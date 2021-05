Kovid u Srbiji: Najmanje preminulih i novozaraženih od početka godine

U poslednja 24 sata, do nedelje u 15 sati, u Srbiji su od posledica koronavirusa preminule 23 osobe, a od 6.320 obrađenih testova 989 je bilo pozitivno, što je najmanje od početka godine, saopštilo je Ministarsvo zdravlja.

Na bolničkom lečenju trenutno je 4.549 pacijenata, od čega su na respiratoru 153, navodi se u saopštenju. Od početka epidemije u Srbiji je 691.920 osoba zaraženo kovidom-19, a preminulo je 6.409 obolelih. Testirano je 3.853.869 osoba, što je više od polovine ukupne populacije.

Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u Srbiji Marijan Ivanuša ocenio je da se "vidi svetlo na kraju tunela", ali da situacija i dalje nije kao pre pandemije korona virusa.

"Nadam se da ćemo njen tok promeniti vakcinacijom, koja bi do kraja 2021. godine doprinela mogućnosti da život postane puno normalniji, a u 2022. pandemiju bismo mogli da stavimo pod kontrolu", rekao je Ivanuša za Telegraf.rs, prenosi Beta.

On je rekao da je moguće da u Srbiji pored britanskog, već postoji i neki drugi soj koronavirusa, kao i da će, ako je to tako, ubrzo biti dostupna i ta informacija.



Prema njegovim rečima, Srbija je vrlo brzo uspostavila zdravstveni sistem na dva koloseka, nabavila opremu i materijale, testove, izgradila dve nove bolnice".



On je napomenuo i da su se ljudi u Srbiji, slično kao i u drugim zemljama, ponašali opušteno jer su umorni, s obzirom na to da pandemija traje dugo, što dovodi po posledica.

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je danas da je suviše rano za opuštanje i da zbog širenja koronavirusa najviše brinu okupljanja u zatvorenom, pa tako i na liturgijama.

On je gostujući na TV Prva pozvao gradjane da se vakcinišu protiv korone, pogotovo mlade jer je za očekivati da se oni više od drugih opuste tokom leta.

"Mene pre svega brine okupljanje u zatvorenom prostoru, tu je pitanje i današnjih liturgija, broja ljudi u tom zatvorenom prostoru. Tu mislim da je rizik velik, pogotovo za ljude koji nisu vakcinisani", rekao je Radojičić.



Prema njegovim rečima otvoreni prostor manje brine, ali i tu treba biti oprezan i zato je bila preporuka "da se ljudi okupljaju u okviru porodice, dakle u okviru poznatih, da se na taj način smenji rizik".

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić saopštio je danas da se u privremenoj kovid bolnici u Beogradskoj areni sinoć nalazilo samo 137 pacijenata.

Sinoć je u privremenoj bolnici u Beogradskoj areni, koja može da primi 560 bolesnika, bilo samo 137 pacijenata, a jutros 162. To je još jedan dokaz da je epidemiološka situacija sve bolja, napisao je Vesić na svom Fejsbuk profilu.