Grenel u Beogradu: Tramp mi neće dozvoliti da ovo dugo radim ukoliko ne bude napretka

Odmah po dolasku iz Prištine u Beograd, specijalni izaslanik američkog predsednika za mirovne pregovore Beograda i Prištine Ričard Grenel poručio je Kosovo mora da ukine takse na robu iz Srbije, dok Srbija treba da prekine kampanju za povlačenje priznanja Kosova.

"Mislim da će se to uskoro desiti", rekao je Grenel novinarima u rezidenciji ambasadora SAD u Beogradu i dodao:

"U svakom mediju na kojem sam gostovao sam rekao da moraju da ukinu takse. Ali istovremeno ću da kažem i da kampanja za povlačenje priznanja Kosova mora da stane. To mora da se dogodi u isto vreme i, da bude iskren, mislim da će se to uskoro desiti. Poslovna zajednica želi da se to dogodi, obični ljudi pozivaju na to. To je ono što želimo da postignemo. Da se ljudi pokrenu napred, da se otvaraju nova radna mesta u živahnoj ekonomiji i da ostave političke stvari u prošlosti".

Grenel je istakao je da oseća pozitivnu energiju od obe strane, i objasnio da mu predsednik Tramp neće dozvoliti da ovo dugo radi ukoliko ne bude bilo napretka:

"Ne želimo da trošimo svoje vreme. Amerika nema neke posebne ideje i ono što ja pokušavam da uradim je da poguram dve strane jednu ka drugoj. Ja ne iznosim ni jednu ideju o određnoj političkoj temi. Mi nemamo to u kalendaru. Imam entuzijazam da nas povedem napred, umesto unazad i da vidim mogu li dve strane da razgovaraju i da prošlost ostave u prošlosti i krenu napred. Mislim da je malo vremena da se iskoristi ova prilika i zaista se nadam da će i Srbi i narod Kosova i njihove vlade iskoristiti ovu priliku", rekao je novinarima specijalni iyaslanik predsednika Trampa, koji obavlja i funkciju ambasadora SAD u Nemačkoj.

Za petak ujutro je planiran susret predsednika Srbije Aleksandra Vučića i specijalnog izaslanika Grenela, a na pitanje koju poruku donosi u Beograd, američki zvaničnik je ponovio da mu je fokusu ekonomski razvoj, pogled u budućnosti i ostavljanje političkih tema u prošlosti.