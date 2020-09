"Razgovori Kosova i Srbije biće zasnovani na unapređenju tri potpisana sporazuma"

Razgovori između predstavnika Kosova i Srbije, koji se održavaju u četvrtak i petak u Beloj kući, uz posredovanje specijalnog savetnika američkog predsednika za dijalog Srbije i Kosova Ričarda Grenela i Saveta za nacionalnu bezbednost, biće zasnovani na unapređenju tri sporazuma koja su dve strane potpisale: obnovi vazdušne linije i razvoju železničkog i drumskom saobraćaja - rečeno je tokom telefonskog brifinga za novinare, koji je organizovala Bela kuća.

“Nastavićemo da unapređujemo ta tri sporazuma, a zatim ćemo u diskusiju dodati čitav niz pitanja koja bi razvila trgovinu, koja će omogućiti ekonomski razvoj i radna mesta. S obe strane prošli smo kroz ovaj, svojevrsni spisak, i izabrali šta bi bilo korisno za ekonomiju i otvaranje novih radnih mesta”, rekao je neimenovani američki diplomata na brifingu kom su prisustvovali specijalni savetnik predsednika Sjedinjenih Džava Donalda Trampa i visoki zvaničnik američke administracije.

Specijalni savetnik predsednika rekao je da još nije poznato da li će sastancima prisustvovati predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp.

“Da li će predsednik učestvovati na sastancima u četvrtak ili petak - mislim da to tek treba da se utvrdi. Učestvovao je u kreiranju naših stavova i onoga što se može učiniti da napredujemo i damo prioritet ekonomskim projektima”, rekao je američki diplomata.

Istakao je da američki predsednik Tramp želi da se uveri da li fokus na ekonomski razvoj može da promeni dinamiku trenutne situacije.

“I tako smo poslednjih više od godinu dana, bili usredsređeni isključivo na ekonomsku normalizaciju. Pokušavajući da nađemo način da strane u procesu politička pitanja ostave po strani kako bi stvorile zamah u vezi sa ekonomskim pitanjima”, rekao je američki diplomata tokom brifinga.

Ukazao je i da je dosadašnji tok procesa bio, kako je ocenio, veoma uspešan.

“Iako se mediji nisu usredsredili na tri istorijska sporazuma koja smo postigli u vezi sa ekonomnskom normalizacijom: jedan je let između Prištine i Beograda obnovljen posle dvadeset i jedne godine. Postigli smo dogovor o tome koji nije sproveden. Leta još nije bilo. Let se još nije održao. Još nije otvoren da bi se putovalo i trgovalo. Ali dogovor postoji”, ukazao je zvaničnik.

Američki zvaničnik je tokom brifinga sa novinarima naglasio da nikada nije bio deo razgovora o razmeni teritorija.

“Ne bih o tome uopšte ni razgovarao, to nije deo razgovora o ekonomskom napretku. Mi, Sjedinene Države, ostavljamo sva ta pitanja stranama u razgovoru. I ponoviću, ne znam koliko puta da bih bio jasan, ali nikada nisam bio u takvim razgovorima ni u jednoj od mojih konverzacija. Uvek je bila samo ekonomija i to je ono na šta se koncentrišemo: ekonomska normalizacija”, rekao je specijalni savetnik predsednika SAD-a.

Deo brifinga bio je posvećen razmatranju mogućnosti da se Kosovu i Srbiji predloži sporazum sličan onom koji je nedavno postignut između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Izraela.

Međutim, specijalni savetnik predsednika SAD-a rekao je da je potrebno da sve bude ispitano u razgovoru sa učesnicima procesa.

“Imaćemo razgovore koji će pokriti sva pitanja. I testiraćemo da li strane žele o njima da razgovaraju. Mislim da ćemo izneti gotovo svako pitanje, ali će strane na kraju odlučiti da li žele da idu dalje. Uprkos onome što mediji izveštavaju više od godinu, Sjedinjene Države nemaju tajni plan. Ne postoji nešto što ćemo zahtevati. Naš jedini zahtev je: ako želite pomoć SAD, i novac za razvoj od SAD, onda mora da postoji napredak na ekonomskom frontu. Ne želimo da traćimo naš novac i da i dalje radimo istu stvar, ako to ne daje rezultate. Mislim da to nije fer prema američkim poreskim obveznicima. Zbog toga ćemo testirati da li su strane zainteresovane. I to će biti jedno pitanje koje će svakako biti na stolu tokom razgovora", rekao je američki zvaničnik.

Novinare je zanimalo i da li bi se i kako ekonomska saradnja mogla podudariti sa političkim napretkom - odnosno da li će usloviti političare da ostvare napredak. Kao i da li je plan koordiniran sa Evropskom unijom.

U svom odgovoru, specijalni savetnik predsednika Sjedinjenih Država rekao je da ne može da odgovori da li će se stvari politički podudarati, ili ne. Ukazao je da postoji koordinacija sa Evropskom unijom.

“Sarađujem blisko sa Nemcima, Francuzima i ostalim Evropljanima. Znaju kakav je naš plan i podržavaju ga”, rekao je američki diplomata.

Podsetio je da SAD nisu članica Evropske unije i samim tim nisu uključene u procese koje EU ima sa drugim stranama.

“Oni imaju svoj proces. Mi podržavamo naše prijateje u Evropi. Radimo šta god da treba, ali oni su glavni, oni određuju korak, oni određuju razgovor. I znate, samo da kažem da su sva pitanja u vezi sa članstvom u EU, u potpunosti nadlaženosti Evropljana i mi činimo ono što možemo, kada nam zatraže, da pružimo podršku. Ali pošto nismo članica EU, mi nismo uključeni u te razgovore”, rekao je specijalni savetnik predsednika.

Uz podsećanje na pismo koje je predsednik Donald Tramp poslao predsedniku Kosova Hašimu Tačiju, u kojem je navedeno da su SAD spremne da pomogu u naporima da se postigne sporazum, kojim se balansiraju interesi Kosova i Srbije, jedno od novinarskih pitanja bilo je da li će dve zemlje postići neki kompromis da bi sklopile sporazum.

Specijalni savetnik predsednik ukazao je da je značenje pojma balans u tom slučaju bilo - pravičnost.

“Nemamo nikakve tajne planove. Neće biti velike, ogromne rasprave oko reči “balans”. Bukvalno će biti o tome da li se strane slažu. Odgovor na to pitanje zavisi od samih strana. One će potpisati nešto što smatraju da je fer i ja bih možda upotrebio reč 'izbalansirano'. Znači, ako strane veruju da je izbalansirano, da će dobiti nešto i da će dobiti više od onoga od čega se odriču i smatraju da je dogovor dobar, onda će potpisati”, rekao je neimenovani.

Još jednom je podvukao da nema nikakvog tajnog dogovora.

“Nemamo nikakve zahteve. Bukvalno je sve na samim stranama. Naša uloga će biti da podstaknemo dve strane da zajedno kažu: 'Ovo je važno. Hajde da razgovaramo o ekonomskom razvoju. O poslovima za mlade'. To će promeniti dinamiku. Ako odjednom imate veliki broj mladih koji rade za novu industriju, koja je došla na Kosovo i u Srbiju, i otvorila niz poslova zato što su političari prepoznali važnost ekonomske normalizacije, onda mislim da taj poklon mladima i njihovim porodicama, i ideja da će ljudi ostati u regionu i tu graditi svoj život - vredi nešto i da će se posledice osetiti na terenu”, zaključio je specijalni savetnik predsednika Sjedinjenih Država.

Pregovarači Kosova i Srbije, Avdulah Hoti i Aleksandar Vučić, razgovaraće u petak u Beloj kući, gde će im domaćini biti Ričard Grenel, specijalni izaslanik Bele kuće za dijalog dve strane i Robert O’Brajen, savetnik za nacionalnu bezbednost predsednika Trampa. Razgovori će, kako je najavljeno, biti o ekonomskim temama.