujemo pare. 100 miliona plusa u razmeni sa Albanijom, slično je i kad je u pitanju trgovina sa Kosovo", kazao je.

Nemanja Starović iz Centra za društvenu stabilnost rekao je da je inicijativa o "malom Šengenu" nešto najbolje što se desilo regionu u 21. veku i da će ta ideja imati punu vrednost ako za 5 - 6 godina zaista bude doprinela da sve funkcioniše kao što je to slučaj sada na prostoru Šengena.

Aleksandar Radovanović iz Privredne komore Srbije ocenio je da "mali Šengen" nije zamena za EU, već priprema za EU. Dobijamo tržište od 20 miliona potrošača i 350.000 kompanija, kazao je on, što će značiti veću proizvodnju, veći izvoz i privlačenje što više stranih investicija, pre svega zapadnih.

Ovog trenutka u region koristi samo 40 odsto svog izvoznog potencijala, dok se tek između 10 i 20 odsto kompanija u regionu bavi izvozom.