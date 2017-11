NATO o S. Koreji: Mogućnost i volja za odgovor na agresiju

Balistički i nuklearni program Sjeverne Koreje je prijetnja NATO saveznicima i našim partnerima, rekao je danas generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenbberg, najavljujući skup ministara odbrane NATO koji počinje u sredu. Uz Sjevernu Koreju, ministri će se baviti i planom revizije komandne strukture Saveza, odgovorom na sajber napade te slanjem dodatnih trupa u avganistansku misiju.

NATO ministri će u sredu, zajedno sa evropskim partnerima, analizirati globalne izazove gdje na vrhu i jedni drugi prepoznaju Sjevernu Koreju.

"Sjevernokorejski balistički i nuklearni program će takodje biti na našoj agendi. Riječ je o prijetnji NATO saveznicima i našim partnerima. Kao što sam se uvjerio tokom nedavne posjete regionu, globalne prijetnje traže i globalni odgovor. NATO ostaje snažno opredjeljen - imamo mogućnost i volju da odgovorimo na svaku agresiju", rekao je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg.

Medju temama NATO reformi ili izazova, našlo se i pitanje uspostavljanja baza vojnog saveza na teritoriji njegove najmladje članice, Crne Gore. Da li su istinite najave kako NATO u CG planira dvije svoje baze?

"Neće biti NATO aktivnosti ni NATO baza bez sporazuma sa crnogorskom vladom. NATO je prisutan samo onda kada je to uz dobrodošlicu te zemlje. Nekada finansiramo infrasturkturu, organizujemo vježbe i takve aktivnosti. Ne bih to nazvao 'NATO bazama', već 'NATO aktivnostima'. Dakle, nema planova za NATO baze u CG, u smislu velikih baza, ali ima NATO aktivnosti koje planiramo u CG, a to je samo zato što smo pozvani od strane CG koja je NATO saveznik", istakao je Stoltenberg.

Puno je posla pred ministrima odbrane Alijanse, a najnoviji sastanak bi trebao dati smjernice razvoju Alijanse i agendi lidera koji će se dogodine sastati na istom mjestu na NATO samitu.