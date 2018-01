Atentatom na Ivanovića ubijen glas razuma

Ubistvo lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića u utorak u Kosovskoj Mitrovici za sada deluje kao politički atentat na jednog od lidera kosovskih Srba, a građani širom Srbije i na Kosovu su se ćutke i paljenjem sveća oprostili od jednog od humanijih i omiljenijih političara u nas.

Istražni tim koji se bavi ovim slučajem čine specijalizovani pripadnici službi za ovakve slučajeve, teških krivičnih dela, forenzičara, obaveštajnih službi i zvaničnika Direkcije za međunarodnu saradnju i za sada je poznato malo detalja.

"Poznavao sam ga i lično sam pogođen njegovim ubistvom, ali Oliver Ivanović je bio redak glas razuma na Kosovu, i na srpskoj i na albanskoj strani, i čim je ubijen čini se da je ovde opasno biti glas razuma," kaže u izjavi za Glas Amerike Dragan Janjić, glavni i odgovorni urednik Agencije Beta.

Novinar Vremena Filip Švarm kaže da je prvo što je pomislio da je ovaj događaj strašan i da je to jedan veliki šok i udarac, prvenstveno za porodicu Ivanović, ali i za sve građane ovoga regiona.

"Mi na žalost ponovo imamo jedan mehanizam političkog atentata koji je u ovom slučaju došao do izražaja, jer osim političkog delovanja Olivera Ivanovića za ovo ne postoji drugi razlog," kaže Švarm u izjavi za Glas Amerike.

Premijer Srbije Aleksandar Vučić se oglasio u utorak povodom ubistva i okrakterisao ga kao "teroristički čin".

Javnost u Srbiji je reagovala možda po prvi put od ubistva Zorana Đinđića kao ujedinjena i osudila ubistvo, no neki misle da su ga ubili Srbi, a neki da su ga ubili Albanci. Kao i uvek kod atentata ovakve vrste do kraja istrage, a možda ni tada, detalji neće biti poznati.

"Ja mislim da je ovo političko ubistvo u onoj meri koliko je političko ubistvo teroristički čin, a jeste", kaže Dragan Janjić. "Ali ovo nije primaran teroristički napad, tu se verovatno želi skrenuti pažnja na mogućnost da su ga ubili Albanci, a ja mislim da postoji mogućnost da su ga ubili i jedni i drugi. Želim da skrenem pažnju na činjenicu da je čovek bio užasno satanizovan, naročito kod nas na srpskoj strani i da je to na kraju rezultiralo ubistvom, a to pokazuje koliko su takve mere i potezi opasni. Mi imamo političko ubistvo i to je vrlo zabrinjavajuća činjenica koju treba ozbiljno analizirati".

Filip Švarm kaže da je teško je u ovom trenutku kada znamo vrlo malo o onome što se desilo u Kosovskoj Mitrovici da damo tačnu kvalifikaciju.

"Znamo jednu stvar - Oliver Ivanović je ubijen, znamo i drugu stvar - Oliver Ivanović je ubijen zbog svog rada. Ko je tu imao interes, zašto, kako u ovom trenutku previše je teško reći, ali znamo još nešto, a to je da se Oliver Ivanović suočavao sa mnogim pretnjama po život, integritet. On je više od tri i po godine proveo u zatvoru," podseća Švarm.

Ivanović je lišen slobode krajem januara 2014. godine zbog optužbi za zločine iz 1999. godine. Tokom većeg dela suđenja, koje je trajalo tri i po godine, Ivanović je boravio u zatvoru, najpre u Prištini, a zatim, posle štrajka glađu u Mitrovici, da bi poslednjih šest meseci proveo u kućnom pritvoru. Prvostepeno je po jednoj tački optužnice osuđen na devet godina zatvora, dok je po drugoj oslobođen. Pušten je na slobodu tek u junu ove godine.

I sam Ivanović je u intervjuima prošle godine govorio "da je žrtvovan iz političkih razloga", a da su ga izdali "prijatelji" koji su, pod pritiskom ili uz stimulaciju iz SDP prešli u SNS ili u Srpsku listu dok je on bio u pritvoru. U julu prošle godine zapaljen mu je porodični automobil pošto je po izlasku iz pritvora rešio da se kandiduje za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice na kosovskim lokalnim izborima u oktobru.

"Bio je satanizovan i od strane srpskih vlasti i od strane pojednih kosovskih medija i drugih, jer ako se setimo predizborne kampanje on je bio optuživan za izdaju i da hoće da pocepa Kosovo i bilo je "ako glasate za Ivanovića glasate da se prekine veza Srba iz Srbije i Srba sa Kosova". Sada ti isti ljudi govore kako je pucanj u njega bio pucanj u celo srpstvo. Ako je on bio izdajnik te prirode, kako je okarakterisan tokom predizborne kampanje, zašto bi njegovo ubistvo onda bio gubitak za Srbe na Kosovu," kaže Janjić.

Delegacija Srbije je napustila pregovore sa Prištinom u Briselu zbog ubistva Ivanovića, pa ostaje da se vidi da li će i kada obe strane biti voljne da se vrate za okrugli sto.

"Što se tiče dijaloga, on će morati da se nastavi, jer ja mislim da dijalog zavisi prevashodno od Brisela i Vašingtona, a ne od onoga što se događa ovde ili na Kosovu. Naravno da će ubistvo da ga zakomplikuje, ali ga zaustaviti neće i ne može. Napravljena je jedna trasa, jedan put, koji je prihvatila i Srbija i on mora da bude ispunjen do kraja i mi imamo već agendu i sve treba da bude urađeno negde do sredine iduće godine," uveren je Janjić.

On ne vidi ni da će spoljni faktori i drugi igrači na spoljnopolitičkoj sceni pokušati da koriste ubistvo Ivanovića da bi dijalog usporili, ali ostaje da se vidi da li će srpska strana eventualno probati da atentat na Ivanovića iskoristi za svoje svrhe u ovim pregovorima.

"Ne vidim da oni koji instistiraju na tome, dakle Brisel i Vašington, imaju interesa ili želju da uspore, a ne vidim da bilo ko od spoljnih faktora može da promeni tok, recimo vidiim da Rusija nije zainteresovana za neka radikalnija komešanja ovde, kada isključite ovdašnje tabloide i neka njihova pisanja," kaže Janjić.