Situacija sa koronom u Srbiji veoma ozbiljna i pogoršava se i dalje

Predstavnik Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marjan Ivanuša upozorio je danas da je situacija u Srbiji sa korona virusom veoma ozbiljna i zemlja je u proteklih sedam dana po broju novoobolelih na 100.000 stanovnika među tri vodeće zemlje.

Mere koje su na snazi delimično su odradile svoj posao, ali tu smo gde, rekao je Ivanuša za TV Prva i ukazao da su po broju novoobolelih prva Gruzija, Andora, Luksemburg, Srbija, Slovenija, Hrvatska i Austrija.

Ivanuša je rekao da je uvek smatrao da mere uvek treba primenjivati što pre.

Situacija se i dalje pogoršava, videćemo za nedelju dana gde smo, ali po broju obolelih, plašim se da će potrajati duže. Potrajaće, ne verujem da će sredinom decembra biti bolje nego sada, ukazao je Ivanuša.

Ivanuša je, govoreći o vakcinama, naveo da će dozvola za proizvođače biti sredinom decembra, a ako vakcine stignu ove ili naredne godine, biće ograničene za određene grupe.

Kon: Pogoršava se, rezultati mera naredne nedelje, poboljšanje u decembru

Situacija sa koronavirusom i dalje se pogoršava, a za mere koje se od prošlog utorka sprovode očekuje se da će rezultate dati naredne nedelje i usporiti virus, izjavio je epidemiolog Predrag Kon u petak, ocenjujući da su brojevi i dalje vrlo veliki, pa se smirivanje može očekivati početkom ili sredinom decembra.

Nagli uspon koji doživljavamo je pitanje neverice koja je uzela maha, a ne opuštanja. Sa apsolutnim poštovanjem mera, mi bismo izašli iz ovakve situacije, rekao je Kon za TV Pink, penosi FoNet.

Nećemo širiti strah, ali nošenje maske, nošenje maske, distanca i higijena ruku, ponovio je on.

Bilo je komentara da se širi strah, da se plasimo, ukazao je on, ali strah koji izaziva racionalnu odbranu stvara oprez, a to podrazumeva poštovanje mera, nošenje maski u svim uslovima. Racionalan strah je poželjan, ali strah koji dovodi do panike je beskoristan i škodi.

Dužnost je u ovoj situaciji da se prenosi istina, rekao je Kon i ocenio da se na nekim naslovnicama novina širi strah.

Prema njegovim rečima, broj umrlih nije pokazatelj neposredne situacije, već onoga sto se dogadalo par nedelja ranije.

Dosta ljudi je već imuno i bez vakcinacije, a vakcinacija se daje svima koji su u planu.

Prvi se vakcinišu oni koji su na prvom udaru, rekao je Kon.

Deca mlađeg uzrasta teže oboljevaju i manje su prenosioci virusa i zato su osnovci nižih razreda ostavljeni u nastavi, objasnio je Kon.

On je naveo primer iz beogradskih vrtića od protekle nedelje u kojima su imali 94 zaposlenih koji su bili oboleli i 14 dece za ceo Beograd. Tih 14 je utvrđeno da je povezano sa vrtićem, a imate blizu 300 dece imate koja nisu ni dolazila, jer su u porodici u samoizolaciji. Jasno je da to nisu mesta zaražavanja, a razređeno je prisustvo dece, rekao je Kon.

Kon je rekao da je u Beogradu 30 odsto u broju obolelih, veliki su to brojevi, a 300 do 350 je onih koji treba dnevno hospitalizovati. Ima još hospitalizacije, ali ne možemo reći da će biti u Beogradu, napomenuo je Kon i rekao da ograničenja za starije osobe, radno-sposobne, a hronične bolesnike sada ne postoje, to su preporuke i oni sami moraju da vode računa.

Ono što se jasno kaže je da slava treba da se proslavi u domaćinstvu, jer nam je virus ušao i u porodice, ukazao je Kon.

Lončar: Potpuno zatvaranje jedina mera koja donosi rezultate

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je u četvrtak uveče da je u Srbiji koronavirusom zaraženo 2.340 zdravstvenih radnika, a na bolničkom lečenju ih je 62.

Gostujući na RTS-u, Lončar je rekao da epidemiju možemo da stavimo pod kontrolu samo ako se svi građani ujedine sa medicinskim radnicima u borbi protiv koronavirusa, tako što će narednih nekoliko nedelja izbegavati sve kontakte, preneo je FoNet.

On je istakao da je potpuno zatvaranje jedina mera za koju sa sigurnošću može da se kaže da će dati rezultat, što se videlo na dosta primera u Evropi i svetu.

Rekao je da zasad ima mesta za sve pacijente, ali da ne mogu svi da budu zbrinuti u Beogradu.

"Cilj je da svaki pacijent kome je potrebno bolničko lečenje dobije krevet, terapiju i osoblje koje brine o njemu, a da li će to biti u Beogradu ili negde drugo zavisi od više faktora", rekao je Lončar i zamolio pacijente da zbog toga ne prave probleme.

Istakao je da u kovid bolnicama nema poseta i upitao je kakva je razlika u tome da li je neko smešten u Beogradu ili u nekom drugom gradu, kad se sa članovima porodice može čuti samo telefonom.

Na pitanje može li se desiti da nema mesta u bolnicama, rekao je da može ako nastavimo da ne poštujemo mere. "Ne postoji sistem na svetu koji može da izdrži da se u kratkom roku zarazi veći deo države, a to se dešava ako se ne pridržavamo mera, to je suština svega", kazao je Lončar.

Dačić: Nemoguća onlajn zasedanja parlamenta

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić ocenio je danas da se u parlamentu poštuju mere radi sprečavanja širenja korona virusa, ali ukazuje da nije moguće preći na onlajn sednice parlamenta.

Onlajn rad parlamenta podrazumeva sistem koji mora da uključi svih 250 poslanika, da mogu da glasaju, da sve bude verodostojno. Ne postoje tehničke mogućnosti, rekao je Dačić za TV Prva, prenosi FoNet.

Da bi se krenulo u izgradnju sistema potrebni su milioni evra i vreme, a onlajn ruši svaki ljudski kontakt, istakao je on.

Dačić se našalio, odgovarajući na pitanje, da poslanici nemaju imunitet na koronu.