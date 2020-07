"Za EU kvalitet važniji od brzine postizanja sporazuma Srbije i Kosova"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavljuje da „pred Srbijom nisu laki dani“, ali da Beograd treba da odbaci sve što nije kompromisno rešenje – čemu, kako kaže, teži Priština. Nije, međutim, precizirao šta bi za Beograd bio kompromis. U ovom trenutku nije jasno rečeno ni da li je EU dala neki vremenski rok da se pregovori u Briselu okončaju - što se moglo čuti od kosovkih zvaničnika.

"Ja neću citirati konkretno ko je to rekao na Pariskom samitu, ne bi bilo korektno sa moje strane, ali radi se i visokoj ličnosti koja je rekla jasno premijeru Hotiju i predsedniku Vučiću da se razgovori moraju završiti ako ne za par nedelja, onda za par meseci", rekao je savetnik kosovskog predsednika Blerim Šalja na video konferenciji o dijalogu početkom nedelje.

Portparol visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbednost EU Peter Stano je u pisanom odgovoru za Glas Amerike napomenuo da je za EU kvalitet važniji od brzine postizanja sporazuma.

"Kada je reč o tajmingu - uvek preferiramo kvalitet u odnosu na brzinu. Želeli bismo da se dijalog brzo zaključi i da rezultira sveobuhvatnim, pravno obavezujućim sporazumom i fokusirani smo na to da se takav sporazum postigne. To znači da će Kosovo i Srbija potpisati sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa onda kada se Beograd i Priština dogovore o svim pitanjima".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare nije govorio o rokovima, ali jeste o spekulacijama koje je EU ranije demantovala – da će Srbiji u Briselu biti prezentovan gotov sporazum.

"Brine me mnogo više od toga da li imaju nešto i toga što kaže Hoti, to što mi se čini da bi u predlogu nekog budućeg sproazuma moglo da piše. Zato bih voleo da se pregovara veoma ozbiljno i odgovorno, da se razgovara i voleo bih da EU razume i potrebe Srbije, a ne samo potrebe država članica...Tako da sam siguran da tek posle dugog i teškog procesa, napornog pregovaranja, možemo da dođemo do nekakvog kompromisnog rešenja. A kompromis nije uzeti Srbiji sve i dati Albancima sve".

Šta bi tačno za Beograd bio kompromis, predsednik nije definisao.

Za Dušana Janjića, epilog su dve opcije koje nemaju veze sa priznavanjem Kosova, već sa time da li je Beograd spreman da ispuni obaveze u vezi sa normalizacijom odnosa.

"Te obaveze su opredeljenje za EU, primena evropskih standarda i pregovori o statusu... Druga opcija je status kvo, koji je opasna igra. To je igra od koje mnogi sada izvlače profit, oni su protiv promene i oni su većna u Srbiji i na Kosovu, ali nisu većina u EU".

Janjić kaže da nema saznanja o rokovima EU, ali da zna koliko bi vremena trebalo da se dve strane dogovore.

"Trebalo bi tri meseca rada kada bi postojalo ono što ne postoji, a to je politička volja. Grenel bi rekao plus politički angažman, jedinstvo unutar Srbije da se zna ko šta radi, tamo nema političkog jedinstva i naravno – jedan glas iz Vašingtona. Do sada nismo imali jedan glas iz Vašingtona. Kad će biti jedan glas Vašington – Brisel, kad prođu američki izbori, a to je ključan uslov za ubrzanje. A sada imate igru i Vučićeva spinovanja – kupuju vreme i čekaju američke izbore".