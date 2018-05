Stoltenberg: Pojačane mere protiv agresivnog nastupa Rusije

Neprijateljski potezi Rusije biće jedna od glavnih tema samita NATO-a, u julu u Briselu, rekao je u ekskluzivnom intervjuu za Glas Amerike generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg koji je juče u Vašingtonu sa američkim predsednikom Donaldom Trampom razgovarao o odnosima istoka i zapada, učešću članica u budžetu NATO-a, Severnoj Koreji i borbi protiv terorizma.

U razgovoru sa novinarkom Glasa Amerike Jelom Defrančeski, Stoltenberg je rekao da zapadni saveznici preduzimaju pojačane mere protiv, kako je ocenio, sve agresivnijeg nastupa Rusije.

​"U odgovoru na to NATO je je već zaveo mere bez presedana - od hladnog rata do danas - za zaštitu naše kolektivne bezbednosti, uključujući raspoređivanje dodatnih vojnih kontingenata u istočnom delu NATO prostora. Sve će to biti visoko na dnevnom redu NATO samita u julu u Briselu”.

Dijapazon neprijateljskih ruskih poteza se stalno širi, dodaje Stoltenberg.

“Služe se oružanim sredstvima protiv suseda, kao što je slučaj Ukrajine, i nezakonita aneksija Krima. Sprovode hibridnu taktiku, od mešanja u izborne procese u zapadnim demokratijama, do nedavnog novog sredstva sa kojima su se poslužili prilikom napada nervnim gasom u Salisberiju.Sve to zahteva adekvatan odgovor NATO-a, što je u toku“.

Prvi put od “hladnog rata” do danas, NATO je počeo da raspoređuju jedinice za brzo reagovanje od Baltika do Poljske. Slično je pokrenut i proces forsiranog prebacivanja trupa preko Atlantika.

Pentagon je, početkom maja zvanično postao pokrovitelj nove Združene NATO komande za Atlantik, sa bazom u Norfolku, u saveznoj državi Virdžiniji, a Stoltenberg najavljuje da se sprema i...

"… nova komanda za pojačanu vojnu mobilnost za Evropu. Nemačka je ponudila da otvori takvu bazu na svom tlu”.

Ruska politika, pojačanih vojnih provokacija, učinila je visoku mobilnost savezničkih snaga zadatkom broj jedan s obe strane Atlantika, zaključio je Stoltenberg.