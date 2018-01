Građani Mitrovice se oprostili od Olivera Ivanovića

Nekoliko hiljada građana Severne Mitrovice oprostilo se od ubijenog Olivera Ivanovića. Pomen Ivanoviću služio je vladika Teodosije, a njegovi posmrtni ostaci prebačeni su u Beograd gde će sutra biti sahranjen.

Nekoliko hiljada građana okupilo se Ispred sedišta Građanske inicijative "SDP" kako bi se oprostili od Olivera Ivanovića. Pre nego što je kolona krenula okupljenima se kratko obratila njegova saradnica Ksenija Božović.

„Nikada nije hteo da ode sa ovih prostora sa Kosova i Metohije, čak je obilazio i vraćao ljude, a danas ga sa ovog mesta ispred njegove kancelarije ispraćamo u kovčegu za Beograd“, kazala je Ksenija Božović.

Sve okolne ulice u Mitrovici su bile zatvorene za saobraćaj, a građani su posmrtne ostatke Ivanovića ispratili do izlaza iz grada, gde su položili cveće u vozilo u kojem se nalazio kovčeg. Povorka je zatim krenula za Beograd gde će Ivanović sutra biti sahranjen.

„Kao što ste videli Olivera Ivanovića je na poslednji put ispratilo hiljade građana. Da je samo 10 % ovih okupljenih glasalo za njega on bi danas bio gradonačelnik i verovatno bi situacija bila drugačija, međutim to se nije desilo. On uživa veliko poštovanje među građanima i sećanje na njega i ono što je učinio za ovaj grad neće biti zaboravljeno nikada“, rekao je Ivanovićev advokat Nebojša Vlajić.

Poslednjem ispraćaju Olivera Ivanovića sa Kosova prisustvovo je i episkop raško-prizrenski Teodosije koji je jutros u hramu Sv. Dimitrija u Severnoj Mitrovici služio pomen Ivanoviću.

„Oliver je bio svima i brat i prijatelj i ostavio je iza sebe mnogo iskrenih prijatelja. Sve nas je duboko pogodila vest o njegovoj tragičnoj smrti“, rekao je vladika Teodosije.

Pod sloganom "Mi smo ovde", građani centralnog Kosova okupili su se danas u porti Manastira Gračanica gde su zapalili sveće i odali poštu Oliveru Ivanoviću. U Kosovskoj Mitrovici sutra će biti dan žalosti, saopštili su iz Privremenog organa ove opštine. Oliver Ivanović ubijen juče ispred prostorija svoje stranke u Mitrovici. Nalazi obdukcije su pokazali da je u njega pucano iz pištolja "duga devetka", a pogođen je sa šest metaka.