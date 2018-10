Srpske vlasti zameraju ambasadoru SAD na stavu o Kosovu

Izjava američkog ambasadora Kajla Skota, da za njega Kosovo nije takozvana država i da su SAD priznale nezavisnost Kosova, izazvala je burne reakcije najviših zvaničnika Srbije.

Prvi je reagovao ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je rekao da Kosovo jeste takozvana država, jer nije članica UN, kao i da je ambasador SAD zaboravio da Srbija nije kolonija i da ne može da gazi njeno dostojanstvo.

Za premijerku Anu Brnabić izjava ambasadora Kajla Skota je "skandalozna i neprimerena", dok je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da se sa izjavom upoznao iz medija, i da on, kako je dodao, nažalost nije bio prisutan na tom događaju:

"Predstavnik Vlade je trebalo da reaguje, ako ni zbog čega drugog, da mu kaže šta god da je ta takozvana Vlada Kosova za vas, za nas je takozvana Vlada Kosova. I nisi si tu ambasadore da ispravljaš novinare, nego da odgovoraš na pitanja", rekao je Vučić.

"Mislim da je ona neprimerena ne samo u diplomatiji, nego neprimerena jednom poštovanju svojih domaćina. A posebno zato što je data u Vladi Republike Srbije, dakle u zgradi Vlade Republike Srbije. Vi takvu izjavu ne bi trebalo da dajete makar iz elementarnog kućnog vaspitanja i domaćinu kod koga ste", izjavila je Brnabić.

"Izjava odudara od dobre namere"

Povodom celog slučaja, bivši diplomata Zoran Milivojević, koji je tokom karijere bio na službi, između ostalog, i u Sjedinjenim Državama, rekao je za Glas Amerike u telefonskoj izjavi da je primetna nervoza kod predstavnika obe države, kao i da postoji određena rezerva prema izjavi Kajla Skota:

"Kada je reč o izjavi, o njenoj suštini, ona odražava već poznati stav SAD o priznanju kosovske nezavisnosti, i u tom smislu, to nije ništa novo i nije iznenađenje. Međutim, određene rezerve proizilaze iz činjenice gde je izjava data i na koji način, i u tom smislu izjava malo odudara od onoga što se u diplomatiji može kvalifikovati kao dobra namera. Kada je reč o mestu - to je Vlada Srbije, i to zbog toga što je gospodinu ambasadoru i od ranije poznat stav Vlade Srbije o tom pitanju, i što je mogao da računa na reakciju kakva je očigledno i usledila", istakao je Milivojević i dodao:

"Kada je reč o samoj izjavi, o načinu kako je data, ona kako je data sugerira zaključak da je stvar oko kosovske nezavisnosti završena, i to u situaciji kada je poznato da ta nezavisnost nije verifikovana od međunarodne zajednice u najširem smislu, niti je verifikovana u međunarodno-pravno smislu punopravnim članstvom u UN", rekao je Milivojević za Glas Amerike.

Inače, premijerka Brnabić je ukazala da ambasador SAD zna, jer je bio na sastanku sa njom i drugim američkim zvaničnicima, da je rekla da će, ako čuje da neko na sastancima u Vladi Srbije Kosovo naziva državom, ti sastanci biti prekidani, a gosti zamoljeni da napuste vladu.