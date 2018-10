Vučić demantovao da će dobiti orden od Putina

Dva dana pošto su pojedini srpski mediji javili da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić dobiti orden od predsednika Rusije Vladimira Putina, sam Vučić je u sredu, u izjavi novinarima dematovao ovu vest.

''Ponosan sam na tu mogućnost i na to da Putin uopšte razmišlja o tome. Još uvek nisam dobio nikakav orden od predsednika Rusije, a ako bih dobio orden Svetog Aleksandra Nevskog, to će biti ogromna statisfakcija za sve što sam do sada uradio,” rekao je Vučić.

Boris Varga, novinar i politikolog kaže da ako neko zaslužuje da dobije orden za naklonost Rusiji to jeste predsednik Vučić.

“Jer i kada je stvarana Srpska napredna stranka jezgro koje su povukli Vučić i Nikolić bilo je radikalsko, konzervativno, rusofilsko. Iako je možda Nikolić bio otvoreniji kada je govorio o Rusiji i kada je izlivao svoje emocije, možda je Vučić suzdržaniji, ali ako se pogleda politika države i vlade možemo da vidimo da je poslednjih godina lojalnija Rusiji nego prema Evropskoj Uniji,” kaže Varga.

Predsednik Rusije do sada je dodelio "Ordene prijateljstva" nekolicini građana Srbije, među njima ministru Ivici Dačiću, ministru Nenadu Popoviću, reditelju Emiru Kusturici i bivšem predsedniku Tomislavu Nikoliću.

“Moskva ima taj teg da individualno nagradi nekoga za lojalnost ruskoj politici, za tu odanost rusofiliji. Svakako mislim te će te osobe biti odlikovane, ali takođe mislim da Rusija još ima neke zahteve i još uvek će svakako hteti da drži tu stvar otvorenu. Ako sada nije dala tu nagradu, svakako da postoje neke stvari koje ja lično mislim da su otvorene i da bi Rusi bili zadovoljni u političkom smislu da to dobiju od Srbije, a to je recimo diplomatski status humanitarnog centra u Nišu,” kaže Varga.

Prema njegovom mišljenju, onaj koji bude dodelio taj status i ko se bude založio za to, svakako je zaradio orden. Varga dodaje da bi individualno mnogo značilo Vučiću, koji je po prirodi populista da dobije taj orden, jer to je automatski dodatni broj glasova i dodatna podrška i Rusija je svesna toga

U nedavnoj poseti Moskvi, Vučić je razgovarao sa Putinom o korekciji granica kao jednom od mogućih rešenja za Kosovo, a kako kaže Varga, da ideja nije naišla na oduševljenje kod ruskog predsednika.

“Svakako da će Rusija uraditi sve ono što želi Srbija u tom političkom smislu kada je reč o Kosovu, ali sve to ima svoju cenu. I ne samo orden. To će svakako biti humanitarni centar, to će biti odanost i dalje u energetskom lobiju, odanost bezbednosnim konstrukcijama i vojnoj neutralnost,” navodi Varga.

Ostaje da se vidi šta će Moskva prvo staviti kao zahtev Beogradu, ali je definitivno da će političari na vlasti u Srbiji nastaviti da sakupljaju političke poene na liniji sa Moskvom.

Vučić je naveo da je orden Aleksandra Nevskog do sada dobilo šestoro Srba, među kojima su kralj Aleksandar Karađorđević i Nikola Pašić, te da je prošlo skoro sto godina otkako je poslednjem Srbinu dodeljeno to priznanje.