Odbijanje pregovora EU sa Albanijom i S. Makedonijom - loša poruka regionu

Neotpočinjanje pregovora o prijemu Severne Makedonije i Albanije u Evropsku uniju, bila bi loša poruka i za Bosnu i Hercegovinu, rekao je predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.

U pismu upućenom Uniji pred samit EU u četvrtak, on je naveo da je veoma važno da te dve zemlje nastave put u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja, koji se odnosi isključivo na zemlje Jugoistočne Evrope, čime bi se poslala pozitivna poruka celom Balkanu, te i Bosni i Hercegovini.

"S obzirom na to da je Evropska komisija već konstatovala da su Severna Makedonija i Albanija ispunile tražene kriterijume za otvaranje pregovora, ali, ako njihov zahtev bude odbijen, smatram da se time šalje pogrešna poruka i mojoj zemlji da rad i donošenje teških odluka koje nas čekaju, ne daju očekivani rezultat", napisao je Komšić.

U slučaju da do pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom ne dođe, Komšić smatra da bi to moglo da uspori i proces realizacije mera i preporuka iz mišljenja Evropske komisije o zahtevu BiH za prijem u EU, kao i proces prihvatanja evropskih standarda za koje se on zalaže.

"O mogućem porastu evroskepticizma u zemljama regiona, kao i o mogućnosti pojačanja prisustva nekih drugih faktora i uticaja u regionu, mislim da nije potrebno posebno ni govoriti", upozorio je Komšić.

Pregovori su samo gest

Na odbijanje otpočinjanja pregovora sa Tiranom i Skopljem, koje je učinjeno na insistiranje Francuske, reagovao je i premijer Češke Andrej Babiš.

Pred odlazak na samit EU on je optužio neke zemlje na čelu sa Francuskom da su neodgovorne i zatražio da na samitu prestanu da razočaravaju Zapadni Balkan i da održe reč datu dvema zemljama da će pregovori otpočeti.

"Insistiramo na tome da otpočnu pregovori o prijemu tih zemalja u EU. Ne možemo da razočaramo region. Ako ne ispunimo obećanje, razočaraćemo region koji će potpasti pod uticaj drugih zemalja - Rusije, Kine, Turske", kazao je Babiš i dodao da je saglasnost sa otpočinjanjem pregovora je samo gest, formalno pitanje. to ne znači faktički ništa.

"Možemo da počnemo razgovore a nakon 10 godina da kažemo da se nismo dogovorili. Ne vidim razlog zašto da to ne odobrimo", rekao je Babiš.