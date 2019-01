"Za ubistvo Ivanovića krivi i Beograd i Priština i međunarodna zajednica"

U sredu se navršava godinu dana od ubistva jednog od najpoznatijih srpskih političara na Kosovu Olivera Ivanovića. Pojedini srpski političari na Kosovu smatraju da odgovornost za ubistvo i nerešavanje tog slučaja snose i Beograd i Priština, ali i međunarodna zajednica. Slobodan Petrović smatra da će nerešavanje, ovog i ostalih političkih atentata na severu Kosova, može dovesti do novog ubistva.

"Godinu dana od Ubistva Olivera Ivanovića i srpska politička scena na Kosovu nakon tog ubistva'' bila je tema konferencije za novinare, koja je održana dan pre godišnjice ubistva Olivera Ivanovića.

Ksenija Božović, zamenica predsednika Građanske inicijative SDP - Oliver Ivanović, rekla je da najveću odgovornost za ubistvo Ivanovića snose i Priština i Beograd i međunarodna zajednica, jer ga kako je kazala nisu ni na koji način zaštitli, iako ih je upozoravao da je bio ugrožen.

"Pre ubistva, lično on je nadležne institucije i u Prištini i u Beogradu i međunarodne institucije obavestio o svim vidovima pritisaka koje je imao on i članovi njegove porodice i njegovi saradnici. Čak je pojedine stvari i dokumentovao. Niko to nije shvatio ozbiljno, niko mu nije ponudio nikakav vid zaštite i 16. januara je Oliver ubijen. A posle toga, godinu dana, mi ne znamo ni ko je naručio, ni ko je ubio Olivera Ivanovića'', rekla je Božović.

Predsednik Progresivne demokratske stranke Nenad Rašić smatra da je ubistvo Oivera Ivanovića nenadoknadiv gubitak za Srbe na Kosovu i dodao da ceo politički život Srba na Kosovu zavisi od toga da li će ubice i nalogodavci biti pronađeni.

„Izgubili smo još nešto više od samog Olivera, a to je pravo na govor, pravo na korišćenje slobodnog mišljenja, pravo na izražavanje...To je još jedan od onih negativnih ehoa, koji se proizvodi i koji se proizveo i mi smo svi složni i svi znamo sigurno da je ubistvo apsolutno bilo političko. To ubistvo je apsolutno dovelo do toga da glas autentičnih kosovskih Srba bude na mnogo nižem nivou i mnogo neorganizovanijem, nego što je ranije bio'', kazao je Rašić.

Predsednik Samostalne liberalne stranke i poslanik u Skupštini Kosova, Slobodan Petrović, podsetio je da se na godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića navršava i pet godina od ubistva Dimitrija Janićijevića, tadašnjeg kanidata za gradonačelnika Severne Mitrovice. Nerešavanje ovih slučajeva, kao i pokušaja ubistva generalnog sekretara Samostalne liberalne stranke Petra Miletića 2010. godine, prema rečima Petrovića možda može dovesti do ponavljanja sličnih događaja.

"Ja imam samo tu dodatak da kažem da apsolutno nemam dilemu da li je možda ili nije možda. Sigurno je. Da li je neko od nas sledeća meta to ne znam, ali da će neko biti ubijen - hoće'', upozorio je Petrović.

Predsednik partije kosovskih Srba Aleksandar Jablanović pozvao je Beograd, Prištinu i KFOR, koji, kako je kazao, garantuje bezbednost svima na Kosovu, da što pre utvrde ko je nalogodavac ubistva i ubica Olivera Ivanovića, jer - prema njegovima rečima - srpski narod, ali i srpski političari žive u atmosferi straha.

"U tom poslu ne treba prejudicirati i obeležavati bilo koga unapred, ali mislim da tako ne treba unapred ni oslobađati bilo koga od odgovornosti'', rekao je Jablanović.

Oliver Ivanović ubijen je 16. januara 2018. godine, ispred prostorija svoje Građanske inicijative Srbija demokratija pravda u Severnoj Mitrovici. Sahranjen je u aleji velikana u Beogradu. Ubistvo Ivanovića još nije rasvetljeno, a istragu o ovom slučaju odvojeno vode Priština i Beograd.