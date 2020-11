Korona u Srbiji: Oštrije mere još nisu proglašene, očekuju se za dan-dva

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je u četvrtak uveče da još nije doneta odluka o oštrijim epidemiološkim merama i da će ona biti doneta za 24 do 48 sati, uz napomenu da je u Beogradu situacija preozbiljna.

"Ako ne možete pacijente u nekom momentu zbrinuti, one koji su iz Beograda u Beogradu, nego moraju u neku bolnicu u unutrašnjosti, onda kažemo da smo na jednoj ivici. To ne važi za ostale bolnice i centre u Srbiji, ali ako nastavimo da se ponašamo kao do sada, ne znači da neće važiti i za druge bolnice", rekao je Lončar za RTS.

On je naveo da su u Beogradu morali da otvore i Medicinu rada, da u petak u 19 časova počinje da radi reumatologija, kao i da su u pripremi kapaciteti u Banji Koviljači i Sokobanji.

"Većina drugih zemalja kada dođe u ovu situaciju, kada nema mesta, pacijente puste da idu kući, ali onda nemate kontrolu nad njima", ukazao je Lončar i naveo da u Beogradskoj areni više nema mesta.

"Imamo slobodne kapacitete u privremenoj bolnici u Nišu i Kragujevcu. Koristićemo njihove kapacitete", rekao je Lončar.

Povodom usvajanja izmena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Lončar je objasnio da mi imamo zakon, ali da je problem u sprovođenju.

"Ono što je usvojeno u Skupštini velikom većinom jeste da se omogući da se sprovodi zakon", istakao je Lončar i dodao da je važno sprečiti zlopotrebe propisa. "To ide po najbržoj proceduri, mislim da će on već sutra biti objavljen u Službenom glasniku", rekao je Lončar.

Kon: Samo uskraćivanje kontakata može da zaustvi virus

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je večeras da se korona virus mora zaustaviti i da je to moguće samo ako se uskrate kontakti, a to podrazumeva određene mere koje bi trebalo sprovoditi.

Kon je za RTS rekao da bi mere, ako se shvataju oštro, trebalo da budu oročene i da se jasno kaže da će trajati dve nedelje, pa da se vidi kakvi su rezultati.

Naveo je da u četvrtak mere nisu donete, da je predsednica Vlade dobro čula šta se predlaže i da je rekla da će razmisliti.

"Sad smo na nekom odlučivanju, premišljanju", rekao je Kon i dodao da se traži balans i ono što je najpovoljnije.

Kon je rekao da su izmene zakona kojima se omogućava kontrola značajne, ali i upozorio da vreme ide i da nam stoji nad vratom.

Poručuje da bi trebalo sprečiti kontakte ako oni nisu najznačajniji - na mestima zabave, noćnog života i klubova, ili gde se sedi dugo bez maski.

"Mere kakve god da su, one su neophodne, a to je da se zabrani prenos virusa, a zna se gde je prenos virusa i to morate da zatvorite", naveo je Kon.

On je ukazao da nismo iskoristili septembar onako kako smo mogli i naveo da su brojevi u Francuskoj, Belgiji i Holandiji počeli da padaju, ali da su tamo prilično rigorozne mere i da sigurno i to ima uticaja.

Kon je objasnio da smo sada u šestoj nedelji ovog talasa i da bi tu trebalo polako da se gubi snaga i potencijal virusa, ali ističe da su to spekulacije i da ulazimo u zimsku sezonu i zbog toga moramo da budemo oprezni, preneo je FoNet.

Kon se u petak u javnom postu na svom fejsbuk profilu osvrnuo i na kritike koje se upuću na rad Kriznog štaba.

"Nikada neće biti značajne razlike u stručnim gledanjima na sve probleme koji se pojavljuju u toku ove pandemije. Kritike se najčešće odnose na efikasnost sprovođenja protivepidemijskih mera. Tu leži socijalno zanimljiva zabluda tipa 'nas bi besprekorno sve slušali', što baš nikakve veze nema ni sa stručnošću, ni sa politikom, već sa ličnim viđenjem društva, odnosa u društvu i sopstvene besprekornosti", napisao je Kon naglašavajuću da "posebno pažljivo" prati svaku reč kolega iz udruženja " Udruženi protiv kovida", dodajući velikim slovima "jer je UVEK MOGUĆE DODATNO UČITI".

"Različitosti će uvek biti i trudim se da budem dostupan svima. Onima koji su me lično vređali bez osnove ne želim da budem dostupan i držim se toga", napisao je on. "Zablude pojedinaca, ma koliko bili veliki stručnjaci, akademski posebni i vrlo značajni profesori, ipak neće dati nikakav doprinos, naprotiv".

Pelemiš: Leka nema, moramo sprečiti razmnožavanje virusa

Nema pravog leka za virus, ali ne smemo da mu damo prostor da se razmnožava, jer ćemo time smanjiti broj obolelih i preminulih, a ostaje nam da čekamo uspešnu vakcinu koja mora biti efikasna i bezbedna, rekao je u petak član Kriznog štaba Mijomir Pelemiš.

Pelemiš je za RTS naglasio da je u trenutnoj situaciji najvažnije da se poštuju mere prevencije i da se izbegavaju okupljanja.

Pozvao je građane da nose mase, da peru ruke, drže fizifčku distancu i shvate da ne mogu da se okupljaju.

"Znam da je našim građanima svega dosta, a posebno nas koji pričamo o ovome, da im je preko glave. Mogu da ih razumem, ali ne mogu da opravdam one koji misle da virus ne postoji", rekao je Pelemiš.

Naglasio je da su vakcine najveće otkriće u medicini i jedino rešenje za pobedu protiv infekcija, prenosi FoNet.