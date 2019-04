Vučić: Kina podržava Srbiju u vezi sa Kosovom

Osim o ekonomiji i daljem razvoju međusobnih odnosa, predsednik Kine Ši Đinping i predsednik Srbije Aleksadar Vučić tokom današnjeg susreta u Pekingu razgovarali su i o političkim odnosima.

U razgovoru sa novinarima, Vučić je istakao da "Kinezi imaju vrlo čvrst stav u vezi sa Kosovom i Metohijom" i da se sve razumeju kada je reč o tom pitanju, kao i da poštuju Srbiju:

"I on je naglasio da su nas podržali i u Interpolu, i u UNESCO-u, i da će to činiti u svim drugim međunarodnim forumima. Kao što sam i ja rekao da i u vezi sa pitanjima Tajvana, Tibeta, Šinđana, to jest oblasti gde žive Ujguri i gde postoje različiti pokreti, do različitih ideja koje se pominju u Hong Kongu, da će Kina uvek imati našu podršku", rekao je Vučić novinarima.

Kina i Srbija su potpisale ugovor o finansiranju pruge Novi Sad - Subotica, a Vučić je rekao da očekuje veću zainteresovanost kineskih kompanija za Srbiju. Takođe, on je rekao da je kineski predsednik ši pomenuo "Linglong", koji ima želju da nastavi sa investiranjem u Srbiji, a bilo je razgovora i o vojnotehničkoj saradnji, za šta je Ši, prema Vučićevim rečima, dao zeleno svetlo.

Kako je saopšteno iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, osim ugovora o rekonstrukciji deonice brze pruge Beograd - Budimpešta od Novog Sada do Subotice u dužini od 108,2 kilometra, u Pekingu je potpisan i ugovor o izgradnji autoputa Preljina - Požega na Koridoru 11.

A na instagram nalogu "Budućnost Srbije" ističe se i da se Vučić se u Pekingu sastao i članom Stalnog komiteta Politbiroa CK KP Kine Vangom Huningom sa kojim je razgovarao o daljem razvoju bilateralnih odnosa i saradnji u okviru inicijative "Pojas i put".