"Opasna ruska igra" tema samita NATO

Višegodišnja opasna ruska igra, kako je ponašanje Moskve u četvrtak nazvao generalni sekretar NATO,Jens Stoltenberg, biće tema sutrašnjeg skupa ministara spoljnih poslova Alijanse u Briselu. Nezaobilazna je i tema Zapadni Balkan, kojem, opet na uplitanje Rusije, Stoltenberg poručuje: vaša je suverena volja da li želite da postanete dio Saveza ili ne, najavljujući da će Makedoniji, čim sa Grčkom riješi pitanje imena, biti upućen poziv da se pridruži NATO-u.

Posljednji ministarski skup pred julski NATO samit ne može da zaobidje aktuelne globalne bezbjednosne prilike, a u njima, već godinama "opasno" aktivnu Rusiju, najavio je prvi čovjek Saveza Jens Stoltenberg.

"Počećemo sastanak diskusijom o Rusiji a već nekoliko godina Moskva pokazuje matricu opasnog ponašanja: to uključuje nelegalnu aneksiju Krima, destabilizaciju istoka Ukrajine, miješanje u izborne procese, sajber napade, širenje lažnih vijesti. Rusija takodje podržava režim u Siriji koji uporno koristi hemijsko oružje. Vrlo je vjerovatno da Rusija stoji i iza napada nervnim otrovom u Velikoj Britaniji. NATO je odgovorio jedinstveno - preduzeli smo najveće osnaženje kolektivne odbrane od kraja hladnog rata, osnažili smo naše prisustvo na prostoru istočnih članica Saveza, povećali spremnost naših snaga, imamo snažniju sajber odbranu i sve članice sada ulažu više u odbranu. Ministri će sutra da analiziraju šta se još može učiniti".

Može se, pored ostalog, i razgovarati sa Rusima, uvjeren je Stoltenberg, koji kaže da su i dalje kanali za komunikaciju sa Moskvom otvoreni i nada se da će se NATO - ruski savjet ipak održati prije julskog samita Alijanse. Kada je riječ o Iranu, on tvrdi da NATO podržava nuklearni sporazum sa Teheranom, ali da je zabrinut "drugim" aktivnostima Irana - destabilizacijom i podrškom ekstremističkim grupama, pored ostalog.

"Ovo su izazovi, prijetnje, koje nisu uključene u nuklearni sporazum, podržavamo nuklearni sporazum jer pomaže u nastojanju da se Iran udalji od mogućnosti proizvodnje nuklearnog oružja, ali u isto vrijeme niti jedan sporazum ne može biti efikasan niti dobar ako se ne provodi u potpunosti."

Ministri će u četvrtak razmatrati i napredak Bosne i Hercegovine i Makedonije prema NATO članstvu, ali i ukupne prilike na Zapadnom Balkanu koji je, svjesni su toga u Briselu, prostor na kojem Rusija na svaki način nastoji da osnaži svoj uticaj, izmedju ostalog, tvrdi se, i prijetnjama, poput one upućene Makedoniji da će, ukoliko se pridruži Savezu, postati legitimna meta u slučaju ruskog konflikta sa NATO blokom.

"NATO ima mnogo partnera, članica i aktivnosti na Zapadnom Balkanu i nastavićemo sa njima da radimo kako bi smo preduprijedili bilo kakvu eskalaciju tenzija, jer vidjeli smo ranije kako opasno to može da bude. Iznimno je važno da svaka zemlja ima pravo da odredi svoj put, uključujući i bezbjednosne aranžmane čiji dio želi da postane. To je važno za NATO ali je i Rusija takodje to potvrdila sa više potpisa na medjunarodne dokumente. Dakle, na Skoplju i 29 NATO članica je odluka da li će se pridružiti vojnom savezu. Niko drugi nema pravo da na to stavi veto ili da bilo šta kaže o tom procesu".

Stoltenberg je takodje izrazio nadu da Skoplje i Atina uspješno okončati politički proces oko imena Makedonije. Kada se to desi, NATO će Skoplju uputiti pozivnicu da se pridruži Alijansi, najavio je generalni sekretar Saveza.