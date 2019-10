Jevtić za Glas Amerike: Miljama smo daleko od dogovora o Kosovu

Srbija i Kosovo su u ovom trenutku miljama daleko od bilo kakvog rešenja i dogovora, izjavio je za Glas Amerike potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić. On je, posle sastanaka u Vašingtonu, istakao da Amerika od Srpske liste očekuje da podrži procese koji će doprineti nastavku dijaloga Beograda i Prištine, ali da Srpska lista "ne juri" u vladu sa pobednikom izbora na Kosovu Aljbinom Kurtijem.

Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić sastao se u Vašingtonu sa direktorom službe Stejt departmenta za Južnu i Centralnu Evropu Dejvidom Kostelančikom, predsednikom Srpskog kokusa Stivom Stajversom, republikanskim senatorom Ronom Džonsonom i direktorom za Evropu u Savetu za nacionalnu bezbednost Džonom Eratom.

Glas Amerike: Upravo ste završili sastanak sa Džonom Eratom. Zašto ste se videli sa njim i o čemu ste razgovarali?

Jevtić: Nije prvi put da sam razgovarao sa gospodinom Eratom. Ono što jeste bila tema ovog sastanka, jeste situacija nakon upravo održanih izbora i pozicija Srpske liste. Ono što sam čuo od sagovornika jesu očekivanja koja Bela kuća ima, pre svega u vezi sa dijalogom Beograda i Prištine, ali i očekivanja oko formiranja nove vlade. Ja sam gospodina Erata informisao da Srpska lista ne juri da bude deo nove vlade, niti je to naš prioritet u ovom trenutku, posebno ne u okolnostima, gde potencijalni kandidat za premijera, gospodim Kurti ima takav odnos i stav prema Srpskoj listi, a to jeste generalni odnos prema srpskoj zajednici.

Glas Amerike: Pomenuli ste očekivanja. Znamo da Amerika očekuje od nove Vlade Kosova da se ukinu takse i da se nastavi dijalog. Šta očekuje od Srpske liste?

Jevtić: Očekuje, pre svega, da mi podržimo one procese, koji će doprineti podršci i nastavku dijaloga. U tom smislu, i ja sam izvestio svog sagovornika, ne samo njega, nego sve sa kojima sam razgovarao u Vašingtonu, da jeste prioritet Srpske liste nastavak dijaloga, ali sa druge strane jeste poštovanje prava srpskog naroda na prostoru Kosova. Mislim na ono što stoji u zakonima i Ustavu Kosova ako hoćete, ali sa druge strane i prava na svim nivoima, jer to jeste problem: vladavina prava, pitanje problema oko uzrurpirane imovine i drugih pitanja i da ne budemo u situaciji da se nastavi sa onim načinom odnosa prema Srbima kao što je bio slučaj u proteklom periodu.

"Kurti nije spreman na kompromis"

Glas Amerike: Da li ste razgovarali o modelu rešenja? Čuli smo da američki zvančici nemaju ništa protiv razgraničenja ili teritorijalne korekcije. Čujemo i od predsednika Srbije za taj model, ali ono što ne znamo je šta to podrazumeva. Da li vi koji ste u kontaktu sa predsednikom Vučićem možete da nam kažete šta razgraničenje znači?

Jevtić: Najpre da kažem da američki zvaničnici nisu rekli da oni podržavaju ovaj ili onaj koncept. Oni podržavaju onaj koncept ili ono što može da bude tema ukoliko se Beograd i Priština dogovore, da se o određenoj temi može razgovarati. Da li je u pitanju tema razgraničenja ili druge teme, to sada nije definisano. Ono što sam ja posebno izrazio kao zabrinutost jeste najava budućeg premijera da će doći do nepoštovanja i nesprovođenja i onih dogovora koji su do sada postignuti u Briselu, i tu pre svega mislim na Zajednicu srpskih opština.

Dakle, kako ne bi došlo do nekog velikog razočaranja ovde u Vašingtonu, od očekivanja koja oni imaju, moraju da znaju da su stavovi Aljbina Kurtija, nešto što nama govori da on nije spreman da zaista razgovara o onome što može biti kompromis. Bilo šta da je tema, dakle to može da bude samo gubljenje vremena.

Glas Amerike: Da li možete da nam kažete šta je taj kompromis, šta je to razgraničenje?

Jevtić: Ne mogu to da kažem, jer nisam bio u prilici i to sam više puta ponovio vašim kolegama. Zaista nikada na konkretan način nije bilo razgovarano na ovu temu, niti na našim sastancima sa predsednikom Vučićem, niti na sastancima sa bilo kim iz međunarodne zajednice, i to je nešto što jeste istina. Dakle mi smo u ovom trenutku, ja bih rekao miljama i miljama daleko od bilo kakvog dogovora ili bilo kakvo rešenja i to je ono što jeste istina.

Glas Amerike: Rekli ste da Srpska lista "ne juri" u vladu sa Kurtijem. Da li ste se vi uopšte videli sa njim i razgovarali sa njim o tome?

Jevtić: Nismo bili u prilici da razgovaramo, niti imamo bilo kakav kontakt sa njim. I njegov pristup je, rekao bih, pogrešan, pristup odnosa prema srpskoj zajednici. Vi možete da mislite o ovoj ili onoj partiji šta god hoćete, ali morate da poštujete da je Srpska lista osvojila više od 90 odsto glasova unutar srpske zajednice na poslednjim izborima. Sa druge strane, to ponašanje je slično ponašanju koje je imao Slobodan Milošević devedesetih - traženje podobnih Srba, nije dobar način rešavanja problema. Posebno ako se zna da ova politička opcija ima toliko veliku podršku u narodu.

Glas Amerike: Iako još nema zvaničnih rezultata izbora, predstavnici srpskih partija koje nisu osvojile nijedno mesto u parlamentu kažu da izbori nisu bili fer, traže ponovno brojanje glasova ili nove izbore. Kažu da je bilo zastrašivanja birača i tvrde da imaju dokaze za manipulacije. Takođe, posmatračka misija EU je ocenila u preliminarnom izveštaju da nisu ispunjeni međunarodni standardi kada su u pitanju protekli parlamentarni izbori u srpskim sredinama, jer je bilo „zastrašivanja birača i ucenjivanja onih koji nisu za Srpsku listu“. Kako odgovarate na optužbe lokalnih političkih predstavnika i ocenu evropske posmatračke misije?

Jevtić: Imao sam priliku da razgovaram sa predstavnicima posmatračke misije EU, da smo mi činjenično dokazali suprotno, recimo da je Slobodan Petrović zloupotrebio položaj kao radnik Pošte i tamo i otpustio neke ljude, da je na dan izbora direktno članovima svoje partije rekao da prijavljuju tokom celog izbornog dana nepravilnosti kako bi došlo do usporavanja procesa, sve je to dokumentovano. Sa druge strane, kada iznosite ovakve optužbe, nemate za to dokaze, to jeste krivično delo i ja mislim da će nadležni organi reagovati na te njihove lažne optužbe. Jer znate, otići na groblje, slikati nadgrobne spomenike i priložiti to kao dokaz nije neki baš validan dokaz.

Mi nemamo problem sa prebrojavanjem glasova, nemamo problem bilo koje vrste, jer Srbi jesu glasali za Srpsku listu. Apsurd koji se desio je da ova trojica (Slobodan Petrović, predsednik Samostalne liberalne stranke, Aleksandar Jablanović, predsednik Partije kosovskih Srba i Nenad Rašić, Koalicija „Sloboda“, prim. aut) izlaze i kažu kako je moguće da Srpska lista dobije preko osam hiljada glasova u sredinama koje nisu većinski srpske opštine.

Glas Amerike: To su ocene političkih predstavnika, ali imate i ocenu posmatračke misije EU?

Jevtić: Evropski posmatrači su dali preliminarni izveštaj, mi očekujemo da u konačnom izveštaju bude navedeno sve ono što smo mi njima predstavili kao dokaze. Dakle, jedno je da govorite, a drugo da činjenično pokažete i dokažete šta je ko radio. Na kraju krajeva, Srpska lista će imati 10 poslanika u Skupštini Kosova, Srpska lista je pobednik ovih izbora unutar srpske zajednice. Oni koji su izgubili imaju pravo da se ljute I naravno ja očekujem da ova tri gospodina budu deo neslavne politčke istorije političkih predstavnika Srba na Kosovu.