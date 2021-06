SAD će na samitu G7 ponuditi alernativu kineskoj inicijativi Pojas i put

Administracija predsednika SAD Džoa Bajdena saopštila je da će najaviti mehanizam finansiranja infrastrukture za zemlje sa niskim i srednjim prihodima, osmišljen da konkuriše kineskoj Inicijativi za pojas i put (BRI).

Inicijativa, koja nosi skraćenicu B3W (Build Back Better for the World) će se pokrenuti u subotu sa partnerima na samitu G7 u Kornvolu, u Engleskoj. Biće to "vođene, transparentne i održive vrednosti“, prema višem zvaničniku administracije.

"Verujemo da ćemo pobediti BRI nudeći kvalitetniji izbor i taj ćemo izbor ponuditi uz samopouzdanje o našem modelu koji odražava naše zajedničke vrednosti", rekao je drugi visoki zvaničnik administracije.

Inicijativa za pojas i put globalna je strategija razvoja infrastrukture koju je Peking usvojio 2013. godine za investiranje u skoro 70 zemalja. To je centralni element njene spoljne politike.

Zvaničnik je rekao da inicijativa "B3W" ima za cilj mobilizaciju privatnog sektora da investira i ispuni desetine hiljada milijardi dolara potreba za finansiranjem infrastrukture u svetu u razvoju, istovremeno zadovoljavajući standarde rada, zaštite životne sredine i transparentnosti.

Hronologija nije jasna

Vremenski raspored, struktura i obim finansijskih sredstava, kao i veličina stvarnog finansiranja koje će SAD da preuzmu, još uvek nisu jasni.

Zvaničnik administracije rekao je da se nada da će SAD sa partnerima iz G7, privatnim sektorom i ostalim zainteresovanim stranama, "uskoro" katalizovati "stotine milijardi dolara“ u infrastrukturne investicije za zemlje sa niskim i srednjim prihodima.

"Pošteno je zapitati se da li će ovo biti zapravo novo finansiranje, novi kapaciteti za izgradnju infrastrukture u regionu ili je ovo prenamenjivanje i prepakiranje resursa koji su takođe dostupni", rekao je Robert Dali, direktor Instituta Kisndžer Vilson Centra za Kinu i Sjedinjene Države.

Da bi proširio svoju sferu uticaja, poznato je da Peking u sklopu BRI daje kredite državama za projekte koje etablirani međunarodni zajmodavci ne smatraju kreditno sposobnim.

"To postavlja pitanje da li će ovaj novi program biti manje nesklon riziku", rekao je Dali, napominjući da bi ih, ako bi ti projekti bili isplativi, zajmodavci poput Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke već finansirali.

Prisilni rad

Očekuje se da kinesko-američke tenzije dalje porastu dok Biden lobira kod partnera G7 da izađu sa snažnom izjavom i konkretnim akcijama protiv onoga što njegova administracija naziva upotrebom prisilnog rada u Kini, uključujući Ujgure iz Sinđanga.

Humanitarne organizacije tvrde da je Peking omogućio masovni premeštaj Ujgura i drugih kineskih manjina iz Sinđijanga i primorao ih da rade pod oštrim uslovima u fabrikama širom zemlje. Te fabrike su u lancima snabdevanja mnogih svetskih brendova, dodaju oni.

"Verujemo da su ove prakse uvreda za ljudsko dostojanstvo i oštar primer kineske nelojalne ekonomske konkurencije“, rekao je zvaničnik administracije. Rekao je da će Bajdenova izjava uputiti "poziv na buđenje" i poruku da G7 ozbiljno misli na odbranu ljudskih prava i da će zajedno raditi na iskorenjivanju prisilnog rada u proizvodnji potrošačkih prozvoda.

U februaru je nekoliko članova američkog Predstavničkog doma američkog Kongresa ponovo iniciralo donošenje zakona o sprečavanju prisilnog rada Ujgura, kojim bi se, između ostalog, zahtevalo obelodanjivanje finansija firmi iz SAD koje trguju sa kineskimkompanijama i njihovim entitetima koji su umešani u ozbiljna kršenja ljudskih prava u regionu Sinđijang.

Nejasno je koliku bi podršku za ove inicijative Bajden dobio od partnera G7, od kojih neki imaju dublje ekonomske veze sa Pekingom.