Analitičari: Odlazak Tačija stvara krizu u Prištini, ugrožen i kosovski dijalog

Ostavka Hašima Tačija na mesto predsednika Kosova i najavljeni odlazak u Hag u velikoj meri su promenili situaciju u Prištini, a nova realnost ne daje odgovore na brojna pitanja - od političke krize na Kosovu do dijaloga sa Beogradom pod pokriviteljstvom EU.

Evropska unija sada mora da se odredi prema tome kakve će posledice nova politička situacija u Prištini imati na tok dijaloga, kaže izveštač iz Brisela Dušan Gajić.

"Plan Brisela i ono što se govori javno u nekom periodu prethodnom da je za konačni sporazum o normalizaciji potrebno nekoliko meseci meni sada deluje još nerealnije nego što je bio pre ove vesti o Tačiju", kaže Gajić.

Analitičar Dušan Janjić smatra da će se ova prva suđenja verovatno održati u Hagu, a da će kasnije sve biti prebačeno u Prištinu. Po njegovom mišljenju, od suđenja ovog tipa ne treba previše očekivati - kako zbog teškog dokazivanja zločina, tako i zbog protoka vremena i pitanja dokaza i svedoka.

"Kod takvih suđenja najvažnije je da se kažu činjenice, da istina ispliva. A da će doći do neposrednog kažnjavanja i neke vrste pravičnog odnosa prema žrtvama - to je stvar lične intepretacije. Važno je da se o tom događajima iznesu činjenice, i mislim da će same te činjenice odraditi delimično posao narušavanja narativa o OVK kao jedinom pravom pravom borcu, bezgrešnom", kaže Janjić za Glas Amerike.

Istovremeno, odlazak Tačija donosi političku krizu na Kosovu koja će se po svemu sudeći rešavati novim izborima.

"Sada vidimo da se možda ulazi u novi izborni ciklus. Prethodni je trajao mesecima, formiranje vlade i pad vlade - sve to daje jedan dobar predtekst i izgovor Beogradu da kaže - ako nema dijaloga, ako nema napretka u dijalogu, to svakako nismo mi krivi. Vidite da nemamo s kim da razgovaramo", kaže on.

Za razliku od Dušana Gajića, Janjić smatra da bi očekivana pobeda Džoa Bajdena na izborima u Sjedinjenim Državama mogla da ubrza dijalog - uprkos velikom potresu izazvanom povlačenjem Hašima Tačija.

"Trebaće vremena Evropljanima, Amerikancima pod Bajdenom, ali ne tako mnogo kako se misli, da se usaglase. Kad se usaglase neće više biti mogućnosti za ove marifetluke balkanskih političaram koje gledamo sa Lajčakom. Neće biti prostora za Lajčake", kaže Janjić.

On veruje da bi uključivanjem Bajdena kosovska priča mogla da bude okončana do kraja 2021. godine. A to će značiti da će specijalni izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak morati da obnovi mandat, jer mu ovaj ističe već u aprilu naredne godine.

Potvrđeni predlog optužnice protiv Tačija objavljen je tri dana pred planirani susret sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i specijalnim izaslanikom Bele kuće za dijalog Beograda i Prištine Ričardom Grenelom, 27. juna u Vašingtonu.

Susret zvaničnika sve strane tada je odložen i održan početkom septembra kada su u Beloj kući, u prisustvu američkog predsednika Donalda Trampa, Kosovo i Srbija potpisali sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa.