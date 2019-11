Stabilne institucije koje garantuju vladavinu prava su osnovni uslov za pridruživanje Evropskoj uniji, a za poslednjih pet godina Srbija je iz grupe slobodnih država, prema standardima Fridom hausa nazadovala u grupu delimično slobodnih, i to je kako kaže Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji, najbolji opis stanja u kojem se Srbija nalazi.

Na pitanje da li Srbija može da dostigne standarde koji se od zemalja kandidata očekuju, da bi 2025. godine bila primljena u EU, Međak u izjavi za Glas Amerike kaže:

"Da bi Srbija postala članica decembra 2025. godine, kao poslednji rok te 2025. godine, Srbija mora da odradi ceo reformiski proces do juna 2023. godine. Mi naredne godine imamo parlamentarne izbore, 2022. imamo predsedničke izbore. Svaki od tih izbora nosi šest meseci manje-više zastoja u radu, što znači da mi ceo posao treba da završimo za dve i po godine. Vidimo da za pet godina smo otvorili 17 poglavlja, da je ispunjenost Vladinog plana za harmonizaciju zakonodavstva prošle godine bio 41 procenat. Znači, mi kasnimo za našim planom 60 procenata, izmena ustava kasni tri godine. Dakle, to uraditi i završiti sve za dve i po godine u ovom trenutku - nije realno".

Učestvujući na panelu Evropskog pokreta u Srbiji o pridruživanju EU, pisac i prevodilac Dejan Tiago Stanković je rekao da je on počeo da živi u Portugalu upravo onda kada je zemlja bila na vratima EU i da je tokom vremena uživo video ogroman napredak koji je ostvaren, pre svega u oblasti vladavine prava.

Na pitanje da li kod srpskih vlasti vidi spremnost da zemlju povedu tim putem, to jest putem vladavine prava, Stanković za Glas Amerike kaže:

"Ti da bi mogao da znaš da možeš nekog i da zgaziš na pešačkom prelazu i da prođeš nekažnjeno, ili recimo, ti možešda se baviš i nekim mutnim poslovima - izađu i prozovu te, i ti uopšte ne reaguješ, kao da se ništa nije dogodilo - to ne može da se dogodi u vladavini prava. A EU je specifična zato što su sve zemlje demokratske, u svakoj je vladavina prava, što znači - vredi zakon. Znaju oni šta je vladavina prava, znaju oni da je to dobro za državu, ali to se našim vlastima ne isplati, jer riba smrdi od glave. Njima se lično to ne isplati".

Prema rečima Dejana Tijaga Stankovića, Portugal je i bukvalno doživeo procvat prijemom u EU, a to se, -kako kaže - vidi i na svim nivoima: ako je ranije i moglo, policajca danas više ne možete da podmitite kad vas uhvati u prekršaju, političare prate i nadgledaju odozgo, dok se običan svet bavi svojim poslovima, rekao je Stanković na skupu.