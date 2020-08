Vučić: Beograd želi suštinske, a ne samo formalne razgovore o Kosovu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u petak da bi bilo poštenije da se kaže Srbiji da ne očekuje ništa od pregovora, već samo da prizna nezavisnost Kosova i da drugog rešenja nema. Kazao je da Beograd želi da razgovori ne budu formalni, već suštinski, i da oni rešavaju probleme i najavio da će srpska strana tražiti ispunjenje Briselskog sporazuma, odnosno formiranje ZSO.

Neće Amerika da povlači priznanje nezavisnost Kosova, neće to Nemačka da čini, njih intersuje kako Srbiju da uvedu u to, rekao je Vučić na konferenciji za novinare i istakao da Srbija tražiti od 7. septembra, kada se nastavlja dijalog, ispunjavanje ugovora iz 2013. godine, a to je formiranje Zajednice srpskih opština, prenosi FoNet.

Najavio je da će tražiti "taj konkretan potez", ali ne "štancovanje papira". Rekao je da Srbija neće izaći iz dijaloga, ali da ne želi dijalog u kome se od nje samo traži priznanje.

Za nas situacija nije laka, naglasio je on. Velike svetske sile, nastavio je, jednoznačno i jednodušno govore kako je jedino rešenje priznanje Kosova. Molimo ljude u Srbiji da razumeju težinu pozicije u kojoj se nalazimo, da što ujedinjenije nastupamo i sačuvamo svoju zemlju, rekao je on.

Govoreći o pregovorima o tehničkim pitanjima, Vučić je naglasio da Priština stalno potencira problem reciprociteta kad je reč o trgovini i oznake "Republika Kosovo" na robi, a da su predstavnici Srbje predložili da se sa obe strane izbaci reč "Republika", što je odbijeno.

Vest o donošenju novog zakona o zaštiti vrednosti Oslobodilačke vojske Kosova Vučić je okarakterisao kao užasnu za Srbiju i Srbe, sa čim je upoznao i izaslanika Evropske unije Miroslava Lajčaka i sad se čeka kako će Brisel da reaguje na to. Prema njegovoj oceni, to je uvođenje verbalnog delikta, zabrane mišljenja i dodatno šikaniranje i malretiranje srpskog stanovništva na Kosovu.