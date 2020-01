Borelj na Kosovu: SAD i EU rade zajedno

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj izjavio je u Prištini da je njegov posao da olakša dijalog između Srbije i Kosova, a ne da ubeđuje zemlje članice koje nisu priznale nezavisnost Kosova da to i urade. On je kazao da je Kosovo ispunilo sve tehničke uslove za dobijanje vizne liberalizacije.

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost rekao je nakon sastanka sa predsednikom Kosova Hašimom Tačijem da će zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama raditi na tome da omogući postizanje konačnog sporazuma između Kosova i Srbije.

Na pitanje novinara da li je Evropska unija isključena iz procesa po pitanju postizanja dogovora o avioliniji i železnici između Beograda o Prištine u kojem posreduje izaslanik američkog predsednika Ričard Grenel, Borelj je kazao da “Amerikanci imaju puno planova”, ne samo na Kosovu.

“Amerika ima mnogo planova za svašta, za Srednji Istok, Koreju i Kosovo. Jedno je imati plan, a drugo je angažovati se da postignete uspeh. Mi smo bili angažovani i potrošili smo više od milijardu na Kosovu, ali ja neću da se takmičim sa Amerikom. SAD i EU će zajedno raditi na postizanju zajedničkih ciljeva i neće biti razlike između nas za rešavanje različitih pitanja. Nismo ovde da okrivljujemo jedni druge. Mi nismo daleko od procesa, već smo uključeni u taj proces. Možda nismo dovoljno bučni, ali smo veoma uključeni u to pitanje."

Novinare je zanimalo i da li će pokušati da ubedi preostalih pet članica Evropske unije da priznaju nezavisnost Kosova.

“Postoji pet država koje nisu priznale Kosovo. Nije moj posao da ih ubedim da to urade. Ja ovde predstavljam Evropsku uniju, a ne individualne pojedinačne države i ovde sam kao neko ko je zadužen za evropsku politiku, da bi se olakšali pregovori između Kosova i Srbije, jer problem se može rešiti samo između Kosova i Srbije. Sporazum se može postići samo kada se ove dve zemlje budu složile”, rekao je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj.

Predsednik Kosova Hašim Tači rekao je da je Kosovo nepravedno tretirano po pitanu vizne liberalizacije i da je u tom smislu potpuno diskriminisano.

“Kosovo je u potpunosti sprovelo sve, stoga iskazujem naše nezadovoljstvo kao i građana Kosova u vezi nedonošenja odluke o viznoj liberalizaciji za Kosovo, posebno kada imamo u vidu da je reč o ocenjivanju nejednakih standarda sa drugim zemljama u regionu, jer neke od tih zemalja imaju problema sa funkcionisanjem demokratije, vladavine prava, ljudskih prava i slobodom medija.”, rekao je predsednik Kosova.

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost je kazao da očekuje pozitivnu odluku kad je vizna liberalizacija za Kosovo u pitanju. On je pozvao i na što skorije formiranje Vlade.

“Uspostavite vladu što je pre moguće. Srećan sam što je predsednik rekao da će se to dogoditi vrlo brzo. Pitanje viza je osetljivo pitanje i u potpunosti razumem. Ne mogu obećati kada će doći do liberalizacije viznog režima, ali mogu da kažem da je Kosovo sa tehničkog stanovišta ispunilo sve uslove za liberalizaciju viza. Krajnje je vreme da to nastavimo i završimo.”, rekao je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj.

Nakon sastanka sa predsednikom Kosova Hašimom Tačijem, Borelj se sastao i sa liderima parlamentarnih političkih partija.

Nakon posete Kosovu Žozep Borelj putuje za Beograd gde će se tokom dvodnevne posete Srbiji sastati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, kao i predstavnicima političkih stranaka i civilnog društva.