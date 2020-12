Sekretar za pravosuđe: Nema dokaza o prevari koji bi promenili rezultat izbora

Američki sekretar za pravosuđe Vilijam Bar rekao je u utorak da Sekretarijat za pravosuđe nije pronašao dokaze o rasprostranjenoj izbornoj prevari koji bi promenili ishod predsedničkih izbora 2020. godine.

Bar je to saopštio uprkos tvrdnjama aktuelnog predsednika Donalda Trampa o izbornoj krađi i odbijanju da prizna poraz na izborima, na kojima je pobedio demokrata Džo Bajden.

U intervjuu za Asošijeted pres, Bar je rekao da su američki tužioci i agenti Federalnog istražnog biroa (FBI) razmotrili određene pritužbe i informacije koje su dobili, ali da nisu pronašli dokaze koji bi promenili ishod izbora.

"Do danas, nismo videli da postoji prevara u obimu koji bi doveo do drugačijeg ishoda na izborima", rekao je Bar za AP.

Bar je, kako ocenjuje AP, jedan od najvećih Trampovih saveznika. Pre izbora je više puta tvrdio da je glasanje poštom naročito podložno prevari, u trenutku kada su Amerikanci zbog pandemije koronavirusa glasali na taj način, umesto odlaska na birališta.

Ubrzo nakon što su objavljeni Barovi komentari, Tramp je tvitovao nove neosnovane optužbe o izbornoj krađi. Njegov advokat Rudi Đulijani i izborni štab objavili su saopštenje u kojem tvrde da "uz dužno poštovanje za sekretara za pravosuđe, nije postojala nikakva istraga".

Bar je prošlog meseca naložio federalnim tužiocima širom zemlje da istražuju bilo koje "značajne navode" o izbornim nepravilnostima, ako postoje, pre zvanične potvrde izhoda izbora, uprkos tome što nije bilo dokaza o rasprostranjenoj prevari.

Barova direktiva omogućila je tužiocima da zaobiđu dugogodišnju praksu Sekretarijata za pravosuđe, kojom se obično zabranjuju takvi potezi pre potvrde izbornih rezultata. Glavni zvaničnik sekretarijata za izborna krivična dela je ubrzo posle izdavanje te direktive najavio da će podnesti ostavku.

Trampov pravni tim, predvođen Rudijem Đulijanijem, iznosi neosnovane tvrdnje o zaveri demokrata da ubace miliona nelegalnih glasova u izborni sistem.

Takođe je podneo niz tužbi u ključnim državama, u kojima se tvrdi da stranački posmatrači nisu mogli da jasno vide biračka mesta na nekim lokacijama i da je zbog toga bilo ilegalnih radnji. Tužbe su međutim odbačene zbog nedostatka dokaza. Republikanci u nekim državama su podržali Trampa i izneli slične tvrdnje.

Tramp odbacuje rezultate izbora na Tviteru i u intervjuima, mada je njegova administracija saopštila da su izbori 2020. godine bili najbezbedniji ikada. Predsednik je nedavno dozvolio da njegova administracija počne prenos vlasti na Bajdena, iako i dalje odbija da prizna da je izgubio.

Problemi na koje ukazuju Trampov izborni štab i njegovi saveznici su uobičajeni na svakim izborima: problemi sa potpisima, kovertama u kojima su glasački listići i poštanskim žigovima na glasačkim listićima poslatim poštom, kao i mogućnost da mali broj listića bude pogrešno odbačen ili izgubljen.

Pravna zastupnica Sidni Pauel takođe je iznosila neistinite tvrdnje o izbornim sistemima koji menjaju glasačke listiće, nemačkim serverima na kojima se nalaze podaci o američkim biračima i izbornim serverima proizvedenim u Venecueli, "po nalogu Huga Čavesa".

Trampov pravni tim se distancirao od Pauel nakon intervjua u kojem je zapretila da će "razneti Džordžiju" tužbom "biblijskih razmera".

Bar nije pomenuo Pauel po imenu, ali je poručio:

"Postoji jedna tvrdnja o sistemskoj krađi, a to je da su mašine u suštini programirane da promene izborne rezultate. Sekretarijati za unutrašnju bezbednost i pravosuđe su to razmotrili i do sada nismo videli ništa što bi to potvrdilo".

Dodao je da ljudi pogrešno smatraju da bi federalni krivični pravosudni sistem trebalo koristiti za optužbe koje bi trebalo da se iznose u građanskim tužbama. Naglasio je da bi pravni lek za te tužbe trebalo da bude istraga koju bi sproveli državni ili lokalni zvaničnici, a ne Sekretarijat za pravosuđe.

Bar je rekao da prvo mora da postoji osnova za tvrdnje da postoji krivično delo koje treba istražiti.

“Većina tvrdnji o prevari odnosi se na poseban set okolnosti ili aktere ili ponašanje. Nije reč o sistemskim optužbama. Neke su bile šire i potencijalno obuhvataju nekoliko hiljada glasova. I one su razmotrene", zaključio je sekretar za pravosuđe.