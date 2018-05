Nema pomaka u istrazi ubistva Olivera Ivanovića

U sredu se navršava četiri meseca od ubistva lidera Građanske inicijative Srbija demokratija pravda Olivera Ivanovića. Pomaka u istrazi još uvek nema.

Ksenija Božović iz Građanske inicijative SDP Oliver Ivanović rekla je za Glas Amerike da je nedavno bila pozvana od strane specijalnog tužioca koji vodi istragu u slučaju ubistva Ivanovića i da je kako kaže stekla utisak da istraga stoji u mestu.

„Tužilac me je pitao sve iz početka kao kada sam davala izjavu u Osnovnom sudu. Znači, moje mišljenje je da se proces vraća na početak, to je čisto pretpostavka, gubljenje vremena, razvodnjavanje. Ne postoji volje, prikuplja on dokaze čovek, radi svoj deo posla, ali pomaka nema“, rekla je Božovićeva.

Supruga Olivera Ivanovića Milena Popović - Ivanović u pisanoj izjavi za Glas Amerike kaže da ni posle četiri meseca od ubistva nije dobila nikakvu zvaničnu informaciju o razvoju istrage.

„Iako shvatam ozbiljnost i kompleksnost istrage smatram da bismo posle toliko vremena trebali već da dobijemo neke zvanične informacije. Verujem i ne želim da mislim da je cilj odugovlačenja zaborav, jer makar svi zaboravili porodica neće nikada. Nećemo stati dok ne dobijemo odgovor na pitanje ko je i zašto ubio Olivera“, navela je Milena Popović - Ivanović.

Od 16. januara ove godine kada je ubijen Oliver Ivanović ispred sedišta Građanske inicijative Srbija demokratija pravda u Severnoj Mitrovici dežuraju pripadnici Kosovske policije. Oliver Ivanović sahranjen je u aleji velikana u Beogradu.