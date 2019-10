Izbori na Kosovu doveli su do smene generacija skidajući sa vlasti političare sa ratnom prošloću i pokazujući težnju da se ide napred, ocena je sagovornika Glasa Amerike nakon održanih izbora za Skupštinu Kosova. Ipak, malo ko želi da prognozira kako će se pregovori Beograda i Prištine dalje odvijati.

"Rezultati su dobri u smislu da su Albanci na Kosovu glasali protiv ratnih zločinaca koji su bili na vlasti jako dugo i izabrali su jednu drugu varijantu ljudi koji nemaju krv na svojim rukama niti mrlje na svom obrazu. To je potencijalno dobro, jer ideja da će mir na Kosovu i neko održivo rešenje da sklope ratni zločinci iz Prištine i ratni protiferi iz Beograda je bila zabluda", izjavo je za Glas Amerike Zoran Živković, predsednik Nove stranke i nekadašnji premijer Srbije.

Sonja Biserko, osnivačica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, rezultate kosovskih izbora i promenu koju oni donose ocenjuje kao dobre, no podseća da će će strani faktor biti dosta važan i za buduću politiku Prištine.

"Ovi izbori na Kosovu su prvi izbori u regionu koji dovode do smene generacije koja je dugo okupirala tu scenu i koja je vezana i za nas, i za sve ovo što se dešavalo", kaže Sonja Biserko za Glas Amerike.

I Nataša Vučković iz Demokratske stranke takođe ukazuje na činjenicu da će novu vlast formirati dosadašnja opozicija u Prištini, koja je "neopšterećena prethodnim iskustvom" i dosadašnjim tokom dijaloga Beograda i Prištine.

"Za Srbiju je vrlo važno da se primi na znanje i to da su one partije koje su proizašle iz ratnih vremena i sukoba izgubile podršku biračkog tela Kosova, što s obzirom na to da znamo da je to biračko telo vrlo mlado, govori o opredeljenju za budućnost, za razvoj, za integracione procese ", kaže Vučković.

Za javnost u Srbiji vrlo je važna je činjenica da je čitav izborni proces bio vrlo demokratski i fer, da se niko nije žalio i imao primedbi na karakter i demokratičnost procesa, "što je s obzirom na situaciji u Srbiji vrlo važno da vidimo kao jednu lekciju koje su neki drugi u regionu naučili", ocenjuje ona.

Kad je reč o srpskim sredinama, Vučković smatra da su izbori prošli mimo očekivanog rezultata i bez nekog velikog entuzijazma, a Sonja Biserko ocenjuje da su izbori prošli onako kako je Vučić želeo:

"Druge liste nisu uspele da osvoje ni jedno mesto, što je šteta, jer bi se dinamika unutar srpskog korpusa verovatno promenila, s obzirom na to da su ovi koji su na drugoj strani protiv podele i već su na neki način ugrađeni u kosovske institucije od 2009", kaže Biserko uz naglašavanje da govori o Srbima južno od Ibra.

Zoran Živković kaže da ne veruje da će Srpska lista biti u novoj vladi i da je "Vučić teško podneo poraz svojih partnera Tačija i Haradinaja" i da "teško može da napravi takav dogovor sa novoizabranom većinom u parlamentu Kosova".

Pregovori Beograda i Prištine - šta dalje?

Čini se da se neke stvari malo ubrzavaju i da postoji zaintersovanost šire međunarodne zajednice, pre svega uključivanje SAD u ceo proces, što bi trebalo da pokaže opredeljenost da se postigne napredak u tom procesu, kaže Vučković ocenjujući da su kosovski izbori donekle odložili taj proces za 2020, a da ostaje da se vidi kako će izborni proces u Srbiji da se nastavi i da se završi.

"U svakom slučaju potrebno je da se stabilizuju politički prilike, da ozbiljno funkcionišu institucije i u Beogradu, i u Prištini i da se taj dijalog nastavi", zaključuje ona.

"Kada je reč o Srbiji, mislim da tu neće biti velikih promena, sem što je lider Samoopredeljenja Aljbin Kurti najavio da će tražiti reciprocitet od Srbije, ratnu odšetu i tome slično. Međutim, mnoge stvari se menjaju kad se zauzme konkretno vlast. Drugo, tu će još uvek imati uticaj Amerika i neke druge zapadne zemlje koje su do sada bile vrlo uticajne u Prištini na sve strukture, posebno na Tačija", objašnjava Sonja Biserko.

Iako Beograd najavljuje da će sesti za sto kad se ukinu tarife, i Srbija ulazi u predizbornu situaciju pa je pitanje kako će se ova vlast ponašati u odnosu na kosovsko pitanje s obzirom na stav opozicije da je sve to izdaja, ocenjuje Sonja Biserko.

"I srpska politička scena je podeljena, osim konsenzusa koji je za podelu. Opozicija pokušava da Vučića na taj način diskredituje, što je pogrešno jer tu neće dobiti poene", ocenjuje ona, primećujući da je još uvek nepoznato i šta će biti stav međunarodnih izaslanika.

I Biserko, i Vučković podsećaju da su SAD u predizbornoj kampanji u kojoj se stvari komplikuju. "Teško je reći u kom će pravcu ići ti pregovori. Kako sada stvari izgledaju, neće skoro biti nekog dijaloga", ocenjuje Biserko i dodaje da se priča o podeli Kosova, jedno vreme skrajnuta zahvaljujući pritisku Nemačke i još nekih evropskih zemalja, sada izgleda ipak vraća na sto.

No, Biserko podseća da predsednik Kosova Hašim Tači, iako oduševljen postavljenjem novog američog izaslanika za pregovore Beograda i Prištine, "na Kosovu nema podršku za podelu Kosova".