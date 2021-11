Korona u Srbiji: Umrlih 56, opada broj novozaraženih, struka najavljuje novi rast

U prethodna 24 sata, do ponedeljka u 15 sati, u Srbiji je od posledica zaražavanja Kovidom 19 preminulo 56 osoba, dok je broj novozaraženih nastavio da opada - od 14.946 testiranih uzoraka, prisustvo virusa je registrovano kod 2.771 čoveka, podaci su sa sajta Ministarstva zdravlja.

U bolnicama se nalazi 5.610 zaraženih, od kojih je 213 na respiratoru.

Svakako smo i dalje u vanrednoj situaciji, jer je broj od 3.000 zara`ženih dnevno veoma visok i još imamo vrlo teške slučajeve u bolnicama, ocenio je za Danas epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon, ali i dodao da trenutno ima više otpusta nego prijema u bolnicama i da je utoliko situacija "vanredna a ne katastrofalna".

Komentarišući povratak na potpuno regularnu nastavu po osnovnim i srednjim školama od danas, Kon je rekao da se ponovo može očekivati povećanje broja zaraženih i da, pošto se bliže i praznici, može doći do novog talasa zbog veikih okupljanja.

"Treba da iskoristimo ovaj predah u smislu prijema u bolnice i da se što više vakcinišemo", naglasio je Kon.

Na pitanje šta će biti predlog medicinskog dela Kriznog štaba na predstjećoj sednici, budući da se već zakazuju proslave, Kon je odgovorio da je planiranje takvih okupljanja vrlo osetljivo pitanje i da su članovi štaba potpuno svesni toga, preneo je FoNet.

"Smatramo da je apsolutni minimum tih 24 sata kovid propusnica, prvenstveno mi epidemiolozi, a imamo i podršku kompletnog medicinskog dela Kriznog štaba. Jasno je da je taj ugao gledanja daleko rigorozniji i oštriji, ali ja moram da ka`žem da se on uva`žava bez obzira na to što mo`žda to tako ne izgleda", istakao je Kon.

"U svakom slučaju, kovid propusnice treba uvesti i u drugim objektima, sportu, kulturi, odnosno svuda gde postoji mogućnost da dođe do zaražavanja da bi se rizik spustio na što manji nivo", rekao je Kon i naglasio da, kada je neko sveže vakcinisan i primio treću dozu, onda je rizik "zaista potpuno spušten".

Za kovid propusnice 24 sata

Apsolutno smo za uvođenje kovid propusnica koje bi važile 24 časa, i to na osnovu naših i svetskih iskustava ali smo svesni problema, jer da biste doneli tako važnu odluku, ona mora biti sprovodiva - a to nije realno, jer ni komunalni policajci ni inspektori to ne mogu da kontrolišu, ocenio je epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović.

Tiodorović je za TV Prva, kako prenosi FoNet, rekao da očekuje da će sednica Kriznog štaba biti održana tokom ove nedelje, a kada je reč o mogućim predlozima epidemioloških mera, poručio je da "nije za primenu argumenta sile već sile argumenata".

"Da je sad vakcinisano preko 80 odsto stanovništva, čekali bi Novu godinu na trgovima", naglasio je Tiodorović.

Ocenio je da smo daleko od stabilizacije epidemiološke situacije, ali da će biti dobro "ako uspemo da iskonstrolišemo rast broja zaraženih, ako se više ljudi vakciniše, ako budemo nosili maske i držali distancu".

Kada je reč o sezoni slava, Tiodorović je rekao da poštuje veliku tradiciju pravoslavlja, ali i pozvao da se slavi u porodičnom krugu, sa što manje ljudi a ne u kafanama i restoranima.

Lekari - protivnici vakcine najveća opasnost

Najveća opasnost i dalje preti od lekara-antivaksera, odnosno ljudi sa diplomom Medicinskog fakulteta koji su protiv vakcine, jer jedan takav lekar može da utiče na 100 i više ljudi da se ne vakcinišu, rekao je za list "Nova" doktor Zvonko Magić sa Vojnomedicinske akademije i ocenio da moraju da se menjaju strategija i kampanja vakcinacije.

Ukazujući na opasnost od lekara-antivaksera, Magić je poručio da razume osobe koje nisu medicinski obrazovane da se nađu u zabludi ali da je neprihvatljivo da u vakcinu sumnja onaj ko je završio Medicinski fakultet i radi u bolnici i da ti ljudi treba da budu kažnjeni.

Ako želimo da u Srbiji većinski deo građana bude vakcinisan, moramo da menjamo strategiju i kampanju vakcinacije, jer sve što je vlast do sada radila dovelo je samo do konfuzije i nepoverenja, ocenio je Magić i dodao da moraju da se promene ključni koraci u tim procesima.

"Najvažnije je da se sprovede anketa među građanima, temeljno istraživanje kako bi se iz odgovora videlo koji su razlozi za odbijanje vakcine", poručio je Magić i ocenio da očigledno nije dovoljna samo kampanja u kojoj se poznati obraćaju građanima u reklamama.

Magić ističe da su ostali ključni koraci zabrana javnih nastupa za lekare koji govore protiv imunizacije, stroga kontrola epidemioloških mera, usaglašavanje stavova Kriznog štaba i "manje ostrašćenosti od strane svih".

Preminula beba zaražena kovidom

Beba koja je primljena na kliniku u Tiršovoj sa 10 dana starosti preminula je prošle nedelje od posledica zaraze korona virusom, izjavila je za TV Prva doktorka Snežana Rsovac.

Rsovac je, kako prenosi portal B92, rekla je da je troje dece na klinici u Tiršovoj hospitalizovano zbog korona virusa. "Beba od mesec dana nalazi se na intenzivnoj terapiji, a druga beba je uspela da se oporavi iako je bila dugo vremena na respiratoru", rekla je Rsovac

"Nažalost, prva beba koju smo primili sa 10 dana starosti, preminula je prošle nedelje. Posle skoro šest nedelje borbe za njen život... Nismo uspeli", ispričala je Rsovac. Istakla je i da se smanjio broj prijema u klinici u Tiršovoj.