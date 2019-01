Vučić i Putin o Kosovu, naoružanju, centru u Nišu

Sve je spremno za sutrašnji veliki događaj i dolazak predsednika Rusije - od autobusa koji treba da dovezu hiljade članova SNS na doček u Beograd, do fontane na Slaviji koja će za sutrašnju priliku sijati u bojama srpske i ruske zastave. I glavne zvezvde sutrašnjeg događaja - predsednici Aleksandar Vučić i Vladimir Putin, svaki sa svojim interesima i ciljevima, puno očekuju od susreta u Beogradu.

"U ovim dešavanjima oko Kosova, i u regionu, malo je Rusija bila u drugom planu - potrebno im je da se još jednom ovde potvrde. Potrebno je i predsedniku Srbije baš zbog spekulacija koje se tiču rešavanja problema Kosova, odnosno eventualnog priznanja", kaže Marko Savković iz beogradskog Fonda za političku izuzetnost.

"Svakako je za Vučića ta poseta dosta korisna, kako zbog podrške koju Rusija može da pruži Srbiji u nekim ključnim pitanjima, kao što je rešavanje pitanje Kosova, tako i za PR pred sopstvenom javnošću, koja svakako vidi tu posetu Putina kao nešto dosta bitno, uzimajući u obzir popularnost i Putina i Rusije u Srbiji", ističe Nikola Burazer iz organizacije European Western Balkans.

Osim kroz uobičajenu diplomatsku frazu da će to biti odlična prilika da dve zemlje nastave da razvijaju odlične odnose, u javnosti se nije mnogo govorilo temama o kojima će Vučić i Putin razgovarati.

"Nezaobilazno je pitanje odnosa Srbije i Kosova, ali tu je svakako i ekonomska saradnja Srbije sa Rusijom, kao i nastavak nabavke vojne opreme. To su teme o kojima se već godina govori i ne vidim tu prostor za neke radikalno nove teme", kaže Burazer.

"Znamo da taj zahtev za diplomatskim imunitetom Bstoji na stolu, da je to već godinama zahtev Rusije. Meni je teško da zamislim da se to prihvati - pretpostavljam da će Beograd tražiti način da nekako to izbegne", dodaje Savković.

Uprkos činjenici da mnoge zemlje Zapadne Evrope neće blagonaklono gledati na izlive prijateljstva u Beogradu, Nikola Burazer iz European Western Balkans, upozorava da je Srbiji u ovom trenutku važna uloga Rusije:

"Bez obzira na to kakav sporazum postignu Srbija i Kosovo, vezano za, možda i priznanje nezavisnosti ili članstvu u međunarodnim organizacijama, vrlo je bitna uloga Rusije i Kine, kao stalnih članica Saveta bezbednosti UN, da bi neka od tih rešenja mogla biti sprovedena. A samim tim vrlo je bitno za Srbiju da Rusija zaista pruži podršku onom rešenju koje je dogovoreno. Tako da Rusija tu svakako ima određenu ulogu i imaće određenu ulogu i težinu. Šta god Srbija možda pristala, Rusija će ostati važan akter".

Na kraju, treba reći i da meteorolozi za sutra u Beogradu najavljuju lepo vreme i da ne treba strahovati od kiše.

Da li će neko "pokisnuti" tokom samog razgovora dva predsednika teško je reći, ali je prilično izvesno da će za razliku od poslednje Putinove posete i građani i državni zvaničnici ostati suvi, čak i ako ne ponesu kišobrane.