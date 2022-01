Mihajlović: Ne postoji ugovor Srbije sa Rio Tintom

Sa projektom "Jadar" zastalo se na zahtev građana, ali je suština u studijama o proceni uticaja na životnu sredinu, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović i poručila da je pobornik ideje da o tome govore najbolji svetski stručnjaci.

Mihajlović je u intervjuu agenciji Blumberg ponovila da ne postoji nikakav ugovorni odnos između države i kompanije "Rio Tinto", saopštno je iz njenog kabineta.

Ona je naglasila da su neophodne studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

"To treba da znamo bez obzira na to da li će se projekat nastaviti ili ne, jer je to jedino relevantno. Pobornik sam ideje da najbolji svetski stručnjaci objasne sve o studijama kada budu gotove. S druge strane, mislim da treba da znamo šta je litijum, koliko je važan na globalnom nivou, i sve procene pokazuju da će tražnja za litijumom biti 90 puta veća do 2040. godine. Treba da znamo da jedini u svetu imamo jadarit, mineral sa posebnom strukturom jadarita i bora u sebi", rekla je Mihajlović.

Ona je ocenila da Srbija ima "jednu vrstu nafte i zlata" i da treba razgovaramo o tome "hoćemo li da imamo čitav lanac proizvodnje, od rudnika, preko fabrike baterija do fabrike električnih vozila".

Mihajlović je naglasila da "država neće preduzeti nijedan korak bez studija i konsultovanja sa građanima, bez obzira na netačne informacije da postoji obavezujući ugovor sa 'Rio Tintom'".

Ona je ocenila da su "sve to spekulacije, jer ne postoji ugovorni odnos, samim tim ni obaveze prema 'Rio Tintu'".

"Država se sve vreme ponaša odgovorno i otvoreno. Ideja koju je izneo predsednik Aleksandar Vučić o referendumu je najbolje rešenje i konačnu reč će dati građani. Međutim, mi smo tri meseca od izbora i svaka tema je sada politička, a najmanje ekološka, energetska ili ekonomska", rekla je potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike.

Podsetimo, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u subotu da je Vlada Srbije "blizu da poništi sve dozvole date kompaniji Rio Tinto".

Zbog najavljenog dolaska te kompanije u dolinu reke Jadar i otvaranja rudnika jadarita, već nedeljama protestuju ekološki aktivisti i građani širom zemlje.

Zbog najave otvaranja rudnika za eksploataciju rude jadarit i litijuma iz nje, za koju brojni stručnjaci, ekološke organizacije i građani tvrde da je izuzetno ekološki štetna, u Srbiji su poslednjih meseci organizovani brojni protesti i blokade puteva.