Pitanje Kosova nije rešeno, jer da jeste, zašto bi se pregovaralo sa Srbijom, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i istakao da Priština koristi situaciju u kojoj nema "nikog da lupi šakom o sto" i kaže da se potpisano mora sprovesti.

"SAD imaju čvršću pesnicu za disciplinovanje Prištine, ali nije reč da neko pokazuje čvrstinu, već da se nateraju da sprovedu ono što su potpisali", kazao je Dačić za TV Hepi.

On je rekao da je sa američkom delegacijom i specijalnim izaslanikom američkog predsednika za dijalog Srbije i Kosova Ričardom Grenelom, koji su protekle nedelje bili u Beogradu, održan sastanak koji je sa "političkog aspekta bio izvanredan" i da nije pomenuto ništa što Srbiji nije u interesu.

Ministar spoljnih poslova je rekao da je Kosovo, uprkos sporazumu iz Vašingtona koji predviđa jednogodišnji moratorijum na kampanju za priznavanje nezavisnosti, kontaktralo BiH i tražilo da se prizna nezavisnost. To je, kaže Dačić, preneto Ričardu Grenelu.

"Vučić mi je rekao da se on toliko uzbudio, zvao je Avdulaha Hotija i svašta mu je rekao, pa su se iz Prištine izvinjavali. To fali EU, ali pitanje je da li oni i hoće tako da reaguju", rekao je Dačić i istakao da "EU ne zanima to što je garant Briselskog sporazuma.

Šef diplomatije Srbije je rekao da predsednik Aleksandar Vučić "nikada nije potpisao ništa što je na štetu Rusije i Kine, niti je sa njima razgovarano o bilo čemu što je na štetu SAD i Nemačke".

Dačić smatra i da je izvesno da će predsednik Kosova Hašim Tači biti optužen pred Specijalnim sudom za ratne zločine i da je to "pitanje dana".

Rok za potvrđivanje optužnice za ratne zločine protiv kosovskog predsednika Hašima Tačija ističe 24. oktobra. Predlog optužnice Specijalizovanih veća objavljen je 24. aprila, a sud ima rok od šest meseci da optužnicu potvrdi ili odbaci.

Ivica Dačić ocenjuje da je sastanak u Vašingtonu, koji je prvobitno trebalo da bude održan 28. juna, otkazan jer predsednik SAD Donald Tramp "ne bi sebi dozvolio blamažu da potpisuje nešto sa čovekom koji će biti optužen za mesec dana".