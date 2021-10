Kovid 19 u Srbiji: Stabilizacija broejva, ali na "gotovo katastrofalnom nivou"

U Srbiji je u poslednja 24 sata, do ponedeljka u 15 sati, od 20.852 testiranih uzoraka, registrovan 6.461 slučaj novozaraženih, a 52 osoba je umrlo, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja.

U bolnicama se nalazi 6.636 osoba, od kojih je 279 na respiratorima.

Sednica Kriznog štaba trebalo bi da bude održana ove nedelje, a epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon rekao je danas da medicinski deo zastupa stav da treba uvesti restriktivnije mere u pogledu smanjivanja kontakata, koje bi podrazumevale skraćivanje radnog vremena, kao i da na 10 dana bude otvoreno samo ono što je vitalno i esencijalno.

Kon je za RTS, kako prenosi FoNet, rekao da je medicinski deo Kriznog štaba imao konsultacije sa premijerkom Anom Brnabić i da insistiraju na sprovođenju onoga što su predložili i prošli put.

"Od prošle sednice Kriznog štaba nije došlo do poboljšanja situacije. Neka stabilizacija se vidi, ali na gotovo katastrofalnom nivou i to svakako nije poboljšanje", rekao je Kon i istakao da do poboljšanja nije došlo ni kada je u pitanju obuhvat imunizacije.

Istakavši da se nada da će na sednici Kriznog štaba doći do nekih pomeranja, Kon je kazao da ne može doći do pomeranja stava medicinskog dela Kriznog štaba jer se on formira na osnovu činjeničnog stanja i epidemiološke situacije, koja je vanredna, a povremeno i katastrofalna.

On je naveo da medicinski deo Kriznog štaba zastupa stav da treba uvesti restriktivnije mere u pogledu smanjivanja kontakata, koje bi podrazumevale skraćivanje radnog vremena, kao i da na 10 dana bude otvoreno samo ono što je vitalno i esencijalno.

"Istovremeno smo tražili da se maksimizira kontrola sprovođenja mera uz korišćenje sankcija koje će se javno objavljivati. Tražili smo i da budu zabranjena javna okupljanja više od pet ljudi - sve što bi sprečilo masovno zaražavanje koje nam se dešava", kaže Kon.

Ističe da bi se i sa takvim merama rezultati videli brzo, ali da je činjenica da bi došlo samo do predaha jer bi bez vakcinacije i sa popuštanjem mera ponovo došlo do podizanja broja zaraženih.

"Skeptičan sam da će takve mere biti usvojene, ali verujem da će o kovid propusnicama još biti reči i očekujem da će to postupno početi da se uvodi. Videćemo samo kako", kazao je Kon.

Ističe da ne želi da priča o argumentima koji nisu u vezi sa medicinom jer epidemiolozi, kako kaže, moraju da ukazuju na katastrofalnu situaciju.

"Ulazimo u šestu nedelju kada imamo preko 6.000 slučajeva dnevno, što je u jednom trenutku otišlo i na 8.500. To se nikada do sada nije desilo. Imamo trenutno u bolnicama najveći broj onih u teškom stanju. Situacija je takva da nema mesta i da se čeka satima", rekao je Kon i napomenu da dolazi zima, koja je inače pogodna za respiratorne viruse, kao i sezona slava, što je takođe prilično nepovoljno.

Prema njegovim rečima, broj umrlih svakako je veći od onog koji se registruje, što je posledica različitih načina praćenja.

"Jedno je ono što se registruje u toku samog događaja, a drugo su naknadne statističke analize na osnovu viška smrtnosti. Ne može da se menja metod i da se podaci iz drugog ubacuju u prvi, a i korsite se podaci koji su dostupni i u skladu sa zakonom. Ipak, da neko ne misli da se razlikujemo - umiranje je i kod nas na nivou sličnom kao i u mnogim drugim delovima sveta", naglasio je Kon.

U Infektivnoj klinici više nema slobodnih kreveta

Zamenica direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti Ivana Milošević izjavila je danas da u toj bolnici više nema slobodnih mesta i da je u klinici 90 odsto nevakcinisanih protiv korona virusa.

Ona je za RTS rekla da je situacija takva da čim jednog bolesnika otpuste primaju drugoga, dodavši da svakog dana pregledaju oko 200 pacijenata, a početkom avgusta ih je pregledano oko 70.

"Veliki je pritisak na prijemnu ambulantu. Kolege koji tamo rade su pod kontinuiranim pritiskom već godinu i po dana. Neminovno je da se čeka na pregled", navela je Ivana Milošević, prenosi FoNet.

Istakla je da su uglavnom u bolnici nevakcinisani bolesnici, mlađi, sredovečni muškarci, a oni koji imaju tešku kliničku sliku su gojazni .

"Vakcinisani pacijenti, kojih je manje od 10 odsto su oni koji imaju teške hronične bolesti. Prethodno zdravi i vakcinisani, ako se i zaraze uglavnom imaju kliničku sliku koja ne zahteva hospitalizaciju", kazala je Ivana Miloševiće, dodajući da je više od 90 odsto nevakcinisanih u Infektivnoj klinici.

Ukazala je da bolesnici čekaju do poslednjeg trenutka pa se onda jave lekaru i da nije poenta koliko će da čekaju, već je poenta da dobiju pravovremenu terapiju.

Ona je apelovala na sve zaražene da se što pre jave lekaru.

Vesić: Vakcinisanih u Beogradu ispod 60 odsto

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da sa današnjim danom u Beogradu ima skoro 59,2 odsto vakcinisanog punoletnog stanovništva protiv korona virusa, što je oko 822.000 ljudi, a revakcinisano ih je oko 792.000, preneo je Beoinfo.

"Očekuje se da za četiri-pet dana bude oko 800.000 revakcinisanih, a to je 57,05 odsto građana", rekao je Vesić za TV Hepi i dodao da je trećom dozom vakcinisano više od 245.000 ljudi, što je skoro 18 odsto.

On je naveo da to nije dovoljno i da je potrebno 75 odsto, možda i do 80 odsto vakcinisanih kako bi bili zaštićeni, navodeći da se moraju uložiti dodatni napori da se što veći broj ljudi vakciniše.