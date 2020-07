Vilson za Glas Amerike: Vučić sprema javnost za teške odluke

Kada predsednik Aleksandar Vučić kaže da pred Srbijom nisu laki dani, on sprema narod za teške odluke, kaže izvršni potpredsednik Atlanskog saveta Dejmon Vilson i dodaje da mu čestita na hrabrosti. On je u intervjuu za Glas Amerike naveo da Amerika treba da nastavi da bude katalizator dijaloga Beograda i Prištine.

Vilson: "Moramo da budemo prisutni i da podržimo lidere regiona da donesu hrabre odluke koje će njihovim zemljama otvoriti put napred. Zaista sam zabrunut ako postoji neko kome odgovara status quo sada, status quo u kome ne možete da zamislite da se Srbija priključuje Evropskoj Uniji, ne možete da zamislite da Kosovo nema stolicu u Ujedinjenim nacijama i da razvija svoje odnose sa NATO, i ono što je važno za oba društva, da ne možete da zamislite da ljudi mogu da imaju bolje ekonomske prilike i da mogu da ostanu u zemlji i formiraju porodicu i da rade. Samo kažem da ako želimo da napravimo neki plan, moramo da gledamo 10 godina unapred, šta želimo za deset godina i to onda pravi imperativ da rešimo problem.

Mislim da Amerika može da bude katalizator tako što će ostati uklljučena u proces, da istakne važnost političkog imperativa. Isto tako mislim da mi treba da dajemo motiv. Biće raznih kompromisa u igri, ali obe strane mogu da dobiju mnogo. Mislim da treba da razmišljamo o onome šta je moguće. Možemo da kažemo kako će Kosovo da izgleda za 10 godina. Ako postoji sporazum, možemo da napravimo strateško partnerstvo sa Srbijom, ako postoji sporazum, možda Razvojna finansijska korporacija (DFC) može da odvoji novac za programe pomirenja i ekonomskog razvoja, ima dobrih motiva i nadam se da lideri imaju hrabrosti".

Glas Amerike: Predsednik Vučić izjavio je juče da pred Srbijom nisu laki dani. Šta to zapravo znači?

Vilson: "Pozdravljam što predsednik Vučić pomaže da se Srbija spremi za ceo ovaj proces i za pregovore. Potreban je iskren razgovor sa javnošću, kako na Kosovu, tako i u Srbiji, da će biti teških odluka i da su neophodni kompromisi. Isto tako, potrebna je politička hrabrost i liderstvo, kako bi se ljudi fokusirali na budućnost. Time sam impresioniran i nadam se da je ovo samo deo procesa pripreme javnosti na neke odluke na koje je lako bacati kamenje. Državnik koji ume da vidi kako će to biti i šta to znači za državu i za 5, 10, 20, 30 godina. I to je ono što se sad dešava, priprema javnosti da se shvati da je ovo zaista bolje za ove države".

Biće teških odluka i na Kosovu i u Srbiji

Glas Amerike: Dakle, pričamo o priznanju nezavisnosti Kosova? .

Vilson: "Moramo da imamo jasan dogovor koji rešava ova pitanja i otklanja prepreke da Srbija uđe u EU. Neće biti prepreka da Kosovo ulazi u međunarodne organizacije, i dosta će se dobiti time da se poveća trgovina i veze među ljudima. Ono o čemu govorimo je da se granice u regionu učine manje važnim, a ne više važnim i mislim da ovaj sporazum to može da ubrza, ali o tome treba da se dogovore dve strane, mi to nećemo diktirati. Atlantski savet sve ovo samo posmatra i podržava, ali ni SAD ni EU neće diktirati. Na obema stranama je šansa da imaju istorijsku priliku.".

Glas Amerike: Dok ste u Vašingtonu sa balkanskim liderima razgovarali o slobodama kretanja, u Srbiji je sloboda medija ponovo dovedena u pitanje. Vlast je napravila spisak novinara, medijskih i nevladinih organizacija čije finansije treba ispitati u vezi sa terorizmom i pranjem novca. Da li vas to brine?

Vilson: "Da, zaista. Ja mislim da je poenta da se ubrza put ka evropskoj budućnosti, i za to je potrebna politička hrabrost, koju sam video kod predsednika Vučića. Ali isto tako evropska budućnost Srbije znači i vladavinu prava i slobodu medija, pravosuđa, jake demokratske institucije i civilno društvo, to treba očuvati i idu ruku pod ruku. Mislim da ćemo moći da pobošljamo ekonomske prilike, i kada se reši pitanje Kosova, kada se skine taj politički teret, ono što ljudima odvlači pažnju od toga da je dogovor od najveće važnosti za budućnost Srbije, da će to ubrzati i put demokratizacije Srbije, jer je to ključno za evropsku Srbiju da bi bila deo EU. Ali ne ulazite u EU sa medijskom situacijom koja slabi, nego koja jača".