Borisu Džonsonu predstoji bitka za politički opstanak

Britanski premijer Boris Džonson bori se za svoj politički opstanak, nakon presude britanskog Vrhovng suda od utorka prema kojoj je njegova odluka o suspenziji parmalenta nezakonita.

Odluka suda znači da će se britanski zakonodavci vratiti u parlament u sredu, dok raste broj poziva za Džonsonovu smenu. Britanija i dalje treba da napusti Evropsku uniju do 31. oktobra, mada je sada proces takozvanog Bregzita doveden u pitanje.

Jedanest sudija Vrhovnog suda jednoglasno je donelo presudu protiv Džonsona, što je odluka koja se opisuje kao "presuda o granicama moći vlade".

"Odluka da posavetuje njeno visočanstvo da raspusti parlament bila je nezakonita, zato što je imala efekat frustriranja ili onemogućavanja mogučnosti parlamenta da sprovede svoje ustavne funkcije bez razumnog opravdanja", rekla je Brenda Hejl, čelnica Vrhovnog suda u utorak ujutro.

Odluka Vrhovnog suda da je Džonson delao nezakonito kada je savetovao kraljicu da suspenduje parlament, politički je zemljotres koji potresa temelje britanske demokratije.

Tokom sastanka sa predsednikom SAD na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku u utorak, Džonson je ostao prkosan.

"Poštujemo odluku suda u našoj zemlji. Poštujemo sud. Duboko se ne slažemo sa onim što su oni rekli. I iskreno, mislim da treba da nastavim sa Bregzitom", rekao je Džonson.

Donald Tramp je uputio reči podrške.

"Rezultati će početi da se pokazuju u novembru. Ali, čini mi se da on čini veliki napredak", rekao je Tramp novinarima u Njujorku.

Džonson će se vratiti u London u sredu. Takođe, britanski parlamentarci vraćaju se u skupštinu u sredu ujutro, spremni da se upuste u borbu sa vladom.

Lideri opozicionih partija pozivaju Džonsona da odstupi.

"Postoje predlozi da bi Džonson trebalo da podnese ostavku. On je lagao kraljicu i postoji li veći prekršaj premijera od toga? Ne mislim da će on podneti ostavku. Ne deluje mi kao tip koji se povlači. Zato mislim da govorimo o glasanju o nepoverenju i iznenadiće me ako ne budemo imali to u narednim nedeljama", rekao je Dejvid Henig, analitičar Evropskog centra za međunarodnu političku ekonomiju.

Takvo glasanje moglo bi da izazove opšte izbore, nešto što Džonsonovi konzervativci takođe žele.

"Konzervativci vode u anketama. Ukoliko sprovedu dobru kampanju, nema razloga zbog kojih ne bi mogli da ojačaju svoju poziciju. A mnogi poslanici sa njihove strane, koji su izazivali probleme tokom poslednjih nekoliko godina, ne bi bili u novom sazivu parlamenta", kaže Henig.

Dalje sudske bitke možda tek predstoje. Džonson je rekao da odbija da zatraži od EU odlaganje Bregzita, uprkos obavezujućoj odluci zakonodavaca da to uradi, ili ako ne može, da pristane na sporazum. Međutim, svako nazadovanje Bregzita verovato bi značilo da konzervativci gube glasove u korist Bregzit partije Najdžela Faraža.