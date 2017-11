Vučić u Briselu: Itekako nam treba dobra saradnja sa NATO

Podrška za nastavak evropskog puta, reforme i regionalna pitanja, sažetak su susreta predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića sa visokom predstavicom EU, Federikom Mogerini. Medjutim, susret nije mogao zaobići posljednje usložnjavanje odnosa izmedju Srbije i BiH, izazvano izjavom člana Predsjedništva BiH, Bakira Izetbegovića o Kosovu. Predsjednik Vučić se susreo i sa generalnim sekretarom NATO-a, Jensom Stoltenbergom.

Stabilnost i mir su zajednički cilj Republike Srbije i EU, uvjeren je predsjednik Vučić, kojem je šefica evropske diplomatije iskazala podršku nastavku približavanja Srbije evropskim integracijama, reformama na svim poljima, kao i normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.

"Srbija, predpostavljam i nadam se, ubrzano će da otvara svoja poglavlja, tako da ćemo moći i mnoga od tih pogavlja da zatvaramo, ali ja nemam iluzija da je ključno pitanje da sačuvamo mir i stabilnost, pre svega mir u BiH, onoliko malo koliko mi možemo da utičemo, to je za nas od velikog značaja. Drugo je, razume se, šta ćemo sa KiM, dakle, to je ključno pitanje za nas. Poglavlje 35 se provlači i kroz mnoga druga poglavlja i neće biti zatvoreno do onoga što se ovde naziva normalizacija odnosa Beogada i Prištine, kako mi to kažemo, ili kako oni kažu: Srbije i Kosova", rekao je Vučić.

Nezaobilazna tema je bilo novo zaoštravanje odnosa Beograda i Sarajeva nakon izjave člana Predsjedištva BiH, Bakira Izetbegovića o Kosovu.

"Nije reč o izjavi, ceo intervju sadrži mnogo značajnih elemeneta. Od odnosa bošnjačkog člana Predsedništva prema Sandžaku ili Raško-Polimskoj oblasti, kako god hoćete, do toga koja su to sredstva kojima će se štiti integritet BiH, dakle, ratna, vojna sredstva. Sa druge strane, izražava se lična želja da deo teritorije Srbije pripada nekom drugom, tako da i dalje sam za to da to analiziramo i nijednom teškom reči ne reagujemo, ali ako neko misli da su to bile nevažne reči i usputne reči, ja mislim da taj neko greši", istakao je predsjednik Srbije.

Vojna neutralnost Srbije nije prepreka tijesnim partnerskim odnosima sa NATO, kao što nije prepreka da u isto vrijeme Srbija saradjuje sa Rusijom, uvjeren je generalni sekretar Alijanse, nakon sastanka Stalnog NATO Savjeta, kojem je prisustvovao i predsjednik Srbije.

"Nema kontradikcije, jedno drugo ne isključuje biti neutralan i imati blizak partnerski odnos sa NATO i ja sam to danas opet naglasio. To takodje znači da je na Srbiji da odluči kako će saradjivati sa Rusijom. Imaju različite vojne aktivnosti i vježbe sa Rusijom, ali imaju i vojne aktivnosti sa NATO. Kada je riječ o ruskom humanitarnom centru u Srbiji, i tu važi isto - Srbija je ta koja o tome odlučuje, a mi smo zadovoljni da se vojna saradnja Srbije sa nama proširuje", izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.

Srpski predsjednik ističe da je saradnja sa NATO-om neophodna.

"Ako neko misli da nam nisu potrebni dobri odnosi sa NATO, a NATO je u

mnogim zemljama u okruženju, ili u najvećem broju zemalja u okruženju, ne svim, ja odmah kažem: dobro ljudi, nema problema, dodjite ljudi, vodite Srbiju. Vodite Srbiju pa lepo...da sebe ugrozimo iz meni nepoznatog razloga, ne razumem to. Zato što ja ne krijem šta mislim o onome šta se zbilo 1999. nikad nisam krio. Ali ljudi, moramo ponekad da gledamo u budućnost. I ovde kažemo ljudima iz NATO: nismo zainteresovani za učlanjivanje u vojne saveze, i oni

kažu: nema problema, niko ne smeta Srbiji, izabrali ste svoj put. Kažemo: da, izabrali smo kao nezavisna i suverena zemlja svoj put ali nam treba, itekako nam treba, dobra saradnja sa NATO-om", zaključuje Vučić.

Obje strane su se složile da tješnja saradnja Srbije i NATO može da ima obostranu korist, da je, izmedju ostalog, korak dalje u partnerstvu u zaštiti od prirodnih katastrofa, borbi protiv terorizma i globalnoj bezbjednosti.