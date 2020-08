Vučić: Sastanak o Kosovu u Vašingtonu pomeren na 3. i 4. septembar

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u subotu da su razgovori o Kosovu u Vašingtonu pomereni za 3. i 4. septembar zbog, kako je rekao, mogućnosti da se na njima pojavi američki predsednik Donald Tramp.

Vučić je dodao da ga takva mogućnost brine, jer se Tramp sa liderima malih zemalja pojavljuje samo kada je nešto veoma bitno.

On je gostujući na TV Prva rekao da je spreman za taj sastanak i da se u Vašington ne ide "na piknik i manje razgovore", kao i da Albanci neće da pričaju o ekonomiji "nego samo ako mogu nešto statusno da reše".

Vučić je rekao da nije dovoljno da Srbiji budu ponuđene evroatlantske integracije u zamenu za priznanje nezavisnog Kosova i da je potrebno "nešto malo ozbiljnije o čemu bi moglo da se razgovara".

On je rekao da Tramp ima bolju politiku od prethodnih adminstracija i da se sa više poštovanja odnosi prema Srbiji, ali da "takozvane pregovore o svim ključnim pitanjima" povodom sveobuhvtanog sporazuma o normalizaciji Srbija vodi Brisel i da se zato nada da će se u Vašingtonu razgovarati o drugim temama.

Kako je rekao, između Sjednnjenih Država i Evropske unije "ima rivaliteta i odnosi su značajno lošiji nego ranije" i napomenuo da u sukobu velikih "uvek mali stardaju" i da se zato uvek trudi da nikoga od njih Srbija "ne naljuti, da drži svoju politiku čvrsto i jasno".

On je rekao i da će na Srbiju biti izvršen pritisak "sve manje oko Rusa, i sve više oko Kineza" i naveo da Srbija "nema veliki prostor u kom može da očekuje da bude zadovoljna i srećna".

Vučić je rekao da građani Srbije imaju osobinu da se prave da ne vide šta se oko njih zbiva i naveo da su građani Srbije 1999. godine dan nakon što je potpisana "delimična kapitualcija", ponašali kao da se ništa nije dogodilo i pravili se kao da to neće imati svoje posledice.

On je dodao da se to dogodilo i 2008. godine kada je Kosovo proglasilo nezavisnost i da je Srbija pomagala u tome svojim stavovima oko Međunarodnog suda pravde, kao i da je Srbija uspela da vrati problem za pregovarački sto, ali je dodao da to nije pozicija koju je Srbija imala devedesetih ili šezdesetih godina prošlog veka, nego da je "mnogo teža i drugačija".

U tim uslovima, građani Srbije moraju da shvate koliko "nemaju aduta u rukavu" i da Srbija mora da brine o budućnosti zemlje i bezbednosti srpskog stanovništva na Kosovu, ali i o svim drugim stanovnicima, rekao je Vučić, a prenosi FoNet.