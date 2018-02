SB o Kosovu: teme i Specijalni sud i ubistvo Ivanovića

U Savetu bezbednosti UN održana je redovna sednica o Kosovu. Glavne teme bile su dijalog Beograda I Prištine, evropske integracije, ali I ubistvo Olivera Ivanovića I Specijalni sud za ratne zločine.

U uvodnom izlaganju šef UNIMK-a Zahir Tanin rekao je da je nova strategija proširenja Evropske unije na zapadni Balkan pokazala da su dijalog I normalizacija odnosa Beograda i Prištine preduslov za aspiracije Kosova da postane članica EU.

Tanin, koji se video linkom uključio iz Prištine, upozorio je da u dijalogu Beograda i Prištine više od godinu dana nije postignut napredak I da neki sporazumi - poput onog o formiranju Zajednice srpskih opština nisu primenjeni.

Kada je reč o Specijalnom sudu za ratne zločine, Tanin ocenjuje da bi ukidanjem suda bila naneta velika šteta apsiracijama Kosova za ulazak u EU. Šef UNMIK-a je rekao da je ubistvo Olivera Ivanovića povećalo zabrinutost od novog talasa političke nestabilnosti, a da su Beograd I Priština reagovali na odgovoran način.

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je na sednici Saveta bezbednosti UN da je Srbija spremna da nastavi dijalog sa Prištinom, ali da se postavlja pitanje hoće li bilo kakav novi dogovor imati smisla ako posle četiri i po godine od potpisivanja Briselskog sporazuma nema ni naznaka o primeni dela koji se odnosi na formiranje Zajednice srpskih opština.

Dačić je upozorio i da je "realnost na terenu" da je 16. januara u Kosovskoj Mitrovici ubijen Oliver Ivanović I da je ovaj događaj dramatično ugrozio sigurnost na Kosovu I Metohiji. Srbija je uputila pisma UNMIK i EULEKS sa zahtevom da njeni državni organi učestvuju u istrazi ubistva.



“Taj zahtev su privremene insititucije na Kosovu i Metohiji odbile, insistirajući da istragu vode isključivo istražni organi Kosova, a tri nedelje nakon ubistva nemamo nikakve informacije, osim izjava pojedinih predstavnika Prištine da se radi o mafijaško-kriminalnom obračunu i da ubistvo sigurno nije etnički motivisano” istakao je Dačić.



I ambasadorka Kosova u SAD Fljora Čitaku govorila o ubistvu Olivera Ivanovića I istakla da su lokalni političari, srpski I albanski, saglasni da je za to odgovoran organizovani kriminal na severu Kosova. Ona je ocenila da je Ivanović bio kontroverzna figura, ali da bez obzira na to "nijedan kamen neće ostati na mestu" dok se počinioci tog zločina ne privedu pravdi.

U vezi sa normalizacijom odnosa Srbije i Kosova, Fljora Čitaku ocenjuje da može biti postignuta samo kroz priznanje nezavisnosti Kosova, a što pre Srbija to učini, to je bolje za ceo region. Ona kaže da je u Strategiji proširenja EU jasno stavljeno do znanja da Srbija i Kosovo treba da potpišu pravno obavezujući sporazum, pa je sada više nego očigledno da “status kvo I zamrznuti konflikt ne predstavljaju normalizaciju”.



Kada je reč o Specijalnom sudu, Čitaku je rekla da Kosovo ne beži od obaveza, ali je navela da je na Kosovu za ratne zločine osuđeno više Albanaca nego Srba. Čitaku je ocenila da UN nemaju ulogu, ali ako žele mogu da zadrže skupu misiju UNMIKa – mada bi novac poreskih obveznika mogao da bude iskorišćen I na bolji način.

Ambasadorka SAD u Savetu bezbednosti Niki Hejli poručila je da je vreme da lideri Srbije i Kosova preuzmu budućnost u svoje ruke I postignu dogovor o normalizaciji odnosa što je pre moguće. Dobra indikacija toga da li Kosovo i Srbija mogu da normalizuju odnose biće kako obe nacije odgovore na ubistvo Olivera Ivanovića, smatra ona. Hejli je ocenila da je vreme da se smanji misija UNMIK i da se sačuvaju sredstva UN, zbog čega apeluje na SB UN da uvede promene.



Ambasador Rusije u UN Vasilij Nebenzja ukazao je na skoro dvogodišnji zastoj u briselskom dijalogu i odbijanje predstavnika Prištine da poštuju svoje obaveze, pre svega u osnivanju Zajednice srpskih opština. On je ukazao da postoje pritisci na lidere Srbije da priznaju nezavisnost Kosova, što otvara pitanje nepristrasnosti Brisela kao medijatora.



Predstavnici država članice EU koje su priznale nezavisnost Kosovo osudili su ubistvo Ivanovića, izneli zabrinutost zbog pokušaja da se ukine Zakon o specijalnom sudu i naglasili da očekuju povlačenje te inicijative iz parlamenta, istakavši da Kosovo ima evropsku budućnost.