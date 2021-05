Istraživanje IFJ: Kina koristila pandemiju Kovida da bi poboljšala imidž u globalnim medijima

Gruhonjić: Kineski uticaj naslonjen na zvaničnu politiku režima

“Kineski uticaj na medije u Srbiji nesumnjivo postoji i naslanja se na zvaničnu politiku režima u Beogradu”, kaže u interjvuu za Glas Amerike Dinko Gruhonjić, dugogodišnji novinar i programski direktor Nezavisnog društva novinara Vojvodine.

Gruhonjić sa kojim smo razgovarali povodom izveštaja Međunarodne federacije novinara kaže da su mediji u Srbiji širili propaganda o Kini kao državi koja je tokom pandemije pomogla isporukom velikog broja vakcina.

“Ali je ta propaganda dolazila, pre svega, i od samog predsednika Vučića i njegovog režima. On je kineskog vođu Ši Đinpinga nazvao bratom. Kinezi su višestruko kapitalizovali to kroz sopstvene medije da bi prikazali kakav uticaj Kina praktično ima u srcu Evrope. Vučić je to, sa druge strane, koristio u sklopu dominantne antizapadne retorike gde Kina zauzima jedno posebno mesto - pre svega kroz investicije u Srbiju”, kaže Gruhonjić, napominjući da su te investicije netransparentne, sumnjive i sa velikim koruptivnim potencijalom.

Glas Amerike: Na koji način se to ogledalo i koliko je bilo vidljivo u javnosti?

Gruhonjić: Bilo je vrlo vidljivo. To je prosto bila kao zvanična propaganda: da su Srbiju Evropska unija i Zapad ostavili na cedilu kada joj je bilo najteže i da nije bilo “braće Kineza” - počev od nabavke sanitarnog materijala pa završno sa vakcinama. To je bio jedan od dominantnih narativa u većini prorežimskih medija. Uključujući bilborde postavljene po Beogradu u znak podrške tom navodnom prijateljstvu srpskog i kineskog naroda za koje je teško shvatljivo kad je počelo imajući u vidu geografsku udaljenost. To je kontinuitet od samog početka pandemije. S jedne strane je narativ o dalekoistočnim prjateljima, a sa druge Rusima, bratskom narodu koji nam takođe nesebično pomaže. To sve iskorišćeno je za jednu besramnu antizapadnu propagandu koja se izjednačavala sa periodom NATO intervencije - u smislu da sada kada je najugroženija Srbija nije dobila pomoć od Zapada zato što nas, pretpostavljam, tamo mrze.

Glas Amerike: Kakvu je direktnu ulogu u tome imala vlast Srbije i sam predsednik?

Gruhonjić: Uloga vlasti Srbije je bila najvažnija, a pose-bno predsednika. On je bio ta centralna figura koja je dočekivala avione, govorio hvalospeve na račun Kine i forsirao taj narativ. U Skupštini Srbije bio je slučaj da mladi poslanici vladajuće stranke počinju da govore na kineskom jeziku – objašnjavajući čak i značenje Vučićevog prezimena. To je nekakva šifra, ako se dobro sećam - 557. Tako da je to jedna, rekao bih, karikaturalna situacija, ali se sa druge strane, ona odražava na javno mnenje u Srbiji koje je prosto prihvatilo tu propagandnu poruku. Govorimo o većini građana Srbije koji su konzumenti prorežimskih medija i još više su uvereni da su prijatelji Srbije na dalekom istoku i na istoku, a da su nam neprijatelji na Zapadu. I to je narativ koji se ovde neguje već 30 godina. Samo što bismo mogli reći da je Kina novi igrač u tom antizapadnom narativu. Kineski uticaj u Srbiji je mnogo perfidniji od ruskog koji je vrlo primetan. Plasman kineskog novca, kapitala - odnosno državnog novca, u infrastrukturne objekte i industriju u Srbiji je, možemo pretpostaviti, širenje uticaja i vrsta pripreme dužničkog ropstva po ugledu na ono što je urađeno u Crnoj Gori. Plašim se da ćemo rezultate takvih poteza Vučića i njegovog režima plaćati mi - građani Srbije.